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Một bài hát của nhóm BTS được chọn vào top hay nhất năm 2026

Thứ Năm, 06:01, 12/11/2026
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VOV.VN - Bài hát “Swim” của nhóm BTS đã được nền tảng nghe nhạc Apple Music chọn vào danh sách "Những bài hát hay nhất năm 2026”. Đây là một trong những bài hát nổi bật thuộc album "Arirang" của nhóm nhạc Hàn Quốc.

Là ca khúc chủ đề trong album phòng thu "Arirang" của nhóm nhạc BTS, “Swim” đã được nền tảng nghe nhạc Apple Music chọn vào tuyển tập "Những bài hát hay nhất năm 2026”. Nhóm BTS cũng là nhóm nhạc K-pop duy nhất xuất hiện trong danh sách thường niên này.

Apple Music cũng đưa bài hát “Swim” của BTS vào nhiều danh sách phát (playlist) nổi bật khác, như một phần của tuyển tập "Best of 2026". Theo đánh giá của nền tảng này, sự trở lại của nhóm BTS với album “Arirang” là một trong những màn comeback được mong đợi nhất năm của K-pop, cũng như giúp định hình lại hướng đi của K-pop trong năm 2026.

mot bai hat cua nhom bts duoc chon vao top hay nhat nam 2026 hinh anh 1
Nhóm nhạc Hàn Quốc BTS. Nguồn: BigHit Music

Sự ghi nhận của Apple Music đến cùng thời điểm album “Arirang” của BTS tiếp tục trụ vững trên bảng xếp hạng Billboard, gần 8 tháng kể từ khi phát hành. Album này xếp hạng thứ 62 trên bảng xếp hạng Billboard 200 (đến ngày 14/11), đánh dấu tuần thứ 33 liên tiếp góp mặt trên bảng xếp hạng này. Trước đó, album “Arirang” của BTS đã ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng này ngày 4/4/2026 và giữ vị trí dẫn đầu trong 3 tuần liên tiếp.

Trong khi đó, bài hát “Swim” của BTS đang thăng hạng tại Billboard, tăng 5 bậc lên vị trí thứ 28 trên bảng xếp hạng Billboard Global 200 (đến ngày 14/11). Bài hát này cũng đạt vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Billboard Global Excl. US (ngoại trừ thị trường Mỹ), trong khi một bài hát khác của BTS là “Normal” đứng vị trí thứ 114 trên cùng bảng xếp hạng.

Nhóm nhạc BTS vừa kết thúc chặng Nam Mỹ của chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới “Arirang”, sau khi khởi động tại Hàn Quốc vào tháng 4/2026. Nhóm dự kiến ​​sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn ở châu Á vào cuối tháng này, bắt đầu tại Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 19/11 trước khi đến Bangkok (Thái Lan); Kuala Lumpur (Malaysia); Singapore và Jakarta (Indonesia).

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Nam Anh/VOV.VN
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