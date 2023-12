Han Ji Min - Nữ diễn viên xinh đẹp, đa tài, không scandal của xứ Hàn

Han Ji Min sinh năm 1982, là một diễn viên tài sắc vẹn toàn của làng giải trí Hàn Quốc. Được biết trước khi chính thức gia nhập làng giải trí, cô đã trở thành gương mặt khá quen thuộc khi xuất hiện trong một số clip quảng cáo, MV đình đám. Năm 2003, nữ nghệ sĩ nhận được sự chú ý nhờ vai phụ trong phim "Nàng Dae Jang Geum". Đây cũng là cột mốc khiến người đẹp gốc Seoul nghiêm túc theo đuổi nghề diễn và gắn bó cho đến thời điểm hiện tại.

Năm 2005, với vai nữ chính trong bộ phim báo thù "Resurrection", Han Ji Min có bước đột phá lớn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất. 2 năm sau, cô một lần nữa gây ấn tượng mạnh với vai diễn xuất sắc người vợ lẽ trong bộ phim cổ trang "Lee San, Wind in the Palace". Vai diễn cũng mang về cho cô giải Nữ diễn viên xuất sắc tại MBC Drama Awards 2007.

Khoảng thời gian từ 2011 đến 2017 được coi là đỉnh cao cho sự đa năng trên màn ảnh của Han Ji Min khi cô liên tục đảm nhận nhiều vai diễn đa dạng trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh như: Padam Padam, Rooftop Prince, The Plan Man, The Age of Shadows,…

Sự chăm chỉ và cống hiến nhiệt tình đã giúp Han Ji Min tiếp tục giành được nhiều giải thưởng diễn xuất danh giá. Cụ thể, vai diễn trong bộ phim truyền hình nổi tiếng "Rooftop Prince" đã mang về cho cô 3 giải thưởng lớn trong năm 2012, bao gồm Nữ diễn viên Hàn Quốc xuất sắc tại Giải thưởng Phim truyền hình quốc tế Seoul lần thứ 7, danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc hàng đầu tại Giải thưởng Phim truyền hình Hàn Quốc lần thứ 5 và Giải thưởng Phim truyền hình SBS.

Năm 2017, Han Ji Min cho thấy sự lột xác ấn tượng trong diễn xuất khi vào vai một người phụ nữ vô cảm, có quá khứ là tội phạm bị xã hội kỳ thị trong bộ phim ly kỳ "Miss Baek". Vai diễn một lần nữa giúp cô củng cố vị thế nữ diễn viên hàng đầu trong ngành giải trí K-pop. Sau đó, cô đã xuất sắc mang về giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh và Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang danh giá nhờ diễn xuất trong phim.

Trong gần 2 thập kỷ hoạt động trong làng giải trí Hàn Quốc, Han Ji Min đã khẳng định được vị thế của mình với tư cách là một nữ diễn viên toàn diện. Cô không chỉ nổi tiếng nhờ ngoại hình xinh đẹp mà diễn xuất đa năng của cô cũng được khán giả công nhận.

Bên cạnh sự nghiệp vững chắc, nữ diễn viên còn có đời sống cá nhân sạch sẽ, không có tranh cãi. Năm 2012, Han Ji Min được chọn làm đại sứ thiện chí của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc. Hiện tại ở tuổi 40, cô vẫn tiếp tục tham gia hoạt động diễn xuất, khiến khán giả say đắm bởi vẻ đẹp vượt thời gian của mình.

Được biết để có sự tươi trẻ và căng đầy sức sống như hiện tại, Han Ji Min luôn giữ tinh thần lạc quan và luôn hòa mình với thiên nhiên. Bên cạnh đó, nữ diễn viên sinh năm 1982 tiết lộ, cô luôn duy trì cân nặng ở mức 43-45 kg nhiều năm nay. Đó là nhờ thói quen ăn uống lành mạnh kết hợp chăm chỉ tập yoga, pilates.

Về chuyện tình cảm, Han Ji Min từng vướng vào một số tin đồn hẹn hò với các bạn diễn nổi tiếng trong quá khứ như Gong Yoo và Jung Woo Sung. Tuy nhiên cô chưa từng một lần lên tiếng xác nhận.