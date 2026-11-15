Dàn sao Hàn Quốc sẽ góp mặt trong đại nhạc hội Coachella 2027

Lễ hội âm nhạc và nghệ thuật hàng đầu nước Mỹ Coachella đã ấn định thời điểm tổ chức vào tháng 4/2027. Theo danh sách nghệ sĩ được công bố mới đây, nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc sẽ góp mặt lại lễ hội năm nay, gồm ca sĩ Jisoo (nhóm Blackpink), ban nhạc pop Leenalchi, DJ Peggy Gou, nhóm nam NCT và nhóm nữ đa quốc tịch Babymonster.

Ca sĩ Jisoo, thành viên nhóm Blackpink. (Nguồn: Blissoo)

Đáng chú ý, lần này Jisoo sẽ trở lại lễ hội âm nhạc Coachella 2027 với tư cách nghệ sĩ solo, khác với những lần trước từng biểu diễn tại sân khấu này cùng nhóm Blackpink. Nhóm nhạc nữ gồm 4 thành viên này đã có màn ra mắt tại Coachella vào năm 2019 và trở lại vào năm 2023 với tư cách là những nghệ sĩ K-pop đầu tiên giữ vai trò biểu diễn chính (headliner) tại lễ hội này.

Nhóm nhỏ NCT Dream, một phần của nhóm nhạc nam Hàn Quốc NCT. (Nguồn: YG Entertainment)

Nhóm Leenalchi sẽ có lần đầu tiên bước lên sân khấu Coachella tại Mỹ. Đây là nhóm nhạc Hàn Quốc nổi tiếng với phong cách kết hợp "pansori" (một loại hình kể chuyện bằng âm nhạc truyền thống của Hàn Quốc, thường xoay quanh các sử thi hoặc kịch dân gian) với các chất liệu âm nhạc đương đại như pop, rock và nhạc điện tử.

Nhóm nữ Babymonster (Nguồn: YG Entertainment)

Về nhóm nhạc nam NCT, nhiều khả năng các nhóm nhỏ NCT 127 và NCT Dream sẽ tham gia lễ hội âm nhạc Coachella 2027. Nhóm nữ Babymonster sẽ có màn ra mắt tại lễ hội này sau khoảng 3 năm kể từ khi chính thức hoạt động.

Tại lễ hội năm 2027, các nghệ sĩ biểu diễn chính sẽ là Dua Lipa, Tame Impala và SZA. Danh sách nghệ sĩ tham gia lễ hội năm nay còn có Madonna, Zara Larsson, Steve Lacy, Kehlani, Tiësto và Martin Garrix.