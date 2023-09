Lương Triều Vỹ là diễn viên gốc Hoa đầu tiên lập kỳ tích ở LHP Venice

Lương Triều Vỹ trở thành diễn viên đầu tiên đến từ Hong Kong (Trung Quốc) và là nghệ sĩ Hong Kong thứ ba đoạt giải này và cũng là người đạt được thành tích tuyệt vời này sau đạo diễn Hứa An Hoa (Ann Hui) và Ngô Vũ Sâm (John Woo).

Lương Triều Vỹ đã vui mừng rơi nước mắt khi nhận giải và nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt với tiếng vỗ tay kéo dài hai phút từ những người tham dự. Đạo diễn Lý An, người mà Lương Triều Vỹ đã hợp tác trong bộ phim Sắc, Giới đã thay mặt Ban tổ chức Giải trực tiếp trao giải cho anh với bài phát biểu vô cùng xúc động.

Liên hoan phim Venice vinh danh siêu sao Lương Triều Vỹ

“Tôi rất biết ơn vì đã lớn lên ở Hong Kong cũng như được nuôi dưỡng bởi ngành công nghiệp điện ảnh Hong Kong nói chung, nơi sự nghiệp diễn xuất của tôi bắt đầu” - Lương Triều Vỹ vừa nói vừa gạt nước mắt xúc động. Anh đồng thời gửi lời cảm ơn đến vợ mình, Lưu Gia Linh – một người tuyệt vời mà anh đã làm việc cùng trong suốt 41 năm qua. Nam diễn viên 61 tuổi nói thêm rằng chiến thắng này là sự tri ân đối với họ cũng như đối với điện ảnh Hong Kong.

Ba bộ phim của Lương Triều Vỹ trước đó đã nhận được giải Sư tử vàng Venice, giải thưởng cao nhất tại liên hoan phim, bao gồm A City of Sadness, Cyclo và Lust, Caution.

Trước đó, Giám đốc Liên hoan phim Venice - Alberto Barbera đã ca ngợi Lương Triều Vỹ là "một diễn viên có sức lôi cuốn" với một sự nghiệp chuyển tiếp đặc biệt. Barbera nói thêm "Các vai diễn của Lương Triều Vỹ không chỉ trải dài trên nhiều thể loại khác nhau mà còn là cầu nối giữa truyền hình, văn hóa po-plastic và nghệ thuật - điện ảnh ở các vĩ độ khác nhau".

Lương Triều Vỹ sẽ xuất hiện tiếp theo trong bộ phim The Goldfinger cùng với Lưu Đức Hoa vào cuối năm nay. Anh cũng sẽ đóng vai chính trong một bộ phim mới của đạo diễn Ildiko Enyedi.

Tràn ngập lời chúc mừng

Cục trưởng Cục Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hong Kong Kevin Yeung đã chúc mừng siêu sao này và đồng thời ông cũng khen ngợi “kỹ năng diễn xuất tinh tế” của nam diễn viên.

Ông cho rằng “sự theo đuổi nghệ thuật không ngừng nghỉ của nam diễn viên để đạt được trình độ biểu diễn nghệ thuật cao hơn trong vài thập kỷ qua là một ví dụ điển hình về tinh thần của các diễn viên Hong Kong và sự phong phú về văn hóa của Hong Kong”.

Lương Triều Vỹ đã chứng tỏ tài năng diễn xuất của mình trong nhiều bộ phim, bao gồm In the Mood for Love, Happy Together cũng như Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings của Marvel.

Trước đây, anh đã giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 53. Hơn nữa, anh còn giành được giải thưởng "Nhà làm phim châu Á của năm" tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 27.

Gần đây, Lương Triều Vỹ đã giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất AFA lần thứ hai cho phim Where the Wind Blows và giải thưởng Đóng góp điện ảnh châu Á tại Giải thưởng Điện ảnh châu Á lần thứ 16.