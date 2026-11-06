Chuyến lưu diễn của The Weeknd phá kỷ lục Elton John từng nắm giữ

Với tổng doanh thu hơn 1,3 tỷ USD, chuyến lưu diễn "After hours til dawn" của The Weeknd hiện chỉ xếp sau chuyến lưu diễn “Eras” của Taylor Swift (hơn 2 tỷ USD) và “Music of the Spheres” của Coldplay (hơn 1,5 tỷ USD). Kỷ lục trước đó dành cho nghệ sĩ nam thuộc về chuyến lưu diễn “Farewell yellow brick road” của Elton John, với doanh thu hơn 939 triệu USD.

Đêm diễn cuối cùng ở Kuala Lumpur (Malaysia) đã khép lại chuỗi 17 buổi biểu diễn tại các sân vận động ở châu Á của The Weeknd trong mùa thu này. Ban đầu, chặng châu Á chỉ được công bố với 11 đêm diễn, nhưng sau đó The Weeknd mở rộng lên 17 đêm, bao gồm 3 đêm tại Bangkok, 4 đêm tại Hong Kong (Trung Quốc) cùng nhiều buổi diễn khác tại các thị trường trong khu vực.

The Weeknd biểu diễn tại Hàn Quốc trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới "After hours til dawn", tháng 10/2026. Nguồn: Sebastien Nagy/KoreaJoongAng

Bắt đầu vào tháng 7/2022, chuyến lưu diễn "After hours til dawn" của The Weeknd đã thực hiện 176 buổi diễn tại 67 thành phố, 30 quốc gia trên 5 châu lục, bán ra hơn 9 triệu vé và đạt tổng doanh thu 1,3 tỷ USD. Kéo dài trong 4 năm, chuyến lưu diễn đã đi qua Bắc Mỹ, châu Âu, Vương quốc Anh, Mỹ Latin, Australia và châu Á.

Tính riêng trong năm 2026, chuyến lưu diễn "After hours til dawn" đã bán được hơn 3 triệu vé và thu về hơn 500 triệu USD. Trong suốt chuyến lưu diễn, The Weeknd vẫn tiếp tục các hoạt động từ thiện quy mô lớn của anh, như quyên góp 8,5 triệu USD cho các quỹ nhân đạo và tổ chức thiện nguyện nhằm hỗ trợ công tác cứu trợ nạn đói, cũng như tạo điều kiện để trẻ em tiếp cận nền giáo dục chất lượng trên khắp thế giới.

Riêng trong năm 2026, khoảng 3 triệu USD đã được huy động để gửi tới Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc (WFP) và tổ chức Global Citizen. Các khoản đóng góp năm nay dành cho Global Citizen sẽ hỗ trợ một chiến dịch mới, tập trung vào việc xóa bỏ những rào cản mà phụ nữ và trẻ em gái đang phải đối mặt trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và cơ hội kinh tế.