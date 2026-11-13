Katy Perry có buổi hẹn hò ăn tối cùng bạn trai Justin Trudeau - cựu Thủ tướng Canada. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ xuất hiện công khai kể từ khi chồng cũ của cô, Russell Brand, bị kết án vì tội hiếp dâm.

Theo những hình ảnh độc quyền của Page Six, cặp đôi nắm tay nhau khi rời nhà hàng E. Baldi ở Beverly Hills vào tối 11/11 (giờ địa phương). Giọng ca “Firework” diện áo đen kết hợp cùng thắt lưng và bốt đồng màu, phối với quần jeans xanh nhạt. Cô trang điểm với son môi hồng, đeo khuyên tai bạc và búi gọn tóc. Nữ ca sĩ mang theo một chiếc túi xách nhỏ màu đen khi rời địa điểm ăn uống nổi tiếng được nhiều ngôi sao yêu thích.

Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada tay trong tay đi hẹn hò. Ảnh: BACKGRID

Cựu Thủ tướng Canada mặc áo len dài tay màu xanh navy, quần jeans đen và giày đen. Justin Trudeau mở cửa chiếc xe van màu đen cho bạn gái khi cả hai rời nhà hàng.

Katy Perry và Justin Trudeau đã hẹn hò hơn một năm. Cặp đôi bắt đầu mối quan hệ sau khi nữ ca sĩ chia tay vị hôn phu Orlando Bloom, người có chung với cô con gái Daisy Dove, 6 tuổi. Trong khi đó, Justin Trudeau cũng đã trải qua đổ vỡ hôn nhân với Sophie Grégoire Trudeau.

Tháng 10/2026, Katy Perry và Justin Trudeau có chuyến du lịch tại Vườn quốc gia Grand Canyon, bang Arizona, nhân dịp sinh nhật nữ ca sĩ. Những khoảnh khắc thân mật của cặp đôi thu hút sự chú ý khi cùng tham gia các hoạt động ngoài trời thay vì tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng.

Justin Trudeau nắm chặt tay Katy Perry khi rời nhà hàng. Ảnh: BACKGRID

Buổi hẹn hò mới nhất của Katy Perry và Justin Trudeau diễn ra chỉ vài ngày sau khi Russell Brand, người từng kết hôn với Perry từ năm 2010 đến năm 2011, đã bị tuyên án 10 năm 6 tháng tù vào ngày 9/11 sau khi bị kết tội hiếp dâm và tấn công tình dục. Nam diễn viên phim “Get Him to the Greek” phải hầu tòa với 7 cáo buộc, trong đó có 3 cáo buộc hiếp dâm, liên quan đến những vụ việc được cho là xảy ra với 6 phụ nữ trong giai đoạn từ năm 1999 đến 2009.