Nam diễn viên Quan Kế Huy bật khóc khi thắng giải Oscar

Sáng 13/3, (giờ Việt Nam), lễ trao giải Oscar lần thứ 95 đã diễn ra tại Nhà hát Dolby (Mỹ). Năm nay, tất cả 23 hạng mục sẽ được công bố trực tiếp tại sự kiện thay vì ghi hình trước 8 hạng mục như năm ngoái. Jimmy Kimmel sẽ trở lại với tư cách là người dẫn chương trình Oscar năm nay sau khi dẫn chương trình năm 2017 và 2018.

Quan Kế Huy bật khóc nức nở khi cầm tượng vàng Oscar.

Tại đêm trao giải, xuất sắc vượt qua các đối thủ gồm Judd Hirsch, Brendan Gleeson, Barry Keoghan, và Bryan Tyree Henry, Quan Kế Huy đã giành giải Oscar ở hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" với vai diễn Waymond trong "Everything Everywhere All at Once".

Cầm trên tay tượng vàng Oscar, Quan Kế Huy xúc động bật khóc, hét lớn: "Mẹ ơi, con vừa đoạt giải Oscar!". Anh nhắc đến người mẹ hơn 80 tuổi đang theo dõi lễ trao giải.

Đối với Quan Kế Huy, chiến thắng này đánh dấu một mùa giải đặc biệt đầy cảm xúc. Anh từng là sao nhí trong hai phim bom tấn nổi tiếng của thập niên 1980, "Indiana Jones và The Goonies", nhưng phải bỏ dở sự nghiệp vì thời điểm đó không có nhiều vai diễn điện ảnh cho người châu Á ở Hollywood.

Trước khi rời sân khấu, anh bày tỏ lòng biết ơn đến Viện Hàn Lâm, Hollywood: “Cảm ơn vì đã đề cử tôi. Cảm ơn rất nhiều vì đã chào đón tôi trở lại".

Quan Kế Huy với vai diễn Waymond (chồng của Dương Tử Quỳnh) trong bộ phim "Everything everywhere all at once".

Trước đó, Quan Kế Huy đã công phá hầu hết giải tiền Oscar từ Quả cầu vàng, SAG đến Tinh thần Độc lập, với vai diễn trong "Everything Everywhere All At Once". Ở bộ phim giả tưởng này, anh hóa thân nhiều bản thể của nhân vật ở đa vũ trụ song hành tồn tại, với nhiều kiểu hình tượng: hiền lành nhưng nhu nhược, lạnh lùng, nghèo khổ, thành đạt, giỏi võ...

"Everything everywhere at all once" được công chiếu lần đầu tại SXSW năm 2022 với sự hoan nghênh của giới phê bình và thương mại. Tại phòng vé, bộ phim trở thành tác phẩm độc lập hiếm hoi trong thời kỳ đại dịch thu về 100 triệu USD toàn cầu. Bộ phim được coi là bản phát hành có doanh thu cao nhất mọi thời đại của A24.

Bộ phim còn thống trị đường đua Oscar với 11 đề cử danh giá trong đó có đề cử "Phim hay nhất", "Đạo diễn xuất sắc nhất", "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất", "Nam/Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất". Trước đó, phim cũng làm nên lịch sử khi giành được bốn giải thưởng lớn của hội (DGA, PGA, SAG và WGA)./.