Lee Seung Gi bất ngờ thông báo kết hôn

Trong tâm thư gửi người hâm mộ trên Instagram, nam tài tử Lee Seung Gi viết: "Hôm nay, tôi muốn thông báo với các bạn về một quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã quyết định dành nửa cuộc đời còn lại của mình với Lee Da In thân yêu của tôi với tư cách một "cặp vợ chồng" hơn là người yêu.

Tôi ngỏ lời cầu hôn và cô ấy đã đồng ý. Chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 7 tháng 4. Bây giờ tôi đã có người để chịu trách nhiệm mãi mãi, tôi rất vui khi được nói điều này trực tiếp với các bạn. Cô ấy có trái tim ấm áp và yêu thương, người mà tôi muốn ở bên cạnh lâu dài. Tôi muốn chúng tôi cùng nhau chia sẻ hạnh phúc và vượt qua thử thách, sẽ không buông tay cho dù có khó khăn thử thách. Tôi hi vọng các bạn ủng hộ tương lai phía trước của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cùng sẻ chia và sống hạnh phúc. Xin cảm ơn". Thông tin nam diễn viên Lee Seung Gi kết hôn gây bất ngờ cho người hâm mộ.

Lee Seung Gi và bạn gái công khai hẹn hò vào ngày 24/5/2021. Cặp đôi có chung sở thích chơi golf và bắt đầu mối quan hệ từ bạn bè rồi dần trở thành người yêu. Lee Seung Gi và bạn gái thường xuyên dành thời gian rảnh rỗi bên nhau. Theo nguồn tin thân cận, cặp đôi cũng không giấu diếm mối quan hệ này với bạn bè người quen. Mặc dù mới chỉ hẹn hò nhưng Lee Seung Gi và Lee Da In đã gặp mặt gia đình hai bên.

Truyền thông Hàn Quốc cũng đưa tin Lee Seung Gi đã mua căn nhà hạng sang trị giá 5,6 tỷ won (5 triệu USD) ở Seoul, ngay sau khi hẹn hò với Lee Da In. Điều này dấy lên nam tài tử mua nhà để sớm kết hôn. Lee Seung Gi từng chia sẻ anh là mẫu người gia đình nên việc kết hôn là điều đương nhiên.

Lee Da In là mối tình thứ 2 mà Lee Seung Gi công khai với công chúng. Trước đó, "chàng rể quốc dân" từng hẹn hò với thành viên nhóm SNSD là YoonA. ​​Nữ diễn viên sinh năm 1992 trong một gia đình giàu nghệ thuật. Bố là nam diễn viên Im Young Gyu, mẹ là “mama Chuê” Kyun Mi Ri trong bộ phim “Dae Jang Geum” nổi tiếng. Cô có chị gái là nữ diễn viên Lee Yoo Bi. Thừa hưởng nét đẹp từ người mẹ nổi tiếng Kyun Mi Ri, bạn gái Lee Seung Gi gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp, sắc sảo cùng gu thời trang sang trọng, quý phái. Lee Da In từng góp mặt trong các tác phẩm như "Hwarang", “Come and hug me”, My golden life, "Doctor Prisoner", "Alice",.../.