Những bức ảnh thời thơ ấu 'đập tan' nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ của Kim Ji-won

Queen of tears (Nữ hoàng nước mắt) mở đầu bằng tiệc cưới đẹp lung linh của Hong Hae In (Kim Ji Won đóng) và Baek Hyun Woo (do Kim Soo Hyun đóng). Hong Hae In là tiểu thư của tập đoàn Queens Group. Sau khi du học về, cô làm việc tại Bách Hóa Queens và gặp chồng tương lai.

Baek Hyun Woo là nhân viên mới của công ty. Anh phải lòng Hong Hae In sau những lần giúp đỡ cô. Cả hai nhanh chóng tiến đến hôn nhân, tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của họ không như mơ.

Bộ phim Queen Of Tears đang được xem là một trong những bộ phim được quan tâm nhiều nhất lúc này. Với sự góp mặt của nữ diễn viên Kim Ji Won, sức hút của bộ phim như được tăng lên gấp đôi bởi tài năng diễn xuất cũng như vẻ đẹp tựa con nhà hào môn, khiến nhiều người ganh tị.

Nhiều người đã lục lại những bức ảnh thời Kim Ji Won còn nhỏ để xóa tan nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ.

Có thể thấy, ngay từ khi còn nhỏ, Kim Ji-won đã xinh đẹp với chiếc mũi cao, đôi mắt to với mắt hai mí và chiếc cằm V-line. Những đường nét đặc biệt này vẫn được giữ nguyên trên gương mặt nữ diễn viên cho đến tận bây giờ. Ấn tượng với vẻ ngoài vừa thanh lịch vừa ngây thơ của cô, cư dân mạng Hàn Quốc thậm chí còn đặt cho Kim Ji-won biệt danh “Tiểu Kim Tae-hee” ngay từ những ngày đầu cô xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Ngoài ra, visual của Kim Ji-won không chỉ xinh đẹp mà còn linh hoạt. Đây là lý do vì sao nữ diễn viên có thể dễ dàng thể hiện bất kỳ concept và nhân vật nào, từ một cô gái tài phiệt cho đến một người bình thường có lối sống giản dị.

Dù đã ở độ tuổi 30 nhưng Kim Ji-won gần đây vẫn khiến mọi người phải trầm trồ với vẻ đẹp trẻ trung toát lên thần thái của thần tượng K-pop thế hệ thứ 4.

Khen ngợi vẻ đẹp của Kim Ji-won, một số cư dân mạng nhận xét: “Kim Ji-won có thể thu hút mọi cảm xúc với hình ảnh đó. Cô ấy đẹp quá”, “Cô ấy xinh quá. Cô ấy có vẻ ngoài ngây thơ và đáng yêu khiến trái tim tôi rung động mỗi khi nhìn thấy”, “Kim Ji-won quả là một vẻ đẹp tự nhiên. Cô ấy đã xinh đẹp từ khi còn bé rồi!”, “Xinh quá. Thảo nào cô ấy có thể thử mọi concept”, “Ngoại hình của cô ấy thật hoàn hảo. Bạn thậm chí không thể có được khuôn mặt như thế này ngay cả khi phẫu thuật thẩm mỹ”...