"Đóa hoa độc lạ" xứ Hàn Kim Da Mi và những người bạn diễn ăn ý

Cùng điểm qua những bạn diễn cực phẩm đã cùng cô nàng cá tính này làm nên những bộ phim thành công trên màn ảnh nhé.

Park Seo Joon - Tầng lớp Itaewon

Cuối năm 2019 - đầu năm 2020, "Itaewon Class" (Tầng lớp Itaewon) ra mắt và ngay lập tức tạo nên cơn sốt khắp châu Á và cả Việt Nam nhờ câu chuyện mới lạ, tràn đầy năng lượng tuổi trẻ. Phim theo chân chàng thanh niên Park Sae Ro Yi (Park Seo-joon thủ vai) từ một cậu học sinh cứng đầu sống bình yên bên người cha, bị hãm hại tới mức phải thôi học, mất đi người thân, bị tống vào tù, rồi nuôi ý chí, không ngừng nỗ lực mở chuỗi quán nhậu nhượng quyền DanBam tại khu phố Itaewon nhộn nhịp.

Kim Da Mi thì vào vai “điên nữ” Jo Yi Seo, thiên tài sở hữu IQ 162, ngôi sao nổi tiếng trên mạng xã hội nhưng lại mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, luôn tỏ ra bất cần, đanh đá, lạnh lùng. Jo Yi Seo cảm nắng Park Sae Ro Yi và sẵn sàng đồng hành cùng anh trên chặng đường khởi nghiệp đầy gian nan.

Choi Woo Shik - Sát thủ nhân tạo và Mùa hè yêu dấu của chúng ta

Choi Woo-shik - Kim Da Mi là bộ đôi cực kỳ ăn ý cho dù là đóng vai kẻ thù của nhau trong "The Witch: Part 1. The Subversion" (Sát thủ nhân tạo) hay vào vai một cặp đôi ngọt ngào lãng mạn trong "Our Beloved Summer" (Mùa hè yêu dấu của chúng ta).

Năm 2018, "The Witch: Part 1. The Subversion" ra mắt khán giả trên màn ảnh rộng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng nhờ kịch bản hấp dẫn và lối diễn xuất lôi cuốn đầy nội lực của các gương mặt trẻ tài năng. Trong phim Kim Da Mi vào vai Koo Ja Yoon – một cô bé được một tổ chức sát thủ nuôi dưỡng. Chúng tiến hành các cuộc thí nghiệm y học trên chính cơ thể người nhằm biến họ thành những cỗ máy sát thủ. Sau khi chạy trốn khỏi tổ chức, Ja Yoon bị mất trí nhớ và được một cặp vợ chồng già nhận nuôi. Choi Woo Shik thì vào vai một tên sát thủ kiêu ngạo, nguy hiểm và máu lạnh. Hai người ở hai chiến tuyến đối nghịch và giết hại lẫn nhau.

Năm 2021, bộ đôi điên nữ - mỹ nam tái hợp trong phim truyền hình đình đám "Our Beloved Summer" trong vai trò người yêu của nhau. Phim xoay quanh cặp đôi Kook Yeon Soo (Kim Da Mi) - thủ khoa và Choi Woong (Choi Woo Shik) - hạng bét của trường cấp 3 phải cùng thực hiện một bộ phim tài liệu. Cả hai dần dần cảm mến nhau, hẹn hò trong 5 năm nhưng rồi chia tay trong nuối tiếc. Nhiều năm sau, khi cả hai đều trưởng thành, bộ phim tài liệu năm xưa được cộng đồng mạng tìm lại và lan truyền mạnh mẽ. Đài truyền hình tìm đến Kook Yeon Soo và Choi Woong, nhờ họ tái hợp, cùng nhau thực hiện bộ phim thêm lần nữa.

Jeon So-nee và Byun Woo-seok - Tri kỷ

Trong tháng 3/2023 này, Kim Da Mi tái xuất màn ảnh rộng sau 5 năm vắng bóng với "Soulmate" - tựa Việt: Tri kỷ - phiên bản Hàn của phim điện ảnh Trung Quốc đình đám "Thất Nguyệt và An Sinh". Bạn diễn đồng hành với Kim Da Mi sẽ là hai tài năng trẻ Jeon So-nee và Byun Woo Seok. Nội dung "Tri kỷ" là câu chuyện tình bạn của hai cô gái mang tên Mi So (Kim Da Mi) và Ha Eun (Jeon So Nee) với hai tính cách, số phận khác biệt nhưng gắn bó với nhau một đời, ăn chung một mâm, ngủ chung một giường, và cũng yêu chung một người.

Mi So của Kim Da Mi là một cô gái độc lập với tâm hồn tự do, phóng khoáng, luôn mơ về những chuyến đi và sẵn sàng sống hết mình cho một thời tuổi trẻ rực rỡ nhất. Ngược lại, Ha Eun của Jeon So Nee lại dịu dàng, có phần an phận. Cô gái luôn sống theo ước mơ và kế hoạch mà gia đình định sẵn, một cuộc đời êm đềm, ít sóng gió.

Jeon So Nee là ngôi sao trẻ đang lên. Năm 2020, cô ghi dấu ấn với vai diễn Yoon Ji Soo thời trẻ trong "When My Love Blooms" - phiên bản thanh xuân của nhân vật chính do Lee Bo Young thủ vai. Gần đây Jeon So Nee đóng chính trong "Our Blooming Youth" (phiên bản chuyển thể của tiểu thuyết nổi tiếng Thanh Trâm Hành) cũng thu hút được sự chú ý của công chúng.

Nhân vật Jin Woo - người thứ ba xen vào giữa Mi So và Ha Eun được giao cho nam diễn viên Byun Woo-seok. Anh từng gây ấn tượng khi đóng chính trong các phim truyền hình "Hoa nở nhớ trăng" (Moonshine), "Ký sự thanh xuân" (Record of Youth) hay gần đây là bộ phim truyện điện ảnh do Netflix sản xuất và phát hành "Cô gái thế kỷ 20" (20th Century Girl).

Cũng giống như các bộ phim trước đó, tin chắc với "Soulmate", Kim Da Mi sẽ một lần nữa chinh phục khán giả bằng diễn xuất tuyệt vời cùng khả năng tương tác với bạn diễn của mình.

"Soulmate" khởi chiếu vào ngày 24/3./.