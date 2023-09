Lâm Vỹ Dạ ra MV ca nhạc, không dám nhận mình là ca sĩ

VOV.VN - Chiều 6/9, Lâm Vỹ Dạ chính thức ra mắt MV "Hoa giấy". Phần MV của ca khúc do "đạo diễn trăm tỷ" Võ Thanh Hòa thực hiện. Đặc biệt, lời bài hát "Hoa giấy" do Lâm Vỹ Dạ kết hợp cùng một người bạn tự viết nên. Kể cả kịch bản MV cũng là do nữ nghệ sĩ sáng tạo, lên ý tưởng.