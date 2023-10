Những sự thật thú vị về "thần đồng âm nhạc" Hollywood Charlie Puth

Tài năng thiên bẩm được thừa hưởng từ mẹ

Charlie Puth tên đầy đủ là Charles Otto “Charlie” Puth Jr, sinh ngày 2/12/1991 tại Mỹ. Theo báo chí Mỹ, tài năng âm nhạc thiên bẩm của Charlie được thừa hưởng từ chính mẹ mình, bởi mẹ anh là một giáo viên dạy âm nhạc. Thậm chí, ông trời đã ưu ái ban cho Charlie khả năng "perfect pitch", hiểu đơn giản là năng khiếu xác định được cao độ chỉ bằng tai và có thể chơi lại một bản nhạc sau khi nghe mà không cần đọc note nhạc.

Từ năm 4 tuổi, Charlie đã được mẹ cho nghe nhạc cổ điển và hướng dẫn chơi piano. Lên 10 tuổi, anh học chơi nhạc jazz và tham gia các nhóm nhạc ở trường học. Lên 11 tuổi, Charlie tự thu một album nhạc Giáng Sinh có tên "Have a Merry Charlie Christmas" rồi đem đến cửa từng nhà rao bán và đạt được doanh thu 600 USD. Năm 2013, Charlie Puth tốt nghiệp Đại học âm nhạc Berklee - ngôi trường nổi tiếng về sản xuất âm nhạc và kĩ sư âm thanh trên thế giới.

Từng là chàng trai “hát dạo” trên Youtube

Giống như Justin Bieber, Charlie Puth bắt đầu sự nghiệp bằng những đoạn video cover trên Youtube mang tên Charlies Vlogs. Sau khi gây chú ý với bản cover "Someone Like You" của Adele, Charlie đã được Ellen DeGeneres mời ký hợp đồng cộng tác với hãng thu âm của cô vào năm 2011.

Đến đầu năm 2015, Charlie Puth cùng với hãng thu âm Atlantic ký hợp đồng. Sau đó, đĩa đơn đầu tay “Marvin Gaye” của anh kết hợp cùng với nam ca sĩ Meghan Trainor được phát hành và nhanh chóng được khán giả đón nhận. Tác phẩm đầu tay của anh đứng đầu bảng xếp hạng ở New Zealand, Ireland và Vương quốc Anh và đạt vị trí thứ 21 trên bảng xếp hạng US Billboard Hot 100.

Đặc biệt, siêu hit “See you again” đưa tên tuổi nam ca sĩ tới gần hơn với công chúng thế giới khi mang về choCharlie Puth Quả cầu vàng danh giá cho hạng mục nhạc phim, 3 đề cử Grammy trong đó có đề cử Ca khúc của năm. MV "See You Again" cũng mang về gần 6 tỷ lượt xem, góp mặt trong danh sách những MV được xem nhiều nhất mọi thời đại trên nền tảng YouTube.

Muốn trở thành đầu bếp khi còn trẻ

Dù sở hữu những tố chất của một "thần đồng âm nhạc", thế nhưng ttrong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Anh, Charlie Puth từng tiết lộ, anh luôn muốn trở thành đầu bếp khi còn nhỏ. Và khi được hỏi bữa ăn cuối cùng của anh ấy trên trái đất sẽ là gì, pizza chính là câu trả lời mà nam ca sĩ đưa ra.

Vết sẹo trên lông mày do bị chó tấn công

Trên khuôn mặt Charlie Puth có chân mày bên phải bị đứt nét. Nhiều fan hâm mộ nhầm tưởng, đây là chủ định của nam nghệ sỹ nhằm gây ấn tượng. Song thực chất đó là hậu quả của một chấn thương năm anh 2 tuổi. Theo Capital FM, Charlie Puth đã bị một con chó tấn công khi mới 2 tuổi dẫn đến vết sẹo ở lông mày. Tuy nhiên về sau, Charlie Puth lại không hề thù ghét loài chó. Trái lại, anh coi chúng như bạn thân. Hình ảnh Charlie Puth với lông mày bị đứt đoạn vĩnh viễn bởi vết sẹo từ nhỏ, cũng là điểm nhấn nổi bật nhất của nam ca sĩ được nhiều người nhớ đến.

Thường bị so sánh với Mark Ronson và Josh Hutcherson

Chủ nhân hit "See You Again" thường được so sánh với vẻ ngoài giống nam diễn viên "The Hunger Games" Josh Hutcherson và nhạc sĩ Mark Ronson: “Rất nhiều người nói rằng tôi trông giống Mark Ronson và Josh Hutcherson” Charlie Puth từng tâm sự với Wired khi trả lời “các câu hỏi được tìm kiếm nhiều nhất trên web” về anh ấy.

Từng hợp tác với Selena Gomez và BTS Jungkook

Năm 2016, "thần đồng nhạc âm nhạc" Charlie Puth đã kết hợp cùng với Selena Gomez - bạn gái cũ Justin Bieber phát hành ca khúc “We don’t talk anymore” gây ấn tượng mạnh mẽ tới khán giả. Vào thời điểm bấy giờ, giai điệu “We Don't Talk Anymore” của Charlie Puth và Selena Gomez gây bão khắp toàn cầu, oanh tạc bảng xếp hạng Mỹ cũng như quốc tế.

Tháng 7/2022, Charlie Puth gây sốc khi ra mắt ca khúc “Left and Right” kết hợp với Jungkook (BTS) kể về một chuyện tình đồng tính. Hai người đàn ông trong MV không ai khác chính là Charlie Puth và Jungkook. Tuy nhiên, đây chỉ là miêu tả mối quan hệ trong sản phẩm âm nhạc, không liên quan đến đời sống cá nhân của anh.

Vừa đính hôn với bạn gái thuở ấu thơ

Brooke Sansone và Charlie Puth quen nhau từ thuở nhỏ tại quê nhà New Jersey của nam ca sĩ.

Hồi đầu tháng 9 vừa qua, nam ca sĩ tiết lộ rằng anh vừa đính hôn người yêu - cô bạn thời thơ ấu Brooke Sansone. Brooke Sansone và Charlie Puth quen nhau từ thuở nhỏ tại quê nhà New Jersey của nam ca sĩ. Hai người mới hẹn hò và công khai mối quan hệ vào cuối năm ngoái. Trước khi giới thiệu Brooke Sansone trên Instagram, Charlie từng bật mí về mối tình với một cô bạn lớn lên cùng anh ở thị trấn nhỏ tại New Jersey.