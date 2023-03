Những nam thần Hollywood mang vẻ đẹp quyến rũ vượt thời gian

1. Richard Gere

Richard Tiffany Gere là một diễn viên người Mỹ. Ông bắt đầu đi diễn từ năm 1973 và dần trở nên nổi tiếng vào những năm 80. Những bộ phim như Pretty Woman, Runaway Bride hay Chicago đã khẳng định tên tuổi vững chắc của ông trong làng điện ảnh. Với những cống hiến của mình cho nền điện ảnh Mỹ, nam diễn viên đã xuất sắc nhận được Giải quả cầu vàng cho Diễn viên nam hay nhất và Giải Screen Actors Guild cho diễn xuất hay nhất.

Năm 1993 và 1997, tạp chí People đã bình chọn cho Richard là Người đàn ông gợi cảm nhất thế giới. Dù hiện tại, nam tài tử đã bước sang tuổi 74 nhưng nhan sắc điện ảnh và vẻ đẹp mê hoặc của ông dường như không thay đổi.

2. Hugh Grant

Hugh Grant là diễn viên, nhà sản xuất phim nổi tiếng người Anh. Tên tuổi của ông bắt đầu được chú ý tới khi tham gia bộ phim Bốn đám cưới và một đám ma (1994) của đạo diễn Mike Newell. Sau đó, những vai diễn của ông đã gắn liền với những bộ phim hài, tình cảm nhẹ nhàng như Notting Hill, Bridget Jones's Diary, About a Boy, Music and Lyrics,... Nam diễn viên cũng từng được vinh danh ở các giải thưởng Quả Cầu Vàng, BAFTA,...

Ông được mệnh danh là kẻ sành sỏi tình trường do đã trải qua nhiều cuộc tình và có con với rất nhiều phụ nữ. Hiện tại, Hugh Grant đã bước sang tuổi 63.

3. Hugh Jackman

Hugh Jackman là một nam diễn viên, ca sĩ, đồng thời là nhà sản xuất phim người Úc. Anh nổi tiếng khi đảm nhận vai người sói trong series phim X-Men (2000-2017). Đây cũng là vai diễn giúp anh có được Kỷ lục Guinness về “sự nghiệp đóng vai nhân vật của Marvel dài nhất”, cho đến khi bị phá vỡ vào năm 2021.

Tháng 11 năm 2008, tạp chí Open Salon đã xếp hạng Hugh Jackman là một trong những người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh. Cùng thời gian đó, tạp chí People cũng đã đặt cho Jackman danh hiệu “Người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh”.

Không chỉ là người hùng trên màn ảnh, Hugh Jackman cũng được biết tới là một người chồng mẫu mực với gia đình.

4. Kurt Russell

Kurt Russell là nam diễn viên người Mỹ. Năm 12 tuổi, ông bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với loạt phim miền Tây mang tên The Travels of Jaimie McPheeters. Ông cũng được biết tới là một trong những kẻ phản diện ấn tượng nhất trên màn ảnh với vai diễn Ego trong phim Guardians of the Galaxy (2017).

5. Peter Facinelli

Peter Facinelli là một diễn viên người Mỹ, xuất hiện lần đầu trên màn ảnh vào năm 1995 trong bộ phim Angela Rebecca Miller (1995) và đã luôn cống hiến hết mình trong lĩnh vực nghệ thuật từ đó đến nay. Suốt gần 30 năm làm nghề, một số vai diễn nổi tiếng của ông phải kể tới The Price of Love, An Unfinished Affair, Touch Me và The Scorpion King,...

Hiện tại, nam tài tử vẫn giữ được vẻ ngoài phong độ, lịch lãm dù đã bước sang tuổi 50.

6. Michael Douglas

Michael Douglas là một nam diễn viên điện ảnh, nhà sản xuất phim người Mỹ. Ông đã từng đoạt rất nhiều giải thưởng danh giá trong sự nghiệp diễn xuất như Giải Emmy, Giải Quả cầu vàng và cũng đã từng hai lần đoạt Giải Oscar.

Không chỉ là một diễn viên thành công trên màn ảnh, ông cũng được biết đến là người có cuộc sống hôn nhân viên mãn với nữ diễn viên Catherine Zeta-Jones. Dù tuổi tác chênh lệch khá lớn, 25 năm, nhưng họ đang có với nhau một tình yêu kéo dài hơn 2 thập kỷ khiến biết bao nhiêu người ghen tị, ước ao. Bất chấp mọi định kiến, tình yêu của cả hai vẫn nồng nàn kể từ khi nó bắt đầu.

Ở tuổi 79, nhan sắc của Michael Douglas đã mang đậm dấu vết thời gian. Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng ông là một trong những nam tài tử có vẻ ngoài thu hút nhất của Hollywood/.