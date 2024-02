Lý do Miley Cyrus trở thành tâm điểm sau Grammy 2024

Miley Cyrus chắc chắn là 1 trong những cái tên nhận về nhiều sự chú ý nhất khi xuất hiện trong lễ trao giải Grammy lần thứ 66. Nữ ca sĩ không chỉ mang đến rất nhiều bộ cánh lộng lẫy mà mỗi lần cô đứng trên sân khấu đều để lại dấu ấn đặc biệt.

Giọng ca Flowers đã nhận về 2 kèn vàng Grammys đầu tiên trong sự nghiệp, bao gồm hạng mục quan trọng Record Of The Year (Bản thu âm của năm) và Best Pop Solo Performance (Màn trình diễn nhạc Pop xuất sắc nhất).

Đây được đánh giá là một trong những thành tựu đáng tự hào nhất của Miley Cyrus. Trải qua 16 năm hoạt động nghệ thuật đầy năng nổ, Miley Cyrus cuối cùng đã được giới chuyên môn chính thức công nhận với tài năng và sự kính nghiệp của cô. Đặc biệt, tác phẩm mang về chiến thắng cho Miley là ca khúc Flowers với lời ca đầy ý nghĩa, một bản nhạc tái khẳng định con người và dấu ấn của riêng Miley Cyrus.

Trang phục tại Grammy thu hút mọi ánh nhìn

Trong suốt sự kiện, Miley Cyrus thay 5 bộ cánh cùng mang phong cách thập niên 1970, hướng đến nét gợi cảm, táo bạo. Gu thời trang của cô được loạt tạp chí như Vogue, Marie Claire, Instyle khen ngợi.

Giọng ca 31 tuổi được nhận xét là gần như khỏa thân khi diện chiếc váy lưới kim loại được tạo thành từ vô vàn chiếc kim băng. Thiết kế "mặc như không mặc" này khiến nữ ca sĩ khoe hình thể triệt để. Cô kết hợp chiếc váy hở bạo với giày cao gót vàng thiết kế độc lạ cùng lối trang điểm tự nhiên, cuốn hút và kiểu tóc bồng vuốt ngược về sau.

Sự xuất hiện của Miley Cyrus cùng chiếc váy "mặc như không" khiến cô trở thành tâm điểm chú ý từ thảm đỏ cho đến khắp các trang tin và mạng xã hội. Nhiều trang tin như People, E! News, PageSix… đồng loạt chia sẻ những khoảnh khắc táo bạo của chủ nhân hit Wrecking Ball, thu hút lượng tương tác lớn từ độc giả. Hình ảnh của cô cũng "phủ sóng" trên các diễn đàn mạng xã hội. Trên X, những video ngắn ghi lại khoảnh khắc nữ ca sĩ xuất hiện trên thảm đỏ Grammy 2024 nhận về hàng triệu lượt xem chỉ sau vài tiếng.

Cũng trong đêm trao giải, Miley Cyrus khiến dân tình bàn tán không ngớt khi trình diễn Flowers trên sân khấu Grammy 2024. Ngôi sao này xuất hiện trong chiếc váy tua rua màu bạc khoe trọn vóc dáng khỏe khoắn, bốc lửa, tự tin khoe giọng hát quyến rũ cùng vũ đạo sôi động. Cô thậm chí chọc cười những khán giả trông thiếu năng lượng ở dưới: "Tại sao các bạn lại làm như mình không biết bài hát này?". Trong một đoạn bài hát, ngôi sao này còn tinh nghịch hát: "Tôi đã chuẩn bị khóc thì nhớ ra mình vừa thắng được giải Grammy đầu tiên".

Thoải mái thể hiện tình cảm với bạn trai

Miley Cyrus và Maxx Morando không sánh đôi trên thảm đỏ nhưng dành cho nhau nụ hôn khi ngồi ở khán phòng đêm trao giải. Dù cả hai chưa xác nhận chuyện tình cảm, trước đó, họ cùng xuất hiện trong một số sự kiện như Gucci Love Parade tháng 11/2021, show của Versace tại Los Angeles tháng 3/2023.

Theo Harper's Bazaar, tin đồn về mối quan hệ của Miley Cyrus và Maxx Morando bắt đầu từ năm 2021 khi cả hai bị bắt gặp nắm tay trong hậu trường show Miley Cyrus's New Year's Eve Party. Cùng thời điểm, Daily Mail cũng phát hiện cặp sao bên nhau tại ban công phòng khách sạn của ca sĩ tại Miami (Mỹ). Tháng 3/2022, Entertainment Tonight xác nhận cặp sao hẹn hò và nhận xét chuyện tình khá kín tiếng.

Hai người từng hợp tác trong album Endless Summer Vacation. Maxx Morando tham gia viết lời ca khúc Handstand và sản xuất Violet Chemistry. Flowers đạt giải Grammy cũng thuộc đĩa nhạc này. Theo E! News, Miley Cyrus rất hạnh phúc với mối quan hệ hiện tại và gia đình của cô cũng vừa lòng người bạn trai. Những thành viên trong nhà cảm thấy cả hai hợp nhau.

Flowers - Ca khúc đánh dấu tên tuổi của Miley Cyrus

Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, Flowers của Miley Cyrus đã giành giải Ghi âm của năm sau khi vượt qua Worship của Jon Batiste, Not Strong Enough của Boygenius, What Was I Made For? của Billie Eilish, On My Mama của Victoria Monét, Vampire của Olivia Rodrigo, Anti-Hero của Taylor Swift, Kill Bill của SZA.

Trước đó, ở hạng mục Trình diễn nhạc Pop cá nhân hay nhất, Miley Cyrus cũng giành chiến thắng với ca khúc Flowers. Ngôi sao sinh năm 1992 đã đánh bại những đồng nghiệp như Doja Cat, Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Taylor Swift.

Flowers là ca khúc nổi tiếng nằm trong album Endless Summer Vacation (2023) của Miley Cyrus. Bản nhạc pop sôi động, mang âm hưởng disco nhận được sự ủng hộ của khán giả toàn cầu cũng như giới phê bình khi chính thức ra mắt vào tháng 1/2023.

Tại Mỹ, Flowers là đĩa đơn đầu tiên leo thẳng lên vị trí số một ngay trong tuần đầu ra mắt và nằm trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 suốt 8 tuần liên tiếp. Đây được xem là ca khúc thứ hai thành công rực rỡ của Miley Cyrus sau ca khúc đình đám Wrecking Ball (2013).

Flowers cũng giữ vị trí quán quân trong bảng xếp hạng âm nhạc của 37 quốc gia khác. Bản nhạc pop ấn tượng của giọng ca người Mỹ cũng được ghi nhận là ca khúc cán mốc 1 tỷ lượt nghe nhanh nhất trên ứng dụng nghe nhạc Spotify.

Tại Grammy 2024, Flowers góp mặt trong danh sách đề cử của 2 hạng mục quan trọng là Bài hát của năm và Thu âm của năm. Theo Variety đánh giá, Flowers là ca khúc có khả năng chiến thắng ở hạng mục Thu âm của năm.

Miley Cyrus, 31 tuổi, nổi tiếng từ tuổi thiếu niên với vai diễn Hannah Montana của đài truyền hình Disney. Ca sĩ Mỹ từng được Time đưa vào danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng nhất năm 2008 và 2014. Các ca khúc nổi tiếng của cô gồm: When I Look At You, We Can't Stop, Wrecking Ball, Malibu.