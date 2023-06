IU lần đầu tung bộ ảnh tóc ngắn khiến fan khen ngợi

Ca sĩ kiêm diễn viên IU tung bộ ảnh đầu tiên sau khi để tóc ngắn.

Thương hiệu trang sức J.ESTINA đã phát hành một bộ ảnh với IU vào ngày 22/6 thông qua tạp chí thời trang Cosmopolitan.

Người hâm mộ đang mong chờ bộ ảnh đầu tiên của IU tóc ngắn, người đã thay đổi phong cách bằng cách cắt tóc ngắn có thể tạo ra xu hướng mới cho kiểu tóc nữ trong thời gian tới đây.

Bộ ảnh này đề cập đến chủ đề "Làm thế nào để ăn mặc đẹp khi đi du lịch". Cùng với làn sóng K-pop, vẻ ngoài sành điệu của IU, người thể hiện hoàn hảo trên các bộ phim điện ảnh, phim truyền hình và thời trang, được ghi lại ở nhiều góc độ khác nhau.

Người biên tập Tạp chí này cho biết: "Tôi hy vọng nó sẽ là một cẩm nang tốt cho thế hệ MZ (có năm sinh từ 1980 đến 2010), những người thể hiện cá tính độc đáo của mình bằng quần áo và trang sức ngay cả ở những điểm đến du lịch".

Trong khi đó, IU đang bận rộn quay loạt phim Netflix "You Have Done Well"

IU đóng vai Ae Soon nổi loạn, sinh vào những năm 1950,Park Bo Gum đóng vai Gwan Shik, một nhân vật cực kỳ siêng năng và ít nói. Đây là câu chuyện kể về cuộc sống đầy phiêu lưu của hai người.

Buổi chụp hình của IU sẽ được phát hành trong số tháng 7 của tạp chí Cosmopolitan, Korea và các video sẽ được phát hành trên phương tiện truyền thông xã hội chính thức.

Cô có thể được mến mộ và quan tâm hơn nữa sau khi bài báo đăng trên tạp chí Cosmopoltan chính thức phát hành.