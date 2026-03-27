Những tướng quân “bóng bẩy” gây tranh cãi trên màn ảnh cổ trang Trung Quốc

Thứ Sáu, 06:00, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tạo hình tướng quân quá trau chuốt trong nhiều phim cổ trang Trung Quốc đang vấp phải phản ứng từ khán giả. Khi những nhân vật từng chinh chiến nơi sa trường xuất hiện với làn da mịn màng và lớp trang điểm hoàn hảo, không ít người đặt câu hỏi liệu các nhà sản xuất đang ưu tiên ngoại hình hơn tính chân thực.

Các bộ phim cổ trang Trung Quốc vốn nổi tiếng với bối cảnh hoành tráng, trang phục cầu kỳ và những câu chuyện lịch sử nhiều kịch tính. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, một xu hướng mới đang khiến khán giả tranh luận sôi nổi, đó là hình tượng tướng quân trên màn ảnh ngày càng trở nên “bóng bẩy”, thiếu đi vẻ phong trần và khắc nghiệt vốn gắn liền với chiến trường.

nhung tuong quan bong bay gay tranh cai tren man anh co trang trung quoc hinh anh 1
Nhiều khán giả nhận xét êkíp phim Trung Quốc "Trục ngọc" lạm dụng kem nền khi hóa trang tướng quân cho Trương Lăng Hách.

Làn sóng tranh cãi bùng lên sau khi bộ phim "Trục Ngọc" lên sóng. Tác phẩm từng nhận được nhiều kỳ vọng từ người xem, song lại nhanh chóng vấp phải những ý kiến trái chiều. Tâm điểm của cuộc tranh luận xoay quanh tạo hình nhân vật tướng quân do Trương Lăng Hách đảm nhận.

Trong phim, Trương Lăng Hách vào vai một vị tướng chỉ huy trên chiến trường. Dù nam diễn viên được đánh giá cao về ngoại hình và thần thái, nhiều khán giả cho rằng hình tượng nhân vật lại thiếu đi sự chân thực của một chiến binh từng trải qua khói lửa chiến tranh. Làn da mịn màng, mái tóc được tạo kiểu cẩn thận cùng lớp trang điểm rõ ràng khiến nhân vật bị nhận xét là quá trau chuốt so với bối cảnh khắc nghiệt của chiến trường.

Trên các diễn đàn phim ảnh, không ít người bình luận rằng nhân vật tướng quân trong phim trông giống một nam chính phim thần tượng hơn là một vị tướng dày kinh nghiệm trận mạc. Với nhiều khán giả, những chi tiết nhỏ như làn da không tì vết hay mái tóc gọn gàng hoàn hảo giữa bối cảnh chiến trận lại vô tình phá vỡ cảm giác chân thực của bộ phim.

Tranh cãi càng trở nên gay gắt khi những hình ảnh hậu trường được lan truyền trên mạng cho thấy cảnh cưỡi ngựa trong phim sử dụng đạo cụ hỗ trợ. Theo đó, con ngựa giả phải được nhân viên đoàn phim đẩy từ phía sau để tạo cảm giác chuyển động. Nhiều khán giả cho rằng những “mẹo” như vậy khiến các cảnh hành động trở nên thiếu thuyết phục và làm giảm trải nghiệm xem phim.

nhung tuong quan bong bay gay tranh cai tren man anh co trang trung quoc hinh anh 2
Nam chính Trường Nguyệt Tẫn Minh với hình tượng makeup lố.

Thực tế, đây không phải lần đầu các diễn viên trẻ trong dòng phim cổ trang Trung Quốc vướng phải tranh luận vì tạo hình quá “mỹ miều”. Trước đó, La Vân Hi cũng từng nhận nhiều ý kiến trái chiều khi tham gia bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh (Till The End of The Moon). Trong tác phẩm này, lớp trang điểm cầu kỳ cùng hình ảnh thanh mảnh của nam diễn viên bị cho là chưa thực sự phù hợp với sự khốc liệt và cường độ cảm xúc mà nhân vật yêu cầu.

Không chỉ vậy, những gương mặt trẻ khác như Lưu Vũ Ninh cũng từng gặp phản ứng tương tự. Dù sở hữu chiều cao nổi bật và khí chất mạnh mẽ, việc tạo hình quá trau chuốt đôi khi khiến nhân vật quân sự của anh bị đánh giá là thiếu đi sự uy nghi và gai góc vốn được kỳ vọng ở một vị tướng.

Trong khi đó, nhiều khán giả lại nhắc đến các hình tượng tướng quân trong những bộ phim trước đây như một chuẩn mực về tính chân thực. Vai Hạng Vũ của diễn viên Hà Nhuận Đông trong "Sở Hán truyền kỳ" thường được đưa ra làm ví dụ. Với làn da rám nắng, vẻ ngoài phong trần và khí chất mạnh mẽ, nhân vật này được nhiều người cho rằng phản ánh đúng hình ảnh của một vị tướng trong thời loạn.

nhung tuong quan bong bay gay tranh cai tren man anh co trang trung quoc hinh anh 3
Vai Hạng Vũ của diễn viên Hà Nhuận Đông trong "Sở Hán truyền kỳ".

Những trích đoạn của bộ phim này gần đây còn được chia sẻ lại rộng rãi trên nền tảng Douyin, như một cách để so sánh với các tác phẩm cổ trang hiện nay. Nhiều khán giả nhận xét rằng các nhân vật tướng quân trong những bộ phim trước đây có vẻ ngoài thô ráp, bụi bặm hơn, qua đó tạo cảm giác chân thực và thuyết phục hơn cho câu chuyện.

Theo một số ý kiến trong ngành sản xuất phim, tranh cãi lần này phản ánh sự thay đổi trong xu hướng làm phim cổ trang Trung Quốc. Không ít nhà sản xuất hiện nay ưu tiên yếu tố thẩm mỹ và lựa chọn các diễn viên có ngoại hình nổi bật nhằm thu hút khán giả trẻ. Những gương mặt đẹp, phong cách tạo hình hoàn hảo và hình ảnh lung linh trên màn ảnh được xem là yếu tố quan trọng giúp bộ phim dễ dàng gây chú ý trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, cách tiếp cận này đôi khi khiến phim phải đánh đổi bằng tính chân thực của nhân vật. Khi các vị tướng trên màn ảnh trở nên quá hoàn mỹ, khán giả dễ cảm thấy họ “đẹp nhưng rỗng”, thiếu đi chiều sâu và sức nặng của những con người từng trải qua chiến trận.

Cuộc tranh luận xung quanh tạo hình tướng quân trong phim cổ trang vì thế cũng đặt ra câu hỏi lớn cho các nhà làm phim: Làm thế nào để cân bằng giữa yếu tố thẩm mỹ và tính chân thực của nhân vật. Bởi trong khi hình ảnh đẹp có thể thu hút sự chú ý ban đầu, khán giả ngày nay ngày càng khắt khe hơn với những chi tiết có thể làm suy giảm tính thuyết phục của câu chuyện.

Phương Cúc/VOV.VN
Theo Kbizoom
Tag: cổ trang Trung Quốc phim cổ trang Trung Quốc
Tin liên quan

Phạm Băng Băng sắp hợp tác với đạo diễn “Squid Game”?
Phạm Băng Băng sắp hợp tác với đạo diễn “Squid Game”?

VOV.VN - Phạm Băng Băng gây chú ý khi xuất hiện cùng đạo diễn “Squid Game” Hwang Dong-hyuk, làm dấy lên nghi vấn về khả năng góp mặt trong dự án mới “KO Club”. Dù chưa có xác nhận, cuộc gặp vẫn khiến giới giải trí châu Á xôn xao.

Phạm Băng Băng sắp hợp tác với đạo diễn “Squid Game”?

Phạm Băng Băng sắp hợp tác với đạo diễn “Squid Game”?

VOV.VN - Phạm Băng Băng gây chú ý khi xuất hiện cùng đạo diễn “Squid Game” Hwang Dong-hyuk, làm dấy lên nghi vấn về khả năng góp mặt trong dự án mới “KO Club”. Dù chưa có xác nhận, cuộc gặp vẫn khiến giới giải trí châu Á xôn xao.

Chung khảo Miss World Vietnam 2025: Lộ diện loạt gương mặt sáng giá
Chung khảo Miss World Vietnam 2025: Lộ diện loạt gương mặt sáng giá

VOV.VN - Đêm Chung khảo Miss World Vietnam 2025 diễn ra tại TP.HCM đã mang đến loạt phần thi ấn tượng, từ “Dances of Vietnam” đậm bản sắc đến màn trình diễn bikini sôi động. Qua đó, nhiều gương mặt nổi bật dần lộ diện, khiến cuộc đua vương miện trở nên hấp dẫn hơn.

Chung khảo Miss World Vietnam 2025: Lộ diện loạt gương mặt sáng giá

Chung khảo Miss World Vietnam 2025: Lộ diện loạt gương mặt sáng giá

VOV.VN - Đêm Chung khảo Miss World Vietnam 2025 diễn ra tại TP.HCM đã mang đến loạt phần thi ấn tượng, từ “Dances of Vietnam” đậm bản sắc đến màn trình diễn bikini sôi động. Qua đó, nhiều gương mặt nổi bật dần lộ diện, khiến cuộc đua vương miện trở nên hấp dẫn hơn.

Sao Việt 26/3: Hồng Diễm khoe nhan sắc trẻ trung ở tuổi 43
Sao Việt 26/3: Hồng Diễm khoe nhan sắc trẻ trung ở tuổi 43

VOV.VN - Sao Việt 26/3: Diễn viên Hồng Diễm khoe nhan sắc trẻ trung, đăng ảnh "phớt lờ" tuổi tác đúng dịp sinh nhật 43 tuổi. Cô viết: “Chào tuổi mới với giao diện mặc kệ tuổi tác đi. Biết ơn cuộc đời và những cơ hội đến với tôi!”.

Sao Việt 26/3: Hồng Diễm khoe nhan sắc trẻ trung ở tuổi 43

Sao Việt 26/3: Hồng Diễm khoe nhan sắc trẻ trung ở tuổi 43

VOV.VN - Sao Việt 26/3: Diễn viên Hồng Diễm khoe nhan sắc trẻ trung, đăng ảnh "phớt lờ" tuổi tác đúng dịp sinh nhật 43 tuổi. Cô viết: “Chào tuổi mới với giao diện mặc kệ tuổi tác đi. Biết ơn cuộc đời và những cơ hội đến với tôi!”.

