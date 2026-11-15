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Nam diễn viên "Squid Game" chia sẻ lý do tạm dừng đóng phim

Chủ Nhật, 08:01, 15/11/2026
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VOV.VN - Trong một video gần đây, nam diễn viên Lee Jung-jae của "Squid Game" chia sẻ với người hâm mộ về khoảng thời gian phải tạm dừng các dự án phim, với lý do anh đã gặp phải các vấn đề lớn về da.

Sinh năm 1972, Lee Jung-jae bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 1993 với bộ phim truyền hình "Dinosaur Teacher", kể từ đó đã gặt hái nhiều thành công trong cả lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Anh được khán giả quốc tế biết đến rộng rãi nhờ loạt phim "Squid Game" đình đám, qua đó trở thành một trong những nghệ sĩ hàng đầu tại Hàn Quốc.

nam dien vien squid game chia se ly do tam dung dong phim hinh anh 1
Diễn viên Lee Jung-jae được khán giả quốc tế biết đến rộng rãi nhờ loạt phim "Squid Game" đình đám. Nguồn: Netflix

Tuy nhiên thời gian gần đây, Lee Jung-jae ít xuất hiện trong các dự án phim, kể từ sau bộ phim truyền hình lãng mạn "Nice to not meet you" kết hợp với Lim Ji-yeon của "The Glory" kết thúc vào tháng 12/2025.

Mới đây, Lee Jung-jae chia sẻ anh phải tạm dừng công việc diễn xuất trong năm 2026 do gặp phải các vấn đề về da. Anh cho biết: "Năm nay, tôi đã dự định sẽ làm việc chăm chỉ với các dự án phim điện ảnh hoặc phim truyền hình. Nhưng từ mùa thu năm ngoái, tình trạng da của tôi trở nên tồi tệ đến mức tôi không thể tiếp tục quay phim nữa. Tình hình khá nghiêm trọng, nên tôi buộc phải dành cả năm nay để nghỉ ngơi".

nam dien vien squid game chia se ly do tam dung dong phim hinh anh 2
Lee Jung-jae chia sẻ anh phải tạm dừng các dự án phim trong năm 2026 do gặp phải các vấn đề về da. Ảnh chụp màn hình.

Hiện nay Lee Jung-jae đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh mỹ phẩm. Chính những vấn đề về da mà anh gặp phải đã thôi thúc nam diễn viên phát triển một dòng sản phẩm chăm sóc da: “Loại mỹ phẩm này giúp những người từng khổ sở vì các vấn đề về da như tôi có thể sử dụng... Còn ít ngày nữa là sản phẩm chính thức ra mắt, tôi cảm thấy hồi hộp không kém lúc chuẩn bị phát hành một bộ phim mới”.

Artist Company - một công ty mà Lee Jung-jae là cổ đông lớn nhất đã thiết lập quan hệ đối tác kinh doanh thương hiệu với TikTok. Dự án đầu tiên là ra mắt một thương hiệu làm đẹp vào quý 4/2026, trong đó Lee Jung-jae trực tiếp tham gia vào quá trình lên kế hoạch và phát triển.

 

Nam Anh/VOV.VN
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