Hé lộ danh tính bạn trai tin đồn của Taylor Swift

Thông tin Taylor Swift hẹn hò với nam ca sỹ The 1975 đang được người hâm mộ bàn tán sôi nổi và rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Cụ thể, Matty Healy được đồn đoán là mối tình tiếp theo của Taylor sau khi chia tay bạn trai 6 năm Joe Alwyn.

Gần đây nhất, người hâm mộ đã phát hiện ra Matty Healy trong đám đông tại buổi hòa nhạc của nữ ca sĩ ở Nashville. Matty Healy mặc đơn giản với áo sơ mi kẻ sọc và áo phông đen. Giọng ca 34 tuổi đứng giữa khán giả, chăm chú theo dõi màn trình diễn của Taylor Swift. Đến đêm thứ hai ở Nashville, anh bất ngờ lên sân khấu chơi guitar cho ca sĩ Phoebe Bridgers trình diễn mở màn.

Matty Healy tại đêm nhạc của Taylor Swift

Matty Healy sinh năm 1989, là một ca sĩ, nhạc sĩ và nhạc công người Anh. Anh được biết đến nhiều nhất với tư cách giọng ca chính và người viết lời của ban nhạc The 1975. Ban nhạc đã phát hành 5 album phòng thu và nhận được đánh giá tích cực của giới phê bình.

Taylor và Matty Healy

The 1975 đã làm việc với Taylor Swift trong album phòng thu thứ 10 Midnights của nữ ca sĩ, được phát hành vào tháng 10 năm 2022. Taylor và Matty đã biết nhau nhiều năm nay. Họ đã có một thời gian ngắn liên kết với nhau, nhưng Matty phủ nhận mọi mối quan hệ lãng mạn giữa họ. Tuy nhiên, vào tháng 1/2023, Taylor đã khiến người hâm mộ ngạc nhiên khi xuất hiện bất ngờ tại buổi hòa nhạc của The 1975 tại O2 Arena ở London. Nữ ca sĩ cũng biểu diễn buổi biểu diễn trực tiếp đầu tiên của Anti-Hero from Midnights và cover bài hát The City của ban nhạc The 1975./.