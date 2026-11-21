PV: Xem xong “Bò sữa bay”, có khán giả vẫn phân vân Văn là người tốt hay xấu, anh đánh giá nhân vật này là người như thế nào?

Lãnh Thanh: Trước khi quay, tôi đã trao đổi với đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt xem nhân vật này sẽ đi theo hướng nào: phản diện hoàn toàn hay là một người phải đấu tranh nội tâm để trở thành phản diện. Trong bộ phim này, ai cũng làm mọi thứ để đạt được mục tiêu cá nhân của mình. Ông Long muốn về hưu êm đẹp, không thị phi. Quân muốn đưa gia đình thoát khỏi cảnh xã hội đen để làm ăn chân chính. Còn Văn có tham vọng và lý tưởng riêng. Anh ta muốn giúp đỡ mọi người, nhưng để đạt được mục tiêu ấy, anh ta cũng làm nhiều việc sai trái.

Tôi thấy đây là bộ phim mà những người tốt bắt buộc phải làm điều xấu, còn những kẻ xấu lại đang cố gắng làm điều tốt để bảo vệ tình yêu và cuộc sống riêng. Nếu chỉ đánh giả Văn là người tốt hay xấu, tôi nghĩ như vậy chưa diễn tả hết nội tâm của anh ta. Nếu hiểu được tham vọng của Văn, có lẽ khán giả sẽ thích nhân vật này.

Lãnh Thanh vào vai Phó giám đốc nông trường tên Văn trong phim "Bò sữa bay". Ảnh: ĐPCC

PV: Nhân vật Văn của anh không có nhiều đất diễn. Điều gì khiến anh quyết định nhận vai này?

Lãnh Thanh: Với một bộ phim có nhiều diễn viên như thế này, tôi thấy thời lượng đạo diễn dành cho Văn là vừa đủ. Nếu chỉ diễn Văn như một người làm điều xấu thì quá dễ. Điều tôi muốn thể hiện là lúc anh ta đứng trước lựa chọn: tiếp tục kiên nhẫn thuyết phục người khác hay chấp nhận làm một việc sai trái để đạt được mục tiêu. Với dung lượng xuất hiện như vậy, tôi nghĩ là vừa đủ để nhân vật được sống và nói lên lý tưởng của mình.

PV: Anh thấy mình có điểm gì giống Văn? Anh có tham vọng trong công việc và cuộc sống như nhân vật này không?

Lãnh Thanh: Tôi với Văn có một điểm chung là đều đẹp trai (cười). Đấy là khán giả nhận xét chứ không phải tôi tự nhận. Mọi người hay thắc mắc sao tôi có tạo hình visual soái ca, tổng mà cuối cùng lại có kết thúc khá vô duyên vô cớ.

Nói nghiêm túc điểm tương đồng lớn nhất giữa tôi và nhân vật Văn là mong muốn thay đổi một điều gì đó và giúp đỡ những người xung quanh. Nhưng đôi khi tôi cũng có thể gặp trắc trở hoặc chưa nhận được sự ủng hộ từ những người xung quanh. Đó là điểm ở Văn mà tôi thấy gần với mình.

PV: Từng đóng vai tình nhân trong phim “Thưa mẹ con đi”, lần này anh và Võ Điền Gia Huy lại vào vai hai người đối đầu. Hai anh nói gì với nhau khi biết sẽ tái hợp trong một mối quan hệ trái ngược như vậy?

Lãnh Thanh: Ở phim trước, hai nhân vật yêu nhau đắm đuối. Sang phim này, họ lại đối đầu gay gắt. Tôi có nói với Huy rằng phim trước khán giả đã thương hai đứa nhiều rồi, phim này thử để họ ghét xem sao. Đó cũng là dịp để cả hai tạo sự đột phá trên màn ảnh.

Khi quay phim, có lúc tôi chủ động “kích” để Huy có thể đưa cảm xúc của nhân vật Quân lên cao hơn. Mọi người có thể thấy những phân cảnh cảm xúc dữ dội nhất của Quân đều là tương tác với Văn. Tôi ý thức rằng mình vừa phải lo cho vai của mình, vừa phải giúp bạn diễn. Nếu Huy không đạt được trạng thái bùng nổ đó, nét diễn của tôi cũng sẽ thiếu chiều sâu và biến thành trình diễn chứ không phải diễn xuất.

Với tôi, diễn xuất là khi cả hai cùng hiểu câu chuyện và cùng đẩy cảm xúc của cảnh quay đi đến cùng. Khi Quân bộc lộ được sự quyết liệt, khán giả cũng thấy rõ hơn tham vọng của Văn.

Lãnh Thanh và Võ Điền Gia Huy tái hợp trong phim "Bò sữa bay". Ảnh: ĐPCC

PV: Hai anh có rủ nhau tham gia “Bò sữa bay” không?

Lãnh Thanh: Tôi đã có dịp làm việc với đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt từ trước. Tôi từng nói với Đạt rằng mình rất thích góc nhìn và tư duy làm phim của bạn ấy, nên mong hai anh em có thể tiếp tục hợp tác và thử những màu sắc mới ở các dự án sau.

Khi nhận phim, tôi không hề hỏi các diễn viên khác là ai, ngoại trừ Nguyễn Hùng. Đến khi thấy Võ Điền Gia Huy xuất hiện trong dự án, tôi cảm thấy rất hài lòng, vì tôi biết mình đã có một người để đối đầu một cách tự nhiên và vô tư nhất.

PV: Anh và Võ Điền Gia Huy dường như có những nhân duyên rất đặc biệt?

Lãnh Thanh: Có một điều thú vị là những điều trong cuộc sống của tôi, từ niềm vui cho đến nỗi buồn hay biến cố sức khỏe, đều có bóng dáng của Võ Điền Gia Huy. Tôi gặp Huy lần đầu ở một buổi casting quảng cáo, trước khi hai đứa đóng “Thưa mẹ con đi”. Sau đó, chúng tôi lại gặp nhau khi làm phim.

Đến lúc tôi gặp vấn đề sức khỏe, bị liệt dây thần kinh số 7, Huy cũng có mặt. Hôm đó đi Đà Lạt về tôi bị cảm lạnh, chiều lại đi bơi cùng Huy. Đang bơi thì tôi thấy cơ thể có dấu hiệu lạ, sáng hôm sau đi khám thì bị bệnh luôn.

Điều tôi trân trọng nhất là khoảng thời gian hai đứa có thể vô tư đùa với nhau. Khi làm phim, cả hai đều có nhiều năng lượng, đều muốn mang đến cho khán giả những góc nhìn khác về nhân vật. Từ lâu tôi đã coi gia đình Huy như gia đình của mình, coi là anh em thực sự.

PV: Anh mất bao lâu để hồi phục liệt dây thần kinh số 7? Việc đó có ảnh hưởng đến diễn xuất của anh không?

Lãnh Thanh: Tôi mất khoảng 2 tháng để châm cứu, massage, bấm huyệt và tập lại các cử động cơ mặt. Bài tập cũng đơn giản, chủ yếu là tự tập điều khiển từng vùng cơ trên gương mặt. Đến giờ, tôi thấy mọi thứ đã trở lại bình thường. Thậm chí, di chứng nhẹ lại vô tình mang đến cho tôi một lợi thế diễn xuất khi tôi có thể biểu cảm theo hai góc mặt khác nhau. Khi muốn nhân vật toát lên vẻ phản diện, tôi thường để lộ góc mặt bên trái nhiều hơn. Còn khi cần thể hiện nét tươi sáng của nhân vật chính diện, tôi sẽ tận dụng góc mặt bên phải. Với diễn viên điện ảnh, tôi nghĩ điều quan trọng là đạo diễn chọn góc máy phù hợp với cảnh quay.

PV: Từng làm người mẫu và tham gia chương trình giải trí, anh muốn dành nhiều thời gian nhất cho lĩnh vực nào ở giai đoạn này?

Lãnh Thanh: Vào năm 2017, tôi từng là người mẫu lookbook hot nhất nhì TP.HCM. Công việc người mẫu cho tôi cơ hội được diễn trên những sàn catwalk lớn, trình diễn cùng các hoa hậu và các nhãn hàng quốc tế. Nhưng tôi chưa bao giờ coi người mẫu là đỉnh cao mình muốn chinh phục, đó chỉ là một trải nghiệm tôi muốn thử. Đỉnh cao tôi hướng tới là điện ảnh, là được sống với những vai diễn xuất sắc.

Diễn viên Lãnh Thanh. Ảnh: FBNV

PV: Ngoài thời gian đi đóng phim, anh thường làm gì?

Lãnh Thanh: Tôi xem phim, tập võ, viết nhạc và chơi nhạc cụ. Đó đều là những việc tôi thích, đồng thời cũng có thể dùng đến khi đóng phim. Nếu nhân vật có cảnh đánh nhau, tôi muốn tự mình thực hiện được động tác. Nếu nhân vật hát, tôi cũng có thể dùng giọng hát của mình để thể hiện cảm xúc. Tôi muốn mang đến cho khán giả sự chân thực nhất trên phim.

PV: Sống và làm việc ở TP.HCM, anh có thường về quê thăm bố mẹ?

Lãnh Thanh: Mỗi năm tôi về vài lần. Có những đợt ra miền Bắc làm việc, tôi cũng tranh thủ ghé thăm nhà. Bố mẹ chủ yếu hỏi han, động viên tôi. Công việc trong nghề có nhiều chuyện bố mẹ chưa hiểu rõ, đôi khi tôi phải kể lại, giải thích thêm để mọi người hình dung.

Một lý do tôi muốn đóng phim truyền hình là để bố mẹ có thể nhìn thấy mình trên tivi nhiều hơn. Tất nhiên, nếu gặp một vai hay trên truyền hình, tôi vẫn muốn thử sức. Còn mục tiêu lâu dài của tôi vẫn là điện ảnh.

PV: Mẫu bạn gái lý tưởng của anh là người thế nào?

Lãnh Thanh: Tôi thích một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, có tấm lòng nhân hậu và có một bàn tay ấm áp. Việc người đó có chung sở thích nghệ thuật hay không không quan trọng. Với một người đàn ông, điều quan trọng nhất là có một người phụ nữ bên cạnh giúp anh ấy dịu lòng lại, những thứ khác chỉ là màu sắc tô điểm thêm.

PV: Anh hình dung thế nào về việc cuộc sống nếu sau này kết hôn?

Lãnh Thanh: Tôi nghĩ mình cũng sẽ làm chồng, làm cha như bao người khác. Thời gian dành cho gia đình thì dành trọn cho gia đình, còn khi đi quay thì tập trung cho bộ phim. Công việc của diễn viên có những đợt phải xa nhà, nên tôi nghĩ hai người cần hiểu cho nhau về chuyện đó.

PV: Cảm ơn Lãnh Thanh!