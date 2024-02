Hà Nhi: "Anh Tú hơn cả một đồng nghiệp trong nghề"

Hà Nhi - Quốc Thiên song ca cực ngọt trên sân khấu "Love in the Bay"

VOV.VN - Minishow “Đêm thiên hà - Vùng trời nào bình yên để em đi qua thương nhớ" với sự xuất hiện của ca sĩ Hà Nhi và Quốc Thiên trên sân khấu “Love in the Bay” by Ambassador Cruise - vol 8 chính thức chào đón vị khán giả thứ 4,000. Mặc dù gần cuối chương trình, cơn mưa đột ngột “ngang qua", thế nhưng khán giả vẫn cuồng nhiệt cho tới những phút cuối.