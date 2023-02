Joo Ji Hoon: Từ chàng thái tử "vạn người mê" tới quý ông lịch lãm của màn ảnh Hàn

Đã 17 năm kể từ lần đầu ra mắt khán giả với vai diễn “Thái tử Shin” trong phim truyền hình "Được làm Hoàng hậu", nam thần Joo Ji Hoon vẫn là cái tên khiến bao khán giả yêu phim "đứng ngồi không yên" mỗi khi xuất hiện. Sau khi trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, chàng “thái tử” đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục để lấy lại ánh hào quang của mình, từng bước đưa bản thân trở thành ngôi sao quyền lực của showbiz Hàn.

Joo Ji Hoon hiện đang là một trong những nam diễn viên hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc.

Sự nghiệp lên như "diều gặp gió" của“thái tử Lee Shin"

Joo Ji Hoon tên thật là Joo Young Hoon, anh sinh năm 1982 tại Seoul (Hàn Quốc). Nhờ sở hữu chiều cao 1m87 cùng gương mặt lạnh lùng, điển trai, thời còn là sinh viên anh chàng đã lọt vào mắt xanh của nhiều nhãn hàng thời trang như Calvin Klein, Levi’s,… và cũng từng giành nhiều giải thưởng dành cho người mẫu.

Vai diễn Thái tử Lee Shin đã giúp Joo Ji Hoon vụt sáng thành ngôi sao.

Vào năm 2006, Joo Ji Hoon đã có bước rẽ ngang sang lĩnh vực điện ảnh với phim truyền hình "Old love". Nhưng phải đến khi đảm nhận vai chính trong "Được làm Hoàng hậu" thì anh mới thực sự được công nhận. Tuy là vai chính đầu tay nhưng màn trình diễn của anh đã được khán giả lẫn giới chuyên môn đánh giá cao, giúp anh thắng nhiều hạng mục trong Lễ trao giải Phim truyền hình MBC năm 2006. Từ đó tên tuổi của Joo Ji Hoon tạo nên cơn sốt toàn châu Á từ Việt Nam đến Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản,...

Thừa thắng xông lên, Joo Ji Hoon tiếp tục tham gia các tác phẩm như "The devil" của đài KBS giúp anh đạt giải Ngôi sao châu Á mới năm 2007 trong lễ trao giải Giải thưởng phim truyền hình Astar. Tham gia bộ phim điện ảnh đầu tiên "Antique" vào năm 2008, với sự góp mặt của Kim Jae-wook, Yoo Ah-in,.. Nhờ bộ phim này, Ji Hoon đã lần đầu được sải bước trên thảm đỏ Liên hoan Phim Quốc tế Berlin lần thứ 59. Không chỉ dừng lại ở mảng điện ảnh, chàng tài tử còn lấn sân sang thể loại nhạc kịch với vở Don Juan (2009), ít nhiều đem đến tiếng vang, góp phần giúp Ji Hoon chứng minh thực lực của bản thân.

Vực dậy sau scandal bằng tài năng và thực lực

Năm 2009 có thể nói đây là giai đoạn đen tối nhất trong sự nghiệp của Joo Ji Hoon khi anh vướng vào bê bối chất cấm. Ji Hoon phải đối mặt với loạt khủng hoảng đầu tiên trên con đường diễn xuất. Hàng loạt nhãn hàng hủy hợp đồng, các nhà đài cấm phát song vô thời hạn.

Hai phần phim "Along with the Gods" với sự góp mặt của Joo Ji Hoon đều là những tác phẩm ăn khách nhất lịch sử phòng vé Hàn.

Sau thời gian nhập ngũ gần hai năm, Joo Ji Hoon quyết tâm hồi sinh sự nghiệp gần như lụi tàn của mình. Dưới sụ dẫn dắt của KeyEast Entertainment, Joo Ji Hoon dần dần tham gia lại các tác phẩm như "I am the King", "Marriage blue", "Confession", "Mask", "Medical top team", "The Treacherous"... Đây đều là những tác phẩm được đánh giá cao về chất lượng. Tuy nhiên, thời gian này tên tuổi của anh vẫn bị truyền thông lẫn khán giả ngó lơ.

Mãi đến năm 2017, sự thành công của phim điện ảnh "Along with the Gods: The two worlds" chính là dấu hiệu cho sự khởi sắc trong sự nghiệp của Joo Ji Hoon. Với vai diễn vệ thần Hae Won Maek, chàng tài tử nhận vô số lời khen bởi lối diễn đa dạng và biểu cảm tự nhiên. Cả hai phần phim "Along with the Gods" đều lọt top những tác phẩm ăn khách nhất lịch sử phòng vé Hàn, với đánh giá vô cùng tích cực đến từ cả giới phê bình và khán giả.

Vai diễn "Thế tử Lee Chang" đánh dấu màn trở lại vô cùng ấn tượng của Ji Hoon.

Chưa dừng lại ở đó, anh liên tiếp xuất hiện trong các tác phẩm điện ảnh như "The spy gone north", "Dark figure of crime" trong năm 2018 đã đem lại cho Ji Hoon nhiều giải thưởng danh giá và dần dần lấy lại sự yêu mến của khán giả đại chúng. Trong mảng truyền hình, "Kingdom" - một trong số những phim dài tập Hàn đầu tiên do Netflix sản xuất đã thành công vang dội trên cả thế giới. Vai diễn thái tử Lee Chang đánh dấu màn trở lại vô cùng ấn tượng của Ji Hoon, giúp tên tuổi của anh vươn tầm sao hạng A và thậm chí anh còn được yêu thích hơn cả trước vụ bê bối diễn ra. Từ 2019 đến 2021, Joo Ji Hoon liên tục xuất hiện bên canh những "bóng hồng" đình đám như "chị đại" Kim Hye Soo trong Hyena hay "mợ chảnh" Jeon Ji Hyun ở bộ phim Jirisan.

Nam tài tử xứ Hàn tái ngộ khán giả với bộ phim điện ảnh "Gentleman".

Vào cuối năm 2022, Joo Ji Hoon quay lại màn ảnh rộng sau gần 5 năm vắng bóng với tác phẩm "Gentleman" ra mắt khán giả Việt với tên "Quý ông số "đỏ"", thuộc thể loại hành động - tội phạm pha lẫn yếu tố hài hước. "Gentleman" mang đến những màn rượt đuổi căng não, khi một thám tử tư vô tình trở thành công tố viên và phải bằng mọi giá tóm được tên tội phạm khét tiếng với những bí mật kinh khủng đang bị che giấu. Những phân cảnh hành động giật gân, kết hợp với cú "twist chồng twist" sẽ khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình. Đặc biệt, hình tượng "quý ông" sẽ được thể hiện một cách hoàn hảo bởi nét phong trần, cuốn hút của tài tử Joo Ji Hoon trong bộ suit khi phá án là hiện thân hoàn hảo của tựa đề phim - "Gentleman"./.