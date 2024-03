Lisa (BlackPink) xả ảnh đi xem concert Taylor Swift ở Singapore

Lisa - thành viên nhóm nhạc BLACKPINK - là một trong những ngôi sao nổi tiếng tới xem concert thuộc tour diễn thế giới The Eras Tour của Taylor Swift. Cách đây ít phút, nữ thần tượng đã đăng tải hình ảnh của bản thân khi tham dự concert của Taylor Swift tại Singapore kèm theo dòng trạng thái: "Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời tại The Eras Tour. Màn trình diễn của Taylor quá tuyệt".

Đáng chú ý, trong những bức ảnh đăng tải, khán giả nhận thấy "em út" của BLACKPINK và Taylor Swift đã chụp chung với nhau. Cả hai đều tỏ ra vô cùng thân thiết khi đứng cạnh nhau. Được biết, những bức ảnh này đã được chụp ở phía sau sân khấu, sau khi concert kết thúc.

Trong đó, bức ảnh Lisa ôm Taylor Swift thân thiết ở hậu trường hút gần 4 triệu lượt "thích" và hàng chục nghìn bình luận từ người hâm mộ. Được biết, Lisa dự show nhạc cùng 4 người bạn, chờ đàn chị diễn xong để vào cánh gà chụp ảnh. Swift dù thấm mệt nhưng vẫn trò chuyện vui vẻ cùng thành viên BlackPink. Trước đó, Lisa và Swift ít khi chụp ảnh chung hay tiếp xúc với nhau.

Ngoài bức ảnh chụp chung của hai ngôi sao, Lisa còn gây chú ý khi khoe vòng tay tình bạn được cô trao đổi với rất nhiều các bạn fan. Đây là một nét văn hóa của fan Taylor Swift khi tham dự chuyến lưu diễn The Eras Tour.

Việc trao đổi những chiếc vòng tay tình bạn (friendship bracelet) đầy màu sắc là hoạt động thú vị dành cho những người tham dự The Eras Tour. Lisa cũng không bỏ lỡ. Cô khoe những chiếc vòng tay bắt mắt trong lúc đang hòa mình vào âm nhạc sôi động.

Tại đêm nhạc của Taylor Swift, Lisa diện trang phục đơn giản, thoải mái để tận hưởng bữa tiệc âm nhạc. Thông tin về những thiết kế nữ thần tượng mặc cũng nhanh chóng được tìm ra. Trong đó, chiếc áo hoodie (áo khoác có mũ) cô diện đến từ một thương hiệu Việt Nam.

Những người hâm mộ Lisa có thể quen với hình ảnh cô gái 27 tuổi mặc đồ bình dân của local brand Việt. Trong concert Born Pink năm ngoái, Lisa liên tục khoác lên người các thiết kế có giá từ vài trăm đến vài triệu đồng của thương hiệu Việt Nam.

Được biết, trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, bản hit How You Like That của BLACKPINK đã được phát lên trong sân vận động khiến những người hâm mộ vô cùng bất ngờ. Trước đó, trong một concert khác của Taylor Swift, bản hit Pink Venom cũng đã được vang lên trong khi khán giả chờ ngôi sao sinh năm 1989 bước ra sân khấu.