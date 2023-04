Những lựa chọn vai diễn khiến khán giả bất ngờ

Trong mọi bộ phim, đặc biệt là phim chuyển thể, các diễn viên ít nhất nên giống với các nhân vật mà họ đóng. Tuy nhiên, các đạo diễn casting thường không nghĩ như vậy. Họ chọn những ngôi sao với vẻ ngoài rất ngầu nhưng không hoàn toàn phù hợp với vai diễn về ngoại hình hay tính cách, hoặc họ không thể hiện một cách thuyết phục tình yêu nồng nhiệt được viết trong kịch bản. Bộ phim vẫn có thể trở thành bom tấn, nhưng những người hâm mộ bản gốc trung thành sẽ khó có thể tha thứ cho những sai lầm như vậy.

Viggo Mortensen trong The Lord of the Rings

Ban đầu, Aragorn được cho là do Stuart Townsend thủ vai, nhưng anh ấy đã rời dự án trước khi bộ phim bắt đầu. Sau đó, vị trí ấy đã được đảm nhận bởi Viggo Mortensen, người mà theo ý kiến ​​​​của một số người hâm mộ, khác xa với hình ảnh của hậu duệ của Elendil.

Cách đây không lâu, Viggo đã có màn diễn xuất xuất sắc trong The Green Book.

Johnny Depp trong Charlie and the Chocolate Factory

Đối với một số người xem, vai diễn Willy Wonka của Johnny Depp là một chuẩn mực thực sự. Nhưng cũng có nhiều người lại cảm thấy điều ngược lại.

Emilia Clarke trong Game of Thrones

Có những lời đồn về buổi casting cho bộ phim truyền hình chuyển thể từ loạt phim đình đám. Những người hâm mộ bản gốc đã tỏ ra không hài lòng với việc lựa chọn diễn viên. Ngay cả Mẹ Rồng cũng bị chỉ trích. Ban đầu, Tamzin Merchant đã được xác nhận cho vai diễn này, nhưng sau đó nữ diễn viên đã bị thay thế.

Điều đáng chú ý là Emilia Clarke và Jason Momoa hiện là bạn tốt của nhau.

Mimi Ndiweni trong The Witcher

Theo ý kiến ​​của người hâm mộ bản gốc của Andrzej Sapkowski, những người tạo ra bộ phim dường như đã thay đổi đáng kể thế giới của The Witcher. Có rất nhiều câu hỏi về một số nhân vật, đặc biệt là về nhân vật Fringilla. Trong câu chuyện về Glem và Ciri, nhân vật này đóng một vai trò hoàn toàn khác so với cô ấy trong truyện. Ngoài ra, người xem cũng cảm thấy rằng nữ diễn viên hoàn toàn không truyền tải được bản chất của Fringilla.

Chris Hemsworth và Josh Peck trong Red Dawn

Trong bộ phim ra mắt vào năm 2012, Chris Hemsworth và Josh Peck đóng vai anh em, và sự khác biệt giữa các diễn viên là rất đáng chú ý. Bộ phim thất bại ở phòng vé, và các nhà phê bình suy đoán rằng một trong những vấn đề chính là cốt truyện chậm chạp.

Angelina Jolie and Johnny Depp trong The Tourist

Trong danh sách Xếp hạng các diễn viên không có phản ứng hóa học, Johnny Depp và Angelina Jolie trong The Tourist đã chiếm vị trí đầu tiên.

Có tin đồn rằng các diễn viên không thích nhau. Nhiều khả năng, sự thù địch này đã được truyền cho người xem. Một nhà phê bình nói đùa rằng Depp đang hành động như thể anh ấy đang đợi để đi chơi bowling.

Kate Hudson và Matthew McConaughey trong How to Lose a Guy in 10 Days

Matthew McConaughey được biết đến với sức hút của anh ấy, nhưng có vẻ như điều đó không áp dụng cho Kate Hudson. Họ đã đóng cùng nhau trong một số bộ phim, bao gồm How to Lose a Guy in 10 Days, nhưng không có sự ăn ý nào giữa các nhân vật. Sau đó, McConaughey không đóng vai “anh chàng đẹp trai” và bắt đầu đảm nhận những nhân vật sâu sắc hơn nhiều.

Catherine Zeta-Jones và Luis Guzmán trong Wednesday

Những người hâm mộ gia đình tin rằng “không có phản ứng hóa học” giữa hai nhân vật cha mẹ của Wednesday. Họ gọi Morticia là nhàm chán và Gomez là “chú Fester đội tóc giả”. Tuy vậy, chính Tim Burton đã nhấn mạnh rằng ông chọn cặp đôi này vì sự khác biệt của họ.

Jesse Eisenberg trong Justice League

Những người hâm mộ truyện tranh tin rằng Jesse Eisenberg đã không thể hiện tốt vai Lex Luthor. Lex mà mọi người đã quen thuộc là một nhân vật điềm đạm, người luôn kiểm soát được mọi thứ. Mặt khác, Eisenberg lại được miêu tả là một cái gì đó khác trên màn ảnh. Theo ý kiến ​​​​của người xem, anh ấy một lần nữa đóng vai Mark Zuckerberg, chỉ là một phiên bản xấu xa hơn.

Helena Bonham Carter trong phim điện ảnh Harry Potter

Bellatrix là tín đồ chính của Voldemort, và mặc dù chiến đấu theo phe ác, cô ấy thực sự rất tuyệt. Cô ấy chỉ mất tự chủ khi có sự hiện diện của Chúa tể bóng tối. Nhưng đó chỉ là cách cô ấy hành động trong sách.

Trong phim, cô ấy hầu như lúc nào cũng phát điên và tình cờ gặp một người phụ nữ điên khác do Helena Bonham Carter thủ vai. Tại một số thời điểm, Bellatrix thậm chí còn giống bà Lovett trong Sweeney Todd.

Gary Oldman trong phim điện ảnh Harry Potter

Trong cuốn sách Harry Potter và Tù nhân Azkaban, Sirius thậm chí chưa đến 35 tuổi. Và mặc dù cuộc sống trong tù đã để lại dấu ấn trong anh, nhưng tâm hồn anh vẫn rất trẻ trung. Anh ấy cư xử giống như một người anh trai đối với Harry.

Vào thời điểm bộ phim thứ ba được quay, Gary Oldman đã 45 tuổi - lớn hơn nhân vật 10 tuổi. Hơn nữa, anh ta không hoàn toàn cư xử giống như Sirius trong cuốn sách. Trong phim, nhân vật này dường như bảo vệ Harry quá mức, đến nỗi giống như một người cha hơn là một người anh trai./.