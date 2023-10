Mỹ nam xứ Đài Hứa Quang Hán: Chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành diễn viên

Lột xác trong bộ phim hài đầu tay

Ghi dấu với những phân cảnh ấn tượng trong bộ phim hài, hành động kết hợp giả tưởng gây sốt năm 2023 “Marry My Dead Body (Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà)”, Hứa Quang Hán tiếp tục khẳng định mình là một diễn viên cực kỳ “lăn xả” và linh hoạt khi không ngại ngần đón nhận những thử thách mới.

Bộ phim “Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà” của đạo diễn Trịnh Vĩnh Hào kể về câu chuyện của một nam cảnh sát kỳ thị đồng tính và sợ ma Ngô Minh Hàn, vô tình vướng vào một hồn ma bị chết oan trong một vụ tai nạn - Mao Mao (Lâm Bách Hoành thủ vai).

Ngô Minh Hàn buộc phải kết hôn với anh chàng hồn ma này và sát cánh cùng “người chồng” của mình phá án, tìm ra thủ phạm và trả thù cho Mao Mao. Đặc biệt là cả hai đã cùng nhau phá được chuyên án buôn lậu ma túy vào Đài Loan. Hành trình của hai người vừa hài hước vừa xen lẫn những khoảnh khắc xúc động.

“Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà” đã được lựa chọn trở thành phim bế mạc cho Liên hoan phim quốc tế Kim Mã 2022 và nhanh chóng gây sốt thị trường điện ảnh Đài Loan khi chính thức công chiếu vào năm 2023. Bộ phim cũng được công chiếu rộng rãi khắp các nước châu Á, đặc biệt, đây là phim điện ảnh Đài Loan có doanh thu mở màn cao nhất tại Việt Nam.

Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà.

Nam diễn viên miêu tả vai diễn của mình trong phim, Ngô Minh Hàn, là một trong những nhân vật khó nhất mà anh từng đảm nhận.

“Khó khăn khi vào vai Ngô Minh Hàn nằm ở việc khắc họa tính cách của anh ấy, phải diễn xuất sao cho hài hước những vẫn phải thật chân thực”, Hứa Quang Hán chia sẻ. “Tôi thấy phim hài thật sự rất khó. Tôi phải nắm bắt được đầy đủ những nét tính cách của nhân vật, thực hiện nhiều cảnh hành động trên phông xanh và duy trì vóc dáng phù hợp với vai diễn”.

“Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà” trở thành tác phẩm chuyển mình của Hứa Quang Hán khi rũ bỏ hình tượng chàng trai u buồn để vào vai một nhân vật hài hước lần đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất.

Con đường danh vọng rộng mở

Với bộ phim “Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà”, Hứa Quang Hán đã đánh dấu thêm một cột mốc đáng nhớ nữa trong sự nghiệp diễn xuất của mình, hoàn thiện bản hồ sơ lý lịch ấn tượng, càng đáng kinh ngạc hơn khi anh mới chỉ tham gia vào làng giải trí được 10 năm.

Nam diễn viên ra mắt vào năm 2013 với vai chính trong bộ phim truyền hình “Dive Into Love (Nhập Tiềm Lam Trung Lam)” và tiếp tục trau dồi khả năng diễn xuất của mình thông qua các vai phụ trong các bộ phim truyền hình “Love in Sandstorm (Bão Cát Tình Yêu)”, Attention Love (Nghỉ Nghiêm Anh Yêu Em)” và “Have You Ever Fallen In Love, Miss Jiang? (Cô giáo Khương có từng yêu đương chưa?)”, đây cũng là bộ phim mang về cho anh đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Chuông Vàng 2017.

Tuy nhiên, đến năm 2019, Hứa Quang Hán mới thực sự bùng nổ. Đầu tiên, anh gây chú ý nhờ vai diễn xã hội đen trong loạt phim “Nowhere Man (Tội nhân vô định)” của Netflix. Sau đó, anh đã khiến giới phê bình phải bật dậy và nhìn tới mình trong bộ phim danh giá “A Sun (Dương quang phổ chiếu)” của đạo diễn Chung Mạnh Hoành, lọt vào danh sách Phim quốc tế hay nhất tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 93.

Hứa Quang Hán gây sốt khắp châu Á khi thủ vai Lý Tử Duy/ Vương Thuyên Thắng trong “Muốn gặp anh”.

Nhưng chính vai diễn trong bộ phim truyền hình dài tập “Someday Or One Day (Muốn gặp anh)” mới thực sự đưa Hứa Quang Hán trở thành tâm điểm chú ý - mang về cho anh đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Chuông Vàng lần thứ 55, đưa anh lên vị trí thứ 69 trong danh sách 100 Người nổi tiếng Trung Quốc của Forbes năm 2020, giúp anh lọt vào danh sách những diễn viên châu Á ưu tú được quốc tế công nhận.

Chưa từng nghĩ sẽ trở thành diễn viên

Với khuôn mặt điển trai, cực kỳ sáng màn ảnh và khả năng nhập vai ấn tượng, chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng anh chàng này sinh ra để dành cho diễn xuất. Nhưng Hứa Quang Hán thổ lộ: “Tôi từng chơi bóng cho đội bóng của trường nên tôi mơ ước trở thành cầu thủ bóng đá hoặc vận động viên”.

Chắc hẳn số phận (và kỹ năng chơi bóng bàn của anh) đã đưa anh đến với vai diễn trong video ca nhạc “Class 3-2” của Châu Kiệt Luân khi anh chỉ là một cậu bé. “Đó là trải nghiệm diễn xuất đầu tiên của tôi mà tôi gần như đã quên mất,” anh hồi tưởng. “Thực tế, bây giờ tôi vẫn còn hơi lo lắng, điểm khác biệt là sự lo lắng đó hiện rõ trên màn hình, nhưng nó cũng đã bớt đi nhiều rồi”.

Hứa Quang Hán vẫn phải học cách đối mặt với nỗi sợ trong diễn xuất ngay cả khi anh đã học được tất cả những kỹ năng cần thiết khi vào nghề của mình trong thời gian làm việc tại Q Place, một học viện diễn xuất do 8 đạo diễn gạo cội thành lập. Anh chia sẻ: “Tôi đã học được rất nhiều điều từ các lớp biểu diễn tại Q Place, tôi cũng vừa học vừa phê bình diễn xuất của mình. Từ đó, tôi tìm ra cách để mình có thể diễn xuất tốt hơn”.

Từ vai diễn chàng cảnh sát hài hước trong “Marry My Dead Body” đến cậu con trai ngoan ngoãn bị đè nén bởi sức nặng của sự kỳ vọng trong “A Sun” hay tên tội phạm điên cuồng tìm cách trả thù trong “Nowhere Man”, Hứa Quang Hán thể hiện kỹ năng nhập vai đa dạng và linh hoạt.

Đặc biệt, trong “Someday Or One Day”, anh chàng càng chứng minh thực lực của mình khi “sắm” liền một lúc hai vai, hai thời điểm khác nhau bởi tình tiết du hành thời gian. Anh chỉ có rất ít thời gian để chuẩn bị cho vai diễn này vì bộ phim được thực hiện ngay khi anh mới hoàn thành hai tác phẩm “Nowhere Man” và “A Sun”.

Hứa Quang Hán bật mí chìa khóa diễn xuất của mình: “Tôi rút kinh nghiệm từ những vai diễn trước đây và cả kinh nghiệm thực tế khi phải đóng nhiều phim truyền hình liên tục. Tôi cũng xem phim, nghe nhạc, đọc sách và cố gắng tiếp thu những điều mới lạ. Đó là những chất dinh dưỡng mà tôi có, được pha trộn cùng các kỹ thuật học từ lớp diễn xuất và những nơi khác”.