Nguyễn Hùng: Sau “Mưa đỏ”, cuộc sống của tôi không thay đổi nhiều

Nguyễn Hùng, sinh năm 1999, là diễn viên, nhạc sĩ, ca sĩ thành viên nhóm nhạc Maydays. Năm 2025, anh nhận nhiều sự chú ý với ca khúc “Phép màu”. Anh từng góp mặt trong phim “Đàn cá gỗ”, tác phẩm giành giải Phim ngắn xuất sắc tại Cánh diều 2024.

Sau đó, Nguyễn Hùng vào vai Hải - người lính trẻ trong “Mưa đỏ,” phim về cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Đầu năm 2026, anh góp mặt trong phim ca nhạc “Cảm ơn người đã thức cùng tôi”. Mới đây, Nguyễn Hùng có vai chính điện ảnh đầu tiên trong phim “Bò sữa bay” của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt.

“Bò sữa bay” lấy bối cảnh những năm 1990 tại một trang trại bò sữa ở Mộc Châu. Tại đây, nhóm nghiên cứu phát triển loại sữa công thức có khả năng chữa lành vết thương và trẻ hóa. Để thoát nghèo, Trâu (Nguyễn Hùng) cùng ba anh em công nhân quyết định đánh cắp công thức sữa.

Nguyễn Hùng đảm nhận vai Trâu trong phim "Bò sữa bay" (Ảnh: ĐPCC)

“Tôi thích cuộc sống ở quê”

PV: Điều gì khiến anh quyết định nhận vai Trâu trong “Bò sữa bay”?

Nguyễn Hùng: Nhân vật Trâu là trung tâm để mọi câu chuyện tại nông trường Mộc Châu xảy ra một cách hợp lý và tạo nên câu chuyện. Nhiều người thường nghĩ rằng nam chính thì phải hoàn hảo, nhưng kịch bản này không đi theo lẽ thường. Tôi thấy sự kỳ lạ đó hấp nhận nên tự hỏi bản thân: “Tại sao không thử sức?”.

PV: Nhiều ý kiến cho rằng dù là vai nam chính, nhân vật Trâu có phần lép vế hơn so với nhân vật Quân của Võ Điền Gia Huy? Anh nghĩ sao về điều này?

Nguyễn Hùng: Tôi không nghĩ cứ là nhân vật chính thì bắt buộc phải tỏa sáng hơn những nhân vật phụ. Đó không phải là quy tắc cần thiết để tạo nên một câu chuyện hấp dẫn. Nhân vật Trâu có tính cách âm thầm, lầm lì trong câu chuyện ở nông trường Mộc Châu. Đó chính xác là chức năng của Trâu trong bộ phim. Còn những nhân vật khác như Quân, Mai hay San tỏa sáng thì đó cũng chính là chức năng của họ.

PV: Từ “Mưa đỏ” đến “Bò sữa bay”, anh liên tiếp góp mặt trong những dự án được chú ý. Cuộc sống của Nguyễn Hùng đã thay đổi như thế nào so với trước đây?

Nguyễn Hùng: Sau “Mưa đỏ”, tôi có thêm nhiều cơ hội và lời mời làm việc về cả diễn xuất lẫn âm nhạc. Còn cuộc sống bình thường của tôi không thay đổi gì nhiều. Phần lớn thời gian tôi sống ở Pleiku, khi nào có dự án hoặc công việc tôi mới vào TP.HCM.

Tôi biết ở TP.HCM có rất nhiều cơ hội, nhưng với đặc thù công việc và khả năng của mình, tôi chỉ có thể làm được một số công việc nhất định. Không phải cơ hội nào đến thì mình cũng có thể đón nhận. Những công việc hiện tại cũng không bắt buộc tôi phải sống cố định ở TP.HCM, tôi hoàn toàn có thể làm việc từ Pleiku.

Tôi thích cuộc sống ở quê. Ngày xưa tôi phải dậy lúc 5h30 để đi làm, còn bây giờ tôi vẫn dậy lúc 5h30 nhưng dành thời gian tập thể dục.

PV: Anh không được đào tạo bài bản về âm nhạc hay diễn xuất. Nhìn lại hành trình đến với nghệ thuật, anh có thấy đó giống như một “phép màu”?

Nguyễn Hùng: Chắc chắn rồi. Không chỉ con đường làm nghề mà tất cả những điều bình dị trong cuộc sống, tôi đều cảm thấy giống như một phép màu. Tôi nghĩ phép màu lớn nhất trong hành trình nghệ thuật của mình là khi đóng “Tàn sữa” của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt. Trước đó, chúng tôi chưa từng gặp nhau. Hai người biết nhau thông qua một người bạn rồi gọi điện trao đổi. Sau cuộc điện thoại ấy, ngay ngày hôm sau tôi đã lên máy bay để tham gia bộ phim.

Nguyễn Hùng lựa chọn sống ở quê nhà Pleiku thay vì chuyển đến TP.HCM để phát triển sự nghiệp (Ảnh: FBNV)

PV: Anh từng chia sẻ rằng nếu đã nhận đóng bộ phim nào thì có thể sáng tác nhạc cho phim. Quan điểm này đến nay có thay đổi?

Nguyễn Hùng: Nếu tôi đã nhận tham gia một bộ phim thì chắc chắn câu chuyện của phim phải rất hay. Khi đã có một câu chuyện hay, không có lý do gì tôi lại không viết một bài hát từ câu chuyện ấy. Nếu mọi người cần nhạc thì tôi vẫn sẵn sàng.

PV: Anh có cảm thấy áp lực khi hành trình từ một gương mặt ít người biết đến trở thành nghệ sĩ được chú ý diễn ra khá nhanh?

Nguyễn Hùng: Tôi cũng thấy hành trình vừa qua diễn ra rất nhanh. Nhưng nếu hỏi tôi có thay đổi không thì chỉ khác một chút thôi. Ngày trước, khi đóng một bộ phim ngắn, tôi mang phim đến trường chiếu. Ai quan tâm thì tôi ghi nhận, chia sẻ với họ.

Còn bây giờ, số lượng người quan tâm đến bộ phim và diễn viên tăng lên rất nhiều. Điều đó đồng nghĩa tôi phải dành thêm thời gian và năng lượng để quan sát, tiếp nhận những ý kiến ấy. Tôi phải cân nhắc xem điều gì đúng, điều gì chưa đúng để hoàn thiện bản thân hoặc có phản ứng phù hợp.

Không chỉ mạng xã hội, mà ngay cả những cuộc gặp gỡ, giao tiếp bình thường trong cuộc sống cũng có thể khiến mình thay đổi. Nếu tìm thấy điều gì đó có giá trị, tôi sẽ cố gắng điều chỉnh bản thân để mọi thứ hợp lý hơn.

“Có một bài hit còn hơn là không có bài nào”

PV: Nhóm nhạc Maydays có ý nghĩa như thế nào trong hành trình âm nhạc của anh?

Nguyễn Hùng: Nếu không gặp những anh em của Maydays, có khi sẽ không có bài “Phép màu”. Trước đó, tôi từng gửi bản demo cho một số nhà sản xuất âm nhạc khác nhưng họ chỉ xem mà không phản hồi. Còn những anh em này đã thực sự ngồi xuống làm việc cùng tôi.

Hiện tại, chúng tôi vẫn có những kế hoạch chung trong tương lai. Sau “Mưa đỏ”, khi “Phép màu” và nhóm nhạc được biết đến nhiều hơn, tôi có thêm những dự án điện ảnh, âm nhạc khác cần ưu tiên. Nhưng thời gian tới, tôi sẽ thu xếp được thời gian để trở lại làm việc cùng anh em.

PV: Trước đây, anh có thể sáng tác hoàn toàn theo cảm hứng. Còn hiện tại, khi tham gia những dự án lớn với thời hạn cụ thể, áp lực có khiến sự sáng tạo bị hạn chế?

Nguyễn Hùng: Ngày trước, tôi nghĩ khi có một ý tưởng âm nhạc hay câu chuyện phim ảnh, mình cần rất nhiều thời gian để nghiền ngẫm, nghiên cứu và thử hết phương án này đến phương án khác.

Nhưng khi được làm việc với những nghệ sĩ khác, chẳng hạn như Phương Mỹ Chi, tôi nhận thấy tốc độ làm việc của Chi và ê-kíp rất nhanh mà vẫn hiệu quả. Từ đó, tôi thấy việc có deadline thực ra khá hợp lý. Những ý tưởng dù mới ở dạng phác thảo cũng có thể được tận dụng, phát triển thành sản phẩm, không bị lãng phí.

Còn khi mình ấp ủ một ý tưởng quá lâu, đôi khi chưa chắc đã tốt hơn. Tôi không nghĩ deadline khiến khả năng sáng tạo bị hạn chế. Ngược lại, tôi thấy cách làm việc ấy phù hợp hơn.

Nguyễn Hùng (Ảnh: FBNV)

PV: Trong tương lai, anh có dự định thay đổi âm nhạc, lối diễn xuất, hay hình ảnh của bản thân theo thị hiếu của công chúng không?

Nguyễn Hùng: Đến bây giờ, dù viết nhạc hay diễn xuất, cách tôi làm vẫn là để thỏa mãn bản thân trước. Tôi nghĩ không ai nên làm một điều gì đó chỉ để thỏa mãn số đông nếu chính mình cảm thấy không thoải mái. Tất nhiên, tôi vẫn sẽ học hỏi, trau dồi để khắc phục những hạn chế trong âm nhạc, để bản thân có thể tự do hơn trong sáng tạo. Nhưng suy cho cùng, tôi làm tất cả những điều đó cũng là để mình cảm thấy thoải mái và thỏa mãn bản thân trước tiên.

PV: Sau thành công của “Phép màu” và “Còn gì đẹp hơn”, anh có áp lực phải tiếp tục tạo ra một bản hit?

Nguyễn Hùng: Ngày trước, khi mới có một bài “Phép màu”, tôi cũng hơi áp lực. Nhưng rồi tôi tự trấn an mình rằng có một bài hit còn hơn là không có bài nào. Rất may là những ca khúc sau đó của tôi cũng được mọi người đón nhận.

PV: Trước đây, anh từng không đủ tiền mua vé máy bay để ra Hà Nội tham gia casting “Mưa đỏ”, phải vay tiền người thân. Khi sự nghiệp phát triển, tài chính của anh đã thay đổi như thế nào?

Nguyễn Hùng: Ngay cả khi không đủ tiền mua vé máy bay đi casting, tôi cũng không nghĩ mình là người thiếu thốn về tài chính. Đơn giản là ở thời điểm đó, tôi có việc cần làm nhưng chưa đủ khả năng để thực hiện. Còn cuộc sống thường ngày, tôi vẫn cảm thấy đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Đến bây giờ, nhu cầu sống của tôi vẫn giống ngày trước, không thay đổi quá nhiều.

Hiện tại tôi có thể làm được nhiều điều mà trước đây chưa làm được. Ngày trước tôi không đủ tiền mua vé máy bay, bây giờ có thể tôi lại không đủ tiền để thực hiện một dự án lớn hơn. Chắc chắn sẽ luôn có những điều vượt quá khả năng tài chính của mình.

Nguyễn Hùng trong phim "Mưa đỏ" (Ảnh: ĐPCC)

PV: Sau “Mưa đỏ”, anh còn giữ liên lạc và thường xuyên gặp gỡ các diễn viên trong đoàn phim?

Nguyễn Hùng: Chúng tôi đã ở cùng nhau nhiều tháng trong quá trình quay phim rồi. Như thế cũng đủ ngán nhau rồi (cười). Thật ra, sau “Mưa đỏ”, không chỉ riêng tôi mà các anh em khác cũng có thêm nhiều cơ hội và dự án mới. Ai cũng bận rộn. Thỉnh thoảng, nếu thu xếp được thời gian, chúng tôi vẫn gặp gỡ, trò chuyện bình thường. Nhưng việc sắp xếp lịch khá khó vì mỗi người sống ở một nơi.

PV: Anh có thường gặp lại đạo diễn Đặng Thái Huyền sau thành công của “Mưa đỏ”? Chị có đưa ra lời khuyên nào cho anh?

Nguyễn Hùng: Tôi có gặp lại chị Huyền ở một số chương trình liên quan đến phim “Mưa đỏ”. Chị hay trêu tôi lắm. Nhưng cụ thể chị trêu gì thì để chị kể, tôi không nói đâu.

PV: Đến bây giờ, ba mẹ có hiểu và ủng hộ công việc nghệ thuật của anh không?

Nguyễn Hùng: Ba mẹ vẫn luôn quan sát và quan tâm đến công việc của tôi. Đôi khi ba mẹ cũng trách rằng sao lâu ngày không thấy về nhà, cứ đi suốt như vậy. Điều ba mẹ dặn dò nhiều nhất vẫn là phải giữ gìn sức khỏe. Ba mẹ luôn nói rằng nếu có bất cứ biến cố hay trục trặc nào xảy ra thì cứ trở về nhà, ba mẹ luôn sẵn sàng chờ đón tôi.

PV: Cảm ơn Nguyễn Hùng!