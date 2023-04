Đả nữ “Fast and Furious” Michelle Rodriguez vào vai kẻ trộm trong phim mới

Sinh năm 1978, Michelle Rodriguez bắt đầu sự nghiệp diễn viên bằng các hợp đồng quần chúng từ những năm 20 tuổi. Sau đó, ccô gái mang dòng máu Caribe đưa ra quyết định táo bạo tới New York để thử sức khi bộ phim Girlfight (2000) thông báo tuyển diễn viên. Mặc dù không có kinh nghiệm trong cả diễn xuất lẫn boxing, Michelle Rodriguez đã vượt qua 350 đối thủ để có được vai diễn lớn đầu tiên trong sự nghiệp.

Cô đã dành ra 5 tháng luyện tập gian khổ ở Gleason's Gym tại Brooklyn và thậm chí bước lên võ đài quyền anh tham gia các giải đấu boxing thực sự. Hóa thân thành cô gái tuổi teen Diana Guzman tập luyện để trở thành võ sĩ quyền Anh, Rodriguez nhận về nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá. Màn chào sân của nữ diễn viên giúp cô có được chứng nhận từ National Board of Review, Liên hoan phim Deauville, Giải Tinh thần Độc lập, Giải Gotham, Giải Sierra của các nhà phê bình phim Las Vegas và nhiều giải khác. Bản thân bộ phim gặt hái được các giải thưởng tại liên hoan phim Sundance và liên hoan phim Cannes.

Năm sau đó, Michelle Rodriguez nhận lời tham gia bom tấn "The Fast and the Furious" (2001). Vai Letty Ortiz đã theo cô trong suốt hơn 20 năm, được đánh dấu bằng các tác phẩm "Fast & Furious" (2009), "Fast Five" (2011), "Fast & Furious 6" (2013), "Furious 7" (2015), "The Fate of the Furious" (2017), "F9" (2021) và sắp tới là "Fast X".

Trong suốt sự nghiệp điện ảnh của mình, Rodriguez nổi bật với hình tượng đả nữ cứng cỏi, độc lập với hàng loạt tác phẩm hành động thành công như "Blue Crush", "S.W.A.T.", "Battle: Los Angeles", "Avatar", "Resident Evil: Retribution", "Machete Kills"… Rodriguez từng góp mặt trong "Widows" của đạo diễn Steve McQueen bên cạnh các bạn diễn Viola Davis, Elizabeth Debicki và Cynthia Erivo.

Nữ minh tinh còn được biết tới qua vai Ana Lucia Cortez trong mùa hai của loạt phim truyền hình từng giành giải thưởng Emmy và Quả Cầu Vàng của ABC Network là Lost. Cô cũng đã thực hiện nhiều công việc lồng tiếng trong các trò chơi điện tử như "Call of Duty", "Halo", "Fast & Furious Crossroads", đồng thời lồng tiếng cho các phim hoạt hình như "Turbo" hay "Smurfs: The Lost Village".

Với tổng doanh thu toàn cầu của các phim có Michelle Rodriguez góp mặt lên tới hơn 9 tỉ USD, cô trở thành gương mặt sáng giá của thể loại hành động cũng như một trong những diễn viên Latin thành danh tại Hollywood.

Trở lại với hình tượng nữ chiến binh

Michelle Rodriguez tham gia cùng dàn diễn viên sáng giá gồm Chris Pine, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Hugh Grant, Daisy Head và Chloe Coleman. Đồng hành cùng tên trộm hào hoa Edgin (Chris Pine) là Holga Kilgore – một chiến binh đáng gờm của tộc Babbarian.

Dù ghê gớm, nguy hiểm và đáng sợ nhưng chiến binh quả cảm này lại cực kỳ trung thành với những người mà cô yêu thương. “Đối với Holga, Edgin giống như một người anh trai.” Michelle Rodriguez đưa ra những nhận định. “Tuy chưa bao giờ thừa nhận điều này, nhưng khi đang bị cả thế giới xa lánh và bỗng dung được đón nhận ở một nơi nào đó, đó quả là một điều tuyệt vời. Sự gắn kết giữa Edgin và Holga một phần nào đó đã được củng cố dựa trên mối quan tâm chung dành cho Kira – con gái của Edgin. Họ đều hết mực yêu thương Kira, và giải cứu cô bé chính là động lực thúc đẩy họ tiến bước trong hành trình này".

Rodriguez sở hữu cả sự quyến rũ lẫn sự mạnh mẽ để thủ vai một nữ cường. Nhà sản xuất Latcham đánh giá. “Holga là một chiến binh ngoan cường, và chắc chắn khán giả sẽ ủng hộ cổ vũ cho cô ấy".