“Mỹ nhân không tuổi” Shin Min Ah: 14 tuổi vào nghề với sự nghiệp ấn tượng

14 tuổi đã bước vào thế giới giải trí

Shin Min Ah có tên khai sinh là Yang Min A, sinh ngày 5/4/1984, là một nữ diễn viên người Hàn Quốc. Sau hơn 2 thập kỷ ra mắt, cô được mệnh danh là “mỹ nhân không tuổi” nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, trẻ trung bất chấp tuổi tác.

Từ việc liên tục đứng đầu danh sách ngôi sao nổi tiếng cho đến việc tham gia các bộ phim truyền hình tình cảm lãng mạn cực kỳ thành công - một trong những nữ diễn viên được kính trọng nhất Hàn Quốc đã làm được điều đó không ai khác chính là Shin Min Ah.

Không chỉ vậy, vẻ đẹp “không tuổi” thu hút, sự xuất hiện trên màn ảnh và gu thời trang tinh tế đã mang lại cho cô nàng một loạt hợp đồng thương mại với các thương hiệu lớn nhất, sang trọng nhất.

Khi mới 14 tuổi, lần đầu tiên bước chân vào thế giới giải trí và xuất hiện trên truyền thông, cô làm người mẫu cho tạp chí tuổi teen KiKi sau khi chiến thắng một cuộc thi.

Sau đó, cô lấy nghệ danh Shin Min Ah, liên tục góp mặt trong các video ca nhạc của các ca sĩ nổi tiếng và đóng vai chính trong một loạt bộ phim truyền hình và điện ảnh ăn khách, được mọi người biết đến rộng rãi hơn.

Có lẽ, cột mốc quan trọng nhất trong số những cột mốc đáng nhớ này là bộ phim hài lãng mạn Hometown Cha Cha Cha, trong đó cô vào vai một cô gái thành phố làm nha sĩ chuyển đến một thị trấn nhỏ để bắt đầu hành nghề sau biến cố công việc với sếp cũ. Trong đó, cô thủ vai nhân vật chính có niềm yêu thích nhất định với những chiếc giày cao gót Roger Vivier có đính pha lê hình bông hoa.

Nữ diễn viên sau đó thừa nhận rằng ngoài đời thực cô cũng chỉ đi giày của thương hiệu này - thể hiện một cách tinh tế gu thời trang sang trọng của cô. Điều này, kết hợp với sự nổi tiếng ngày càng tăng đã đưa một số thương hiệu – cả nội địa và quốc tế - đến với cô một cách tự nhiên.

Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, cô đã nổi tiếng là nữ hoàng thương mại của Hàn Quốc – ngày càng nâng cao danh tiếng của mình với những hợp đồng làm đại diện thương hiệu xa xỉ.

Những cơ hội công việc tạo ra thu nhập lớn giúp cô đầu tư vào bất động sản, mua nhà ở một trong những khu hào nhoáng nhất Seoul và hào phóng tham gia vào hoạt động từ thiện.

Thu nhập lớn đến từ phim ảnh và quảng cáo

Mặc dù không có thông tin chính thức về giá trị tài sản mà cô nàng sở hữu cụ thể là bao nhiêu, nhưng một số nguồn tin tiết lộ với truyền thông chỉ ra con số tương đương khoảng 4-8 triệu USD. Điều này được cho là nhờ công việc của cô trong các bộ phim và phim truyền hình cũng như các hợp đồng thương mại.

Một bài báo năm 2015 của Soompi cho biết Shin Min Ah là một trong những nữ diễn viên được trả lương cao nhất trong ngành - mang về khoảng 23.165 USD mỗi tập phim truyền hình. Con số này có thể đã tăng lên rất nhiều trong vài năm qua, đặc biệt là sau thành công vang dội về mặt thương mại của bộ phim truyền hình tình cảm lãng mạn Hometown Cha Cha Cha năm 2021.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn góp mặt trong các bộ phim đình đám như My Girlfriend is a Gumiho, Arang and the Magistrate, Oh My Venus, và Our Blues.

Cô cũng đã giành được một loạt giải thưởng cho các vai diễn của mình, bao gồm Giải thưởng xuất sắc nhất, Nữ diễn viên phim truyền hình ngắn tại Lễ trao giải Ngôi sao APAN 2022, Giải Nữ diễn viên Hàn Quốc xuất sắc tại Giải thưởng Phim truyền hình quốc tế Seoul lần thứ 11 và Giải thưởng xuất sắc, Nữ diễn viên phim truyền hình ngắn tập Giải thưởng phim truyền hình KBS 2015.

Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, Shin Min Ah đã giành được hơn 20 giải thưởng lớn nhỏ nhờ các vai diễn trên màn ảnh và truyền hình. Danh sách các dự án phim ảnh của cô đã kéo dài hơn hai thập kỷ qua với những nhân vật ấn tượng và thành công.

Là đại diện của nhiều thương hiệu nổi tiếng

Cùng với sự nổi tiếng ngày càng tăng của cô, với tư cách là một nữ diễn viên xuất sắc, sở thích sang trọng và sự lôi cuốn trên màn ảnh - chưa kể đến việc cô bắt đầu sự nghiệp bằng nghề người mẫu - không có gì ngạc nhiên khi Shin Min Ah luôn có một hoặc hai hợp đồng đại diện thương hiệu trong danh sách công việc của mình.

Các thương hiệu nổi tiếng mà cô từng hợp tác bao gồm Cartier, Givenchy Beauty, LG, Couronne, Roger Vivier, Michaa, Giordano, Chanel và Calvin Klein Jeans.

Năm 2021, cô được chọn làm đại sứ toàn cầu cho Gucci. Trong một tuyên bố chính thức - được trích dẫn bởi Soompi - nhà mốt sang trọng của Ý đã giải thích về quyết định này, “Phong cách tinh tế và vô song của cô ấy cũng như niềm tin của cô ấy vào việc theo đuổi sự đa dạng và tôn trọng sự thể hiện bản thân giống với triết lý của Gucci”.

Một bài báo đăng trên tờ South China Morning Post (SCMP) cho biết cô đã kiếm được số tiền khổng lồ tương đương 2,8 triệu USD chỉ trong năm 2013 từ quảng cáo truyền hình.

Sở hữu bất động sản cao cấp

Giống như nhiều người nổi tiếng khác, Shin Min Ah đổ hết nguồn tiền kiếm được của mình vào bất động sản. Năm 2018, Soompi đưa tin nữ diễn viên đã mua một tòa nhà gần quận Yongsan nổi tiếng ở Seoul - giữa ga Samgakji và Yongsan Garrison. Cấu trúc rộng 342 m2 này tiêu tốn của cô khoảng 5,1 triệu USD và được cho là có nhiều tiềm năng lợi nhuận nếu phát triển tốt.

Ngoài ra, nữ diễn viên được cho là sống ở UN Village, quận Hannam - một trong những khu dân cư giàu có nhất Hàn Quốc. Không gian này nổi tiếng với những biệt thự sang trọng và những ngôi nhà trên đồi có tầm nhìn ra vùng sông núi.

Những người nổi tiếng khác sống ở đây làm “hàng xóm” của cô như Jennie của BlackPink, Song Hye Kyo, PSY, TOP và G-Dragon của Big Bang, Park Ye Jun, Lee Hyori, Lee Young Ae và Ha Ji-Won. Giá nhà ở đây khởi điểm từ 2,65 triệu USD.

Hoạt động từ thiện nhiệt tình

Một số bài báo tiết lộ thông tin cho biết nữ diễn viên thường xuyên quyên góp cho nhiều mục đích từ thiện khác nhau, như rót hàng triệu USD vào việc xây dựng trường học đa văn hóa đầu tiên của Hàn Quốc ở Ansan và hỗ trợ Bệnh viện Nhi đồng Đại học Quốc gia Seoul.

Một bài báo cho biết cô đã đầu tư 360 triệu won chỉ riêng trong năm 2022 cho các hoạt động cộng đồng. Không có gì ngạc nhiên khi cô được giới truyền thông mệnh danh là “thiên thần hiến tặng”.

Shin Min Ah có một tình yêu đẹp với tài tử Kim Woo Bin và câu chuyện tình này đã truyền cảm hứng cho nhiều cặp đôi đang yêu khác. Tài khoản mạng xã hội Instagram của cô có gần 5 triệu người theo dõi và cô được xem là một trong những diễn viên được yêu mến.