Nữ ca sĩ nhạc pop Kelly Clarkson đã mở lòng với người dẫn chương trình Matt Rogers và Bowen Yang trên podcast Las Culturistas, về cách cô ấy vượt qua thời kỳ khó khăn sau khi ly hôn chồng cũ Brandon Blackstock: "Khi ấy, tôi đã nhìn bác sĩ trị liệu của mình và bật khóc. Tôi thậm chí đã phải hủy bỏ một số buổi biểu diễn vì tôi không thể ngừng khóc" - Clarkson nói trên podcast. Chủ nhân bản hit "The My Life Would Suck Without You" cũng thừa nhận, sau ly hôn, cô không vui và cần sự giúp đỡ. Điều này đã dẫn đến quyết định dùng thuốc chống trầm cảm.

Kelly Clarkson thừa nhận phải uống thuốc chống trầm cảm sau khi ly hôn Brandon Black.

Kelly Clarkson gặp chồng Brandon Blackstock lần đầu tiên vào năm 2012. Cặp đôi kết hôn sau đó 1 năm và hạnh phúc khi lần lượt đón chào 2 con chung. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của Kelly Clarkson và Brandon Blackstock đứng trước bờ vực khi cả hai nảy sinh nhiều mâu thuẫn, nhất là từ khi Brandon Blackstock đảm nhận vai trò quản lý cho vợ. Kelly Clarkson cho rằng, chồng cũ tính chi phí quá cao trong thời gian đôi bên làm việc chung với nhau.

Năm 2020, Kelly Clarkson đơn phương nộp đơn ly hôn với lý do có những khác biệt không thể hoà giải, đồng thời cô cũng nộp đơn tố cáo chồng mình lên Ủy ban Lao động bang California (Mỹ) với tội danh lừa đảo. Thông tin này khiến dư luận xôn xao bởi 7 năm bên nhau, cặp ngôi sao luôn cho thấy hình ảnh một gia đình hạnh phúc, viên mãn và luôn sát cánh hỗ trợ nhau từ công việc đến đời sống. Sự đổ vỡ này với Kelly Clarkson và Brandon Blackstock khiến không ít người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối.

Kelly Clarkson sinh năm 1982 và được biết đến là một nữ ca sĩ tài năng của âm nhạc Mỹ. Tên tuổi của Kelly Clarkson được khán giả thế giới yêu mến từ khi trở thành Quán quân mùa đầu tiên cuộc thi "American Idol". Trong sự nghiệp, cô từng đoạt 3 giải Grammy, bán được 25 triệu album, 45 triệu đĩa đơn và được đánh giá là nữ ca sĩ thành công nhất mọi thời đại.