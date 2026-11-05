Hoa hậu Tiểu Vy lần đầu vắt sữa bò, quay phim xuyên đêm giữa trời lạnh 5 độ C

Sau dự án Ốc Mượn Hồn ra rạp vào tháng 6 vừa qua, Trần Tiểu Vy nhanh chóng trở lại màn ảnh rộng với vai diễn khác biệt, cho thấy nỗ lực làm mới bản thân liên tục của cô trong lĩnh vực điện ảnh.

Trong "Bò sữa bay", Trần Tiểu Vy đảm nhận vai Mai – cô công nhân tại nông trường bò sữa, có tính cách xông xáo, tháo vát và dành tình cảm đơn phương cho Trâu (Nguyễn Hùng). Mối quan hệ trở nên phức tạp khi Trâu dần nảy sinh tình cảm với San (Ngọc Xuân), buộc Mai phải tìm cách thể hiện tình cảm và giành lấy sự chú ý từ người mình thương.

Trong "Bò sữa bay", Trần Tiểu Vy đảm nhận vai Mai – cô công nhân tại nông trường bò sữa

Lần đầu đặt chân đến Mộc Châu để ghi hình, Trần Tiểu Vy nhanh chóng dành nhiều thiện cảm cho thiên nhiên và con người nơi đây. Nàng hậu hào hứng kể về những trải nghiệm mới mẻ, từ lần đầu tự tay vắt sữa bò đến những khoảnh khắc tiếp xúc, vui đùa cùng các “bạn diễn” bốn chân đáng yêu. Những trải nghiệm này cũng trở thành kỷ niệm đặc biệt trong hành trình tham gia dự án.

Bên cạnh những điều thú vị, quá trình ghi hình cũng đặt ra không ít thử thách về điều kiện thời tiết. Có những ngày, ê-kíp làm việc xuyên đêm đến sáng trong cái lạnh dưới 10 độ C, thậm chí nhiệt độ chỉ còn khoảng 5 độ C, giữa khung cảnh đồi núi phủ đầy sương. Dẫu lịch trình quay kéo dài và thời tiết khắc nghiệt, những giây phút quây quần bên bếp lửa, cùng nhau ca hát và chia sẻ từng củ khoai nướng đã trở thành ký ức ấm áp mà Tiểu Vy luôn trân trọng.

Dàn diễn viên phim "Bò sữa bay"

Hóa thân vào vai Mai, Trần Tiểu Vy không ngại thử thách bản thân ở những phân đoạn đòi hỏi chiều sâu tâm lý lẫn thể lực.Trong đó, cảnh hành động cùng Võ Điền Gia Huy là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất đối với cô. Để tạo nên những thước phim chân thực, cả hai đã phối hợp và đẩy cao cảm xúc trong quá trình diễn xuất. Phân cảnh có cường độ mạnh khiến vùng cổ của Tiểu Vy bị trầy xước, bầm tím.

Dù trải qua cảm giác "muốn tắt thở" trên trường quay, nàng hậu vẫn bày tỏ sự trân trọng trước sự nhập vai xuất thần của đồng nghiệp. Chính nét diễn thực tế và áp lực tâm lý từ Võ Điền Gia Huy đã làm đòn bẩy để đẩy cảm xúc, giúp Tiểu Vy nhập tâm sâu sắc vào nhân vật.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy

Trần Tiểu Vy trải lòng rằng cô luôn coi bản thân rất nhỏ bé khi bước vào mỗi dự án, luôn chủ động học hỏi và trao đổi cùng đạo diễn, các diễn viên và thành viên ê-kíp để hoàn thiện kỹ năng qua từng cảnh quay. “Trên trường quay, tôi gặp ai cũng hỏi xem mình làm như vậy đã ổn chưa, có nên thay đổi cách thể hiện không. Tôi muốn lắng nghe ý kiến từ tất cả mọi người trong đoàn để nạp thêm vốn sống và kinh nghiệm diễn xuất, bởi đây là con đường mà tôi đang toàn tâm toàn ý theo đuổi”, Tiểu Vy chia sẻ.