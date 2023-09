Jung Kook (BTS) thừa nhận một điều từng không thích về bản thân mình

Mới đây, Jung Kook lại bổ sung thêm vào kho tàng kỷ lục của mình một thành tích mới - là nghệ sĩ K-Pop đầu tiên được chọn làm gương mặt trang bìa ấn bản mùa thu của tạp chí danh giá Dazed UK.

Dazed UK tán dương Jung Kook là “một trong những thần tượng K-Pop nổi tiếng nhất thế giới” và “một trong những ngôi sao nhạc Pop của thế giới”. Anh chàng cực kỳ bảnh bao và lãng tử trong trang phục từ bộ sưu tập Mùa Đông 2023, Mùa Xuân 2024 của nhà mốt Balenciaga.

Trả lời phỏng vấn với Dazed UK, Jung Kook chia sẻ về những khía cạnh khác của mình, sự đấu tranh nội tâm và các dự định âm nhạc trong tương lai.

Từng có một điều không thích ở bản thân

Sự gián đoạn do đại dịch Covid-19 là con dao hai lưỡi đối với hầu hết mọi người. Năm 2020, BTS bắt buộc phải hủy lịch chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới “Map of the Soul”, lần đầu tiên kể từ khi nhóm bắt đầu chạy tour năm 2014.

Vào năm 2021 và 2022, nhóm diễn lưu trú một tuần tại Seoul, Los Angeles và Las Vegas, trước khi thông báo sẽ tạm nghỉ ngơi vào tháng 10/2022 để 7 thành viên tập trung vào các dự án cá nhân và chuẩn bị cho việc nhập ngũ.

Những quãng nghỉ tạm thời này mang lại cơ hội để Jung Kook khám phá những khía cạnh khác của con người mình. Anh chàng phải đối mặt với nhiều mâu thuẫn nội tâm, một trong số đó là việc anh tự cho rằng mình “lười biếng” - điều được Jung Kook mô tả là “không thể kiểm soát được, đã ảnh hưởng đến hoài bão và tinh thần cạnh tranh” của anh.

“Tôi từng không thích điều đó ở bản thân”, Jung Kook nói, “Tôi nghĩ tôi đã không thật sự trân trọng giá trị con người mình”.

Câu trả lời của Jung Kook không phải là sự phủ nhận, mà là sự tự nhìn nhận bản thân ở một góc độ khác: “Kể từ khi thay đổi quan điểm, tôi đã thấy những nét tích cực hơn trong tính cách mình. Thay vì lạc lối trong những cơ hội bị bỏ lỡ và đổ lỗi cho bản thân vì lười biếng, tôi đã nghĩ rằng “Tại sao mình không thể làm điều đó khi mình có khả năng?”, tôi chấp nhận con người thật của mình và tập trung vào những gì tôi có thể làm. Sẽ tốt hơn khi tôi làm mọi thứ theo tốc độ của riêng tôi. Và nếu tôi muốn nằm dài trên giường hay chỉ xem TV cả ngày thôi, thì cứ làm thôi!”.

Con người thật khác với hình tượng trên sân khấu

Jung Kook, em út của nhóm nhạc toàn cầu BTS, đã gây ấn tượng với người hâm mộ bởi hình ảnh “thỏ con”, “em bé” kể từ khi ra mắt. Anh chàng thổ lộ: “Giả dụ, mọi người đều thích hình tượng đó của tôi, và tôi cũng chỉ theo đuổi nó. Vậy tôi có thể thay đổi điều gì? Đó là bản thân tôi, cuộc đời tôi. Tôi cần phải thay đổi. Tôi cần phải nói với những người yêu tôi rằng “Tôi là người như thế này”. Tôi không bắt ép ai cả. Tôi luôn muốn theo đuổi những thứ mới mẻ và làm cho những điều đó trở nên thú vị. Đồng thời, tôi cũng muốn được ARMY (người hâm mộ của BTS) công nhận".

Khi được hỏi về phiên bản “người lớn” của siêu hit “Seven”, Jung Kook thẳng thắn trả lời: “Có gì mà tôi không thể làm sao?... Tôi đã bao nhiêu tuổi rồi chứ?”.

Trong những năm gần đây, Jung Kook khiến người hâm mộ ngạc nhiên và tạo ra nhiều luồng quan điểm khi bắt đầu tập boxing, xỏ khuyên, nuôi tóc dài hay có thêm nhiều hình xăm.

“Tôi thích những thứ nổi loạn và phá cách. Mọi người thường miêu tả tôi trông có vẻ mềm mại, tròn trịa. Còn tôi thích một hình tượng sắc nét, mạnh mẽ như bây giờ”. Jung Kook cũng cho biết đĩa đơn đầu tay “Seven” phản ánh con người của anh ở hiện tại, nhưng cũng “không phải là để thoát khỏi hình tượng cũ”.

“Điều quan trọng đối với tôi là thể hiện mình đã trưởng thành như thế nào với tư cách là một nghệ sĩ solo thông qua việc đón nhận những thử thách mới, thay vì ở trong vùng an toàn hay chấp nhận những điều mà tôi đã quen”, anh chàng giải thích.

Nguyên tắc đặc biệt khi giao tiếp với người hâm mộ

Nam thần tượng bày tỏ sự trân trọng mà mối quan hệ tình cảm sâu sắc đối với ARMY: “Khi tôi nghĩ đến hoặc nhớ ARMY, tôi sẽ phát sóng trực tiếp trực tiếp và nói chuyện với họ”.

Chỉ riêng trong năm nay, Jung Kook đã phát trực tiếp hơn 20 lần trên nền tảng Weverse (nền tảng giao lưu giữa thần tượng và người hâm mộ). Anh chàng livestream trong phòng ngủ hoặc phòng khách, thường vào lúc nửa đêm.

Jung Kook vô tư nấu ăn, uống rượu, hát karaoke, thậm chí là gấp quần áo hay thoải mái ngủ trên sóng trực tiếp. Anh chàng nghiêm túc dành hàng giờ để trò chuyện và trả lời những bình luận của người hâm mộ.

Khi ARMY nhắc nhở anh chàng đi ngủ sớm hay đừng uống quá nhiều, Jung Kook sẽ nhẹ nhàng từ chối. Với việc fan đến tận phòng gym hay gửi đồ ăn đến nhà, cậu út cũng kiên quyết yêu cầu họ dừng lại.

Anh chàng thẳng thắn cho biết: “Họ nói vậy, làm vậy vì họ quan tâm và yêu quý tôi nên tôi không thấy phiền chút nào. Đây không phải là mối quan hệ phức tạp. Tôi và người hâm mộ giao lưu một cách thoải mái, tôi có lắng nghe họ hay không là lựa chọn của tôi. Nếu họ nói điều gì đó không phù hợp, việc chấp nhận hay bỏ qua cũng là lựa chọn và quyền tự do của tôi".

Dự định âm nhạc trong tương lai

Jung Kook tự mô tả mình là một màu trắng và có thể tô bất cứ màu nào anh chàng thích lên.

“Tôi muốn thử sức với càng nhiều thể loại âm nhạc càng tốt, tôi muốn khám phá xem tôi có thể làm gì với giọng hát của mình”, anh chàng chia sẻ.

“Hiện tại tôi đang cố gắng bỏ thói quen sáng tác nhạc rồi bỏ nó đi, nhưng khi tôi nghe lại những ca khúc mình từng viết, tôi lại cảm thấy chưa thực sự hài lòng. Tôi không muốn phát hành bất cứ bài hát nào nếu nó chưa đạt đến sự hoàn hảo”.

Tính đến nay, đĩa đơn “Seven” của Jung Kook đã đạt được vô số thành công trên toàn cầu. Đặc biệt, anh chàng trở thành ca sĩ solo K-Pop đầu tiên chiến thắng hạng mục “Bài hát của mùa hè” của giải thưởng MTV VMAs 2023 từ nước Mỹ.