Diva Mỹ Linh nhận Diệu Nhi là "thầy", Lệ Quyên tập nhảy đến bị thương

Diva Mỹ Linh nhận Diệu Nhi là “thầy”, chăm chú nghe đàn em chỉ dẫn

Nhóm trưởng Mỹ Linh cùng đồng đội đã gây bất ngờ cho người xem trong công diễn 1 với tiết mục “Đưa Em Về Nhà”, khi các thành viên gần như thoát khỏi lớp vỏ an toàn để thể hiện ca khúc trẻ trung, năng động. Tuy nhiên, đứng trước “girlclub” của Trang Pháp quá nổi trội từ giọng hát, vũ đạo và visual khiến đội của nữ diva phải vào vòng nguy hiểm và 2 thành viên phải rời cuộc chơi là Nguyên Hà và Vân Hugo. Điều này đã khiến Mỹ Linh buồn và “sốc” đến mức không thèm xem kết quả của mình trong thời điểm công bố kết quả loại trừ.

Nhóm trưởng Mỹ Linh cùng đồng đội đã gây bất ngờ cho người xem trong công diễn 1 với tiết mục “Đưa Em Về Nhà”.

Trong tập 2 “Chị Đẹp, Chuyện Chưa Lên Sóng”, Mỹ Linh cho thấy hình ảnh tử tế và đáng quý khi nữ diva rất chăm chú lắng nghe Diệu Nhi chỉ dạy cho mình cách “flexing” vũ đạo bằng hành động son môi trên sân khấu. Không chỉ Mỹ Linh học theo vũ đạo của Diệu Nhi chỉ dẫn, Mỹ Linh còn pha thêm trò gây tiếng cười khiến bà xã Anh Tú và Khổng Tú Quỳnh bật cười không ngớt. Bên cạnh đó, khi thấy Diệu Nhi tiếp tục nhiệt tình chỉ dạy đến Nguyên Hà vũ đạo, Mỹ Linh liền thốt lên: “Đây là sự phụ Diệu Nhi đó”.

Tuy nhiên, tiết mục “Đưa Em Về Nhà” vẫn không thể giúp nhóm Mỹ Linh chiến thắng. Giây phút ở phòng nguy hiểm, Mỹ Linh tự trách bản thân là một nhóm trưởng tệ vì không giành được chiến thắng khiến đàn em

Chia sẻ về việc dành chiến thắng trước đàn chị, Trang Pháp tâm sự: “Với tôi, đội của chị Mỹ Linh đã có một tiết mục xuất sắc, làm nổi bật từng thành viên, khoác lên cho Đưa em về nhà một chiếc áo mới rực rỡ và ấn tượng. Từng thành viên đều đã làm rất tốt vai trò của mình và tôi cảm thấy thật sự vinh dự khi lần đầu được đứng chung một sân khấu với một tượng đài âm nhạc Việt Nam là chị Mỹ Linh”.

Hồng Nhung liều mình đu dây trên không

Trình diễn tiết mục đu dây hoành tráng “Nếu Anh Đi” và nhận nhiều lời khen từ người xem đã đưa cả nhóm thoát khỏi vòng nguy hiểm cùng với Lan Ngọc và Lynk Lee, Hồng Nhung đã phải nhập viện, nhờ bác sĩ can thiệp trước đó để làm giảm cơn đau tạm thời, để có thể tập luyện và thực hiện màn đu dây trên không theo ý tưởng của “em út” Lan Ngọc trong nhóm.

Trong tập 2, “Chị Đẹp, Chuyện Chưa Lên Sóng”, Hồng Nhung cho thấy sự cố gắng khi dùng tay phải để giữ an toàn trên vòng quay, tay trái cầm mic - tay không thuận để tập hát và giữ thăng bằng trên cao. Có thể thấy, khi Hồng Nhung lên ngồi làm quen với vòng quay, nữ diva dường như khá bối rối và có chút bất an, cần phải hỗ trợ của ekip bên cạnh để tìm tư thế an toàn và giữ được thăng bằng trên vòng đu với cánh tay đang gặp chấn thương. Dưới sự hỗ trợ của ekip, Hồng Nhung sau đó cũng tìm được tư thế ngồi phù hợp và thuận lợi tập luyện trên vòng đu.

Hồng Nhung liều mình đu dây trên không.

Lynk Lee, thành viên nhóm Nếu Anh Đi chia sẻ về việc đu dây: “Khi Lan Ngọc đề xuất việc đu dây, tôi hơi lo nhưng chị Bống cũng đồng tình nên tôi quyết định liều theo mọi người”. Ca sĩ sinh năm 1988 cô gặp nhiều khó khăn trong quá trình tập luyện để đu dây nhưng không bỏ cuộc vì đồng đội.

Nói về cái kết chưa hoàn hảo khi ca sĩ Hồng Nhung không đủ sức để quay về phía trước sân khấu để chào kết, Lynk Lee thú thật khá tiếc: “Bản thân chị Bống cũng khá tiếc vì tay đau quá chưa làm được trọn vẹn. Đối với tôi, đó là những gì mọi người đã cố gắng hết mình, không thể đòi hỏi gì hơn cả”

Lệ Quyên luyện vũ đạo đến bật móng chân, liên tục trấn an đồng đội

Tương tự với Hồng Nhung khi trình diễn vũ đạo không phải là lợi thế, Lệ Quyên gặp nhiều khó khăn để có màn trình diễn mãn nhãn trên sân khấu. Bù đắp điểm yếu này, đội trưởng bản mashup “Gửi Anh Xa Nhớ” & “Người Ơi Người Ở Đừng Về” thường xuyên tập luyện một mình, tranh thủ những khoảng thời gian mọi người nghỉ ngơi để chuốc vũ đạo.

Lệ Quyên gặp nhiều khó khăn để có màn trình diễn mãn nhãn cùng các thành viên trong đội trên sân khấu.

Cũng trong hậu trường tổng duyệt công diễn trong tập 2 “Chị Đẹp, Chuyện Chưa Lên Sóng”, có thể thấy những khoảnh khắc Lệ Quyên tận dụng mọi nơi, mọi thời điểm để tự học lại phần vũ đạo, miệng thì luôn lẩm nhẩm lời bài hát của mình.

Tuy nhiên, trong thời điểm tự tập vũ đạo, Lệ Quyên đã không may gặp chấn thương bật móng chân và phải tạm ngưng để sơ cứu y tế. Thấy các đồng đội quay quanh khá lo lắng, Lệ Quyên liên tục lên tiếng trấn an đàn em: “Không sao nhé các bạn, các bạn cứ bình tĩnh”.

Trước đó khi luyện tập, Lệ Quyên cũng thẳng thắn nhận bản thân là người gặp khó khăn nhiều nhất với phần vũ đạo vì quá căng, quá khó. “Trong khi các em nghỉ ngơi và thư giãn, tôi dành toàn bộ khoảng thời gian đó để tập luyện để cố gắng bắt kịp nhịp của các em”. Diệp Lâm Anh cũng nhận ra điều đó vì nhóm trưởng Lệ Quyên chưa bao giờ nhảy.

Tập 6 Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 sẽ lên sóng vào lúc 21h15 trên VTV3 và 21h45 trên Youtube Thứ bảy ngày 2/12. Tập 3 Chị Đẹp, Chuyện Chưa Lên Sóng sẽ phát sóng vào lúc 20h Thứ hai ngày 4/12 trên kênh YouTube YeaH1 Show.