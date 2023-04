Daniel Radcliffe trải lòng về tổn thương tinh thần từ "hào quang" Harry Porter

Nhiều người nổi tiếng bắt đầu sự nghiệp từ khi còn trẻ, nhưng điều đó cũng đi kèm với những vấn đề về tinh thần mà họ phải đối mặt. Điều này có thể là do họ lớn lên và mất đi vẻ duyên dáng đáng yêu khiến nhiều người quý mến họ. Và Daniel Radcliffe cũng không ngoại lệ.

Nổi tiếng với vai chính trong loạt phim "Harry Potter", Daniel Radcliffe từng có nhiều năm nghiện rượu, khủng hoảng tinh thần vì nổi tiếng sớm. Daniel có tiền tài và danh vọng nhưng vai diễn Harry Porter gắn bó với anh lâu đến mức không ai nhớ đến anh qua vai khác ngoài hình tượng cậu bé phù thủy. Chính vì nổi tiếng quá sớm mà Daniel luôn gặp khó khăn trong việc giao tiếp với bạn bè. Lịch trình bận rộn cũng khiến anh hầu như không thể đến trường và luôn bị các phóng viên săm soi chụp hình.

Daniel Radcliffe và Emma Watson.

Radcliffe từng tâm sự rằng, anh thích ở phim trường thay vì đến trường. Ít ai biết rằng, Radcliffe mắc phải hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) và chứng khó thở, khiến việc đi học của anh trở nên khó khăn.

Daniel Radcliffe cho rằng, trường học không phù hợp với anh ấy. Giáo viên của Radcliffe từng chế nhạo khả năng học hỏi của anh ấy, nhưng Radcliffe đã đón nhận điều đó theo hướng tích cực. "Tôi sẽ học càng nhiều càng tốt". anh nói.

Áp lực xung quanh việc nổi tiếng khiến ngôi sao phim "Harry Potter" luôn có cảm giác lo lắng bị công chúng soi mói. Cảm giác đó khiến anh cảm thấy không còn là chính mình.

“Tôi là một người vui vẻ, lịch sự, và điều đó đã biến tôi thành một kẻ thô lỗ. Trong một thời gian dài, mọi người nói với tôi 'Chúng tôi nghĩ bạn có vấn đề.'” Sau nhiều năm đấu tranh, anh ấy đã tự mình nhận ra.

Radcliffe là một trong những diễn viên thích đóng phim nhưng không thích sự nổi tiếng. Radcliffe tiết lộ rằng nếu có con, anh sẽ giữ cho những đứa con của mình không bị chú ý.

“Tôi không muốn con mình nổi tiếng,” anh nói. “Phim trường là những nơi tuyệt vời. Tôi nghĩ rất nhiều lần, nó có thể là tuyệt vời cho trẻ em. Nhưng đó thực sự là khía cạnh nổi tiếng của nó nên tránh bằng mọi giá.

Trong chương trình phỏng vấn của James O'Brien năm 2020, diễn viên từng nói: "Tôi rất tệ trong việc làm người nổi tiếng. Nhiều khán giả nghĩ tôi sống hưởng thụ với thành công của mình. Thực chất, tôi không tiêu xài hoang phí khoản tiền kiếm được". Anh từng tìm đến các loại đồ uống có cồn như một cách xoa dịu căng thẳng. "Đối với tôi, cách dễ nhất để quên việc mình bị chú ý là say rượu", anh nói thêm. Diễn viên mất nhiều năm cai nghiện, tìm lại cân bằng. Radcliffe được nhiều bạn bè, đồng nghiệp động viên, giúp đỡ trong quá trình tìm lại chính mình.

Ngôi sao "Harry Potter" vào vai nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Weird Al Yankovic.

Mặc dù vậy, các vấn đề về tinh thần của Radcliffe đã không ngăn cản anh ấy tham gia các bộ phim khác. Một trong những vai diễn đáng nhớ của Daniel Radcliffe sau "Harry Potter" là vai nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Weird Al Yankovic trong bộ phim tiểu sử "Weird: The Al Yankovic Story". Tài tử cố thử sức ở nhiều dạng vai để thoát khỏi cái bóng của thành công cũ. Anh từng đóng phim kinh dị "The Woman in Black", hóa thân nhà thơ Allen Ginsberg trong phim tiểu sử "Kill Your Darlings", vào vai phản diện trong "Now You See Me 2", "The Lost City"...