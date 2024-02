Na In Woo - Sao nam sở hữu chiều cao khủng với nhiều tài lẻ đáng nể

Với vai diễn mang tính biểu tượng trong bộ phim ăn khách Marry My Husband năm 2024 đang được khen ngợi rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội,, Na In Woo đã khẳng định mình là một ngôi sao phim truyền hình Hàn Quốc thành công - giá trị tài sản ròng ngày càng tăng của anh là minh chứng cho điều đó.

Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về sự nghiệp và cuộc sống cá nhân của nam diễn viên đang được người hâm mộ khen ngợi không ngớt sau khi tỏa sáng rực rỡ trong bộ phim Cô đi mà lấy chồng tôi.

Sau khi ra mắt vào năm 2013, Na In Woo đã khẳng định được niềm đam mê và năng khiếu của mình sau khi đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc Shine or Go Crazy năm 2015.

Trong những năm qua, nam diễn viên đã tham gia nhiều dự án ăn khách. Một số trong số này bao gồm các bộ phim và phim truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc như Mr Queen (2020), Ditto (2022) và Longing For You (2024).

Na In Woo hiện đang nổi đình nổi đám trên truyền thông khi nhận đóng vai một trưởng phòng - người thừa kế giàu có trong dự án mới nhất đang chiếu Marry My Husband (Cô đi mà lấy chồng tôi).

Na In Woo sinh ngày 17/9/1994. Anh có chiều cao được công bố trước đây là 1m89 và hiện chiều cao thực tế được cho là có thể cao tới 1m92.

Nam diễn viên Hàn Quốc thuộc cung Xử Nữ và theo cung hoàng đạo Trung Quốc thì anh thuộc năm Tuất. Theo quan niệm của người phương Đông, Năm Tuất (Chó) chiếm vị trí thứ 11 trong cung hoàng đạo Trung Quốc và những người thuộc năm này được coi là chăm chỉ, trung thực, tốt bụng, hòa nhã và thận trọng.

Nhiều người chưa biết rằng, Na In Woo chỉ là nghệ danh, còn tên thật của anh là Na Jong Chan, sinh ra ở tỉnh Gwangju, Hàn Quốc. Ngôi sao này từng tốt nghiệp ngành Nghệ thuật biểu diễn tại Đại học Dankook và từ đó tiếp tục theo đuổi sự nghiệp trong làng giải trí.

Thời kỳ đầu giai đoạn định hướng nghề nghiệp, Na In Woo muốn trở thành thần tượng K-pop. Nam diễn viên Marry My Husband khởi đầu là thực tập sinh của công ty giải trí JYP. Anh được đào tạo cùng với các thần tượng K-pop nổi tiếng như Jin Young của GOT7, Jeong Yeon của TWICE và Young Jae của BAP.

Nghệ danh mà anh chọn cho mình - “In Woo” có nghĩa là “thân thiện” theo nghĩa gốc chữ Hán. Theo thông tin được anh tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn năm 2020 với công ty quản lý cũ CUBE Entertainment, nam diễn viên đã chọn Na In Woo làm nghệ danh để nhấn mạnh bản tính thân thiện, dễ gần của mình.

Nói về “tiểu sử” nghề nghiệp, Na In Woo chia sẻ rằng anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2013 với vở nhạc kịch Bachelor's Vegeta Store. Tuy nhiên, phải đến năm 2015, anh mới chính thức ra mắt hạng mục phim truyền hình với bộ phim Shine or Go Crazy cùng với Jang Hyuk.

Cùng năm đó, Na nhận được đề cử Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại MBC Drama Awards cho vai diễn trong bộ phim truyền hình My Mom.

Trong những năm tiếp theo, nam diễn viên đã mở rộng danh sách dự án công việc ở mảng này với nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc ăn khách khác như Spark (2016), Cinderella with Four Knights (2016), Golden Pouch (2016), It's Ok to be Sensitive (2018), Home For Summer (2019), The Faceless Boss (2019), Mystic Pop-Up Bar ( 2020) và Mr.Queen (2020).

Bộ phim cổ trang của đài tvN Mr. Queen đã trở thành bộ phim truyền hình Hàn Quốc có tỷ suất người xem cao thứ bảy trong lịch sử truyền hình cáp Hàn Quốc sau khi phát hành và đưa Na trở thành một cái tên quen thuộc trong làng giải trí cũng như cộng đồng những người hâm mộ.

Nam diễn viên Spark còn thể hiện sự đa tài của mình cũng như sự nỗ lực lớn trong nghề nghiệp với các bộ phim như River Where the Moon Rises (2021), At a Distance and Spring Is Green (2021), Jinxed at First (2021), Longing for You (2023) và Marry My Husband (2024).

Sau hàng loạt phim truyền hình ăn khách, Na cũng từng xuất hiện lần đầu trên màn ảnh rộng với bộ phim hài Twenty năm 2015 cùng sự tham gia của Kim Woo Bin và Lee Jun Ho. Trong khi Na nhận được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất và bộ phim thu về khoảng 22,3 triệu USD tại phòng vé.

Năm 2022, Na đóng một vai phụ trong bộ phim lãng mạn khoa học viễn tưởng Ditto, do Seo Eun Young đạo diễn.

Một điều vô cùng bất ngờ hơn nữa đối với tài năng của nam diễn viên, chính là việc anh đã sớm bộc lộ tình yêu của mình với âm nhạc trong nhiều cuộc phỏng vấn. Vốn là một người có đam mê với âm nhạc và yêu thích học nhạc cụ, anh chính là một tay chơi guitar và bass điêu luyện. Anh thậm chí còn sở hữu năm cây đàn guitar rock và có thể hát các bài hát từ thể loại vui nhộn cho đến những bài hát chậm rãi, sầu bi.

Không dừng lại ở đó, tài năng của Na còn thể hiện qua việc anh có thể sử dụng ngoại ngữ rất tốt. Ngoài tiếng Hàn là ngôn ngữ mẹ đẻ, Na In Woo còn có thể nói tiếng Anh lưu loát. Nam diễn viên Mr Queen thường xuyên khoe khả năng ngôn ngữ của mình trong các cuộc phỏng vấn và phát trực tiếp trên Instagram.

Na In Woo được cho là đang hẹn hò với bạn diễn Jinxed at First, Seo Hyun - thành viên của nhóm Girls' Generation. Tính đến tháng 2/2024, tình trạng mối quan hệ của cặp đôi vẫn là chủ đề được đồn đoán và chưa được bên nào xác nhận.

Đang trong thời điểm thành công nở rộ thì mới đây, thông tin khiến cộng đồng người hâm mộ anh cảm thấy hụt hẫng khi có tin rằng nam diễn viên có thể phải tạm dừng đóng phim 2 năm để thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc vào năm 2024 - truyền thông Hàn Quốc đã xôn xao về tin này mặc dù anh chưa chính thức xác nhận.

Tham gia nhiệt tình ở nhiều bộ phim, nhiều người sẽ tò mò muốn biết anh đã tích trữ được bao nhiêu tài sản. Theo nhiều nguồn tin trên truyền thông Hàn Quốc, Na In Woo có tài sản ròng khoảng 1,5-2,5 triệu USD tính đến tháng 2/2024. Nguồn tiền này của anh đến từ các dự án diễn xuất, sự kiện và hoạt động quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội.

Hy vọng trong thời gian tới, Na In Woo sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện tài năng của mình hơn nữa.