Huyền Lizzie tiết lộ có "cùng tần số" với Duy Hưng

Bên cạnh diễn biến trong phim “Căn nhà không mái che” được khán giả chờ đợi, sự kết hợp giữa hai diễn viên Huyền Lizzie (Phan Minh Huyền) và Duy Hưng cũng đang nhận được nhiều lời khen ngợi. Cặp đôi Hạnh – Toản được khán giả nhận xét là ăn ý, duyên dáng, tạo cảm giác rất xứng đôi trên màn ảnh.

Hai diễn viên Huyền Lizzie (Phan Minh Huyền) và Duy Hưng trong phim “Căn nhà không mái che”

Huyền Lizzie cho biết cô rất hạnh phúc khi thấy khán giả hào hứng với sự kết hợp của cặp đôi Hạnh – Toản trong phim “Căn nhà không mái che”, được công chúng ghi nhận cả sự ăn ý giữa hai diễn viên lẫn những nỗ lực thay đổi hình ảnh của bản thân.

Chia sẻ về lần đầu kết hợp với Duy Hưng, Huyền Lizzie cho biết nam chính Toản là một "màu sắc" rất khác so với những vai nam chính cô từng đóng cặp trước đây. Sự khác biệt từ ngoại hình đến tính cách của Duy Hưng trong vai diễn này mang đến cho cô cảm giác mới mẻ, thú vị.

Cặp đôi Hạnh – Toản trong phim “Căn nhà không mái che” được khán giả nhận xét là ăn ý, duyên dáng, tạo cảm giác xứng đôi trên màn ảnh.

Theo Huyền Lizzie, Duy Hưng là người luôn biết cách tạo không khí dễ chịu cho bạn diễn. Anh thường chủ động trao đổi về nhân vật, bàn bạc từng phân đoạn, cùng tìm cách xử lý sao cho mỗi cảnh quay có sự tươi mới và thể hiện được màu sắc riêng của nhân vật.

“Anh Duy Hưng là diễn viên rất thực lực, diễn rất hay và được mọi người ghi nhận. Đây cũng là đề tài sở trường của anh Duy Hưng nên anh vào vai Toản rất ngọt, mượt và tự nhiên. Khi được diễn với một người bạn diễn như vậy, Huyền học hỏi được rất nhiều, cảm thấy mình cũng sẽ tiến bộ hơn và được hỗ trợ cảm xúc nhiều hơn. Khi diễn chung, Huyền cảm giác như có được một đòn bẩy”, Huyền Lizzie chia sẻ.

Huyền Lizzie cho biết cô và Duy Hưng có "cùng tần số" làm việc

Điều khiến Huyền Lizzie đặc biệt trân trọng ở bạn diễn là sự chuyên nghiệp và nghiêm túc với nghề. Dù trước đó chưa từng hợp tác, khi bước vào đoàn phim, cô nhận thấy Duy Hưng là người rất yêu nghề, chỉn chu và có trách nhiệm với công việc. Bản thân cô cũng luôn đề cao sự đúng giờ, nghiêm túc trong mỗi buổi quay. Vì vậy, khi hai người có "cùng tần số" làm việc, quá trình phối hợp trở nên rất thuận lợi và dễ dàng ăn ý.

Không chỉ ăn ý trên màn ảnh, ngoài đời Huyền Lizzie và Duy Hưng cũng dành cho nhau sự quý mến.

Ngoài chuyên môn, ngoài đời Duy Hưng còn là người hóm hỉnh, vui vẻ và thường xuyên pha trò để đồng nghiệp được thoải mái tâm lý nhất khi vào diễn. Không chỉ ăn ý trên màn ảnh, ngoài đời Huyền Lizzie và Duy Hưng cũng dành cho nhau sự quý mến. Nữ diễn viên hy vọng cả hai sẽ có thêm cơ hội tái hợp trong những dự án tiếp theo. Thậm chí, cô còn hào hứng nghĩ đến khả năng được đóng vai anh em ruột với Duy Hưng, bởi cả hai đều có tính cách vui vẻ, tinh nghịch, hứa hẹn sẽ tạo nên một sự kết hợp nhiều màu sắc.