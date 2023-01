Những gương mặt nổi tiếng sẽ bước sang tuổi 70 trong năm 2023

1. Pierce Brosnan

Pierce Brosnan là một diễn viên, nhà sản xuất phim người Hoa Kỳ gốc Ireland, ngoài ra ông cũng hoạt động tích cực với vai trò là một nhà bảo vệ môi trường. Ông đã trở thành minh tinh màn bạc lớn nhất Bắc Mỹ với nhiều vai diễn trong các bộ phim đình đám. Trong số đó phải kể tới vai diễn James Bond của series Điệp viên 007 (1995-2002) rất nổi tiếng. Nam tài tử Hollywood sẽ bước sang tuổi 70 vào ngày 16/5.

2. Kim Basinger

Kim Basinger không chỉ được biết đến là một diễn viên tài năng từng đoạt giải Oscar vai nữ phụ trong phim Bí mật Los Angeles (1997), mà còn là một cựu người mẫu thời trang Hoa Kỳ. Bà sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của mình vào ngày 8/12.

3. Cyndi Lauper

Cyndi Lauper là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên và người vận động cho quyền LGBT người Mỹ. Bà bắt đầu xây dựng tên tuổi của mình vào giữa thập niên 1980 với album đầu tiên She's So Unusual và trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử có 4 đĩa đơn lọt vào top 5 phát hành trong cùng một album - Girls Just Want to Have Fun, Time After Time, She Bop và All Through the Night. Thành công này đã giúp cô giành Giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất trong lễ trao giải Grammy năm 1985. Bà sẽ bước sang tuổi 70 vào ngày 22/6.

4. Tim Allen

Tim Allen là nam diễn viên kiêm nghệ sĩ hài người Mỹ. Ông được biết đến qua vai lồng tiếng Buzz Lightyear trong series Toy Story từ năm 1995. Và sẽ bước sang tuổi 70 vào ngày 13/6.

5. Alfred Molina

Alfred Molina là một nam diễn viên người Anh, vai diễn nổi tiếng nhất gần đây là trong Spider Man: No Way Home (2021). Molina nổi danh ở West End và thắng giải Laurence Olivier cho hạng mục Diễn viên mới xuất sắc nhất thể loại Kịch nhờ màn trình diễn trong Oklahoma! vào năm 1980. Ông sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 vào ngày 24/5.

6. Mary Steenburgen

Nữ diễn viên Mary Steenburgen còn được biết đến là diễn viên hài, ca sĩ và nhạc sĩ người Mỹ. Trong sự nghiệp diễn suất của mình, bà đã dành được giải Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất và giải Quả cầu vàng cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim điện ảnh. Bà sẽ đánh dấu sinh nhật lần thứ 70 của mình vào ngày 8/2 tới.

7. John Malkovich

John Malkovich là diễn viên người Mỹ, nhà sản xuất, đạo diễn và là nhà thiết kế thời trang với nhãn hiệu riêng mang tên Technobohemian. Trong 25 năm cuối sự nghiệp, Malkovich đã xuất hiện trong hơn 70 bộ phim ảnh. Với vai diễn viên trong hai phim Places in the Heart và In the Line of Fire, ông đã nhận được đề cử giải Oscar. Nam diễn viên sẽ tròn 70 tuổi vào ngày 9/12.

8. Kate Capshaw

Kate Capshaw tên thật là Kathleen Sue Spielberg. Bà là một nữ diễn viên người Mỹ đã nghỉ hưu, được biết đến nhiều nhất với vai diễn Willie Scott trong bộ phim Indiana Jones and the Temple of Doom (1984). Vị đạo diễn trong bộ phim này cũng chính là chồng hiện tại của bà. Vào ngày 3/11, Kate Capshaw sẽ bước sang tuổi 70.

9. Isabelle Huppert

Isabelle Huppert là một nữ diễn viên người Pháp. Bà đã tham gia diễn xuất trong hơn 90 bộ phim, xuất phẩm truyền hình và từng 2 lần đoạt Giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes. Bà sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 vào ngày 16/3 sắp tới./.