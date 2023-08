Lee Min Ho tăng cân không kiểm soát

Mới đây, một người hâm mộ Hàn Quốc đã viết bài trên một diễn đàn trực tuyến phổ biến có tựa đề "Lee Min Ho ngày hôm nay". Trong bài viết này, người này đã chia sẻ nhiều bức ảnh của Lee Min Ho trong lúc tham dự một sự kiện công khai, diễn ra vào đầu tháng 8.

Lee Min Ho mặc bộ đồ vest trắng lịch lãm, mái tóc đen nhánh đã được vuốt lên phía sau. Anh liên tục vẫy tay và mỉm cười với người hâm mộ trong suốt sự kiện. Mặc dù không có gì đặc biệt, nhưng người hâm mộ cho biết họ "sốc" khi nhận thấy sự thay đổi về cân nặng của Lee Min Ho.

Người hâm mộ bình luận rằng: "Lần đầu tiên tôi thấy Lee Min Ho tăng cân. Anh ấy luôn chăm sóc sức khỏe của mình một cách cực kỳ nghiêm túc", "Tại sao anh ấy lại trông có vẻ hơi yếu đuối nhỉ?", "Ồ, anh ấy trông giống như CEO của công ty tôi", "Tại sao anh ấy làm tôi nhớ đến Lee Jang Woo?", "Anh ấy trở nên hạnh phúc hơn đấy"....

Với việc chăm chỉ chăm sóc vẻ ngoài và luôn sở hữu một thân hình săn chắc, Lee Min Ho đã khiến người hâm mộ ngạc nhiên khi có sự thay đổi bất ngờ. Các suy đoán về nguyên nhân của việc nam diễn viên tăng cân cũng được lan truyền trên mạng.

Hiện tại, Lee Min Ho chưa chính thức đưa ra bất kỳ phản hồi nào về những bàn luận xoay quanh việc anh tăng cân. Trước đó, Lee Min Ho nhiều lần bị phàn nàn về việc không kiểm soát cân nặng. Vào cuối tháng 12/2020, khi tham dự một sự kiện điện ảnh, Lee Min Ho cũng khiến fan choáng váng khi để lộ nọng cằm, gương mặt mũm mĩm.

Lee Min Ho sinh ngày 22 tháng 6 năm 1987 tại Seoul, Hàn Quốc. Anh là một trong những ngôi sao nổi tiếng và được yêu thích nhất của làng giải trí Hàn Quốc, được cộng đồng quốc tế công nhận.

Lee Min Ho bắt đầu nổi tiếng với vai diễn chính trong bộ phim truyền hình "Boys Over Flowers" (2009), trong đó anh đóng vai Goo Jun Pyo, một thành viên của nhóm F4 - một nhóm nhà giàu và quyền lực tại một trường trung học danh tiếng. Bộ phim này đã giúp anh trở thành ngôi sao hàng đầu trong ngành giải trí Hàn Quốc và mở ra cánh cửa cho sự nghiệp quốc tế của anh.

Sau đó, Lee Min Ho tiếp tục thể hiện năng lực diễn xuất ấn tượng qua các bộ phim truyền hình và điện ảnh khác nhau. Các tác phẩm nổi tiếng mà anh đã tham gia bao gồm "City Hunter" (2011), "The Heirs" (2013), "Legend of the Blue Sea" (2016 và "The King: Eternal Monarch" (2020). Anh đã đạt được thành công vang dội và sự đánh giá cao từ cả khán giả và giới phê bình nhờ vào diễn xuất tài năng và đa dạng.