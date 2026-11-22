Nhóm nữ Hàn Quốc Viviz đã nhận phán quyết có lợi trong vụ kiện công ty quản lý cũ, Big Planet Made, về khoản tiền lương chưa thanh toán khoảng 338 triệu won (250.000 USD). Big Planet Made là một công ty giải trí do Cha Ga-won đứng đầu, người này đang bị truy tố về tội gian lận khoảng 30 tỷ won.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã ra phán quyết có lợi cho các thành viên Viviz là các nghệ sĩ Eunha, SinB và Umji trong vụ kiện chống lại công ty quản lý cũ. Các nghệ sĩ cho rằng hợp đồng độc quyền của họ là không hợp lệ và yêu cầu thanh toán khoản tiền lương chưa được trả. Tòa án phán quyết rằng việc chấm dứt hợp đồng là hợp pháp và yêu cầu công ty quản lý Big Planet Made phải thanh toán khoản tiền thu nhập còn nợ, cùng với tiền lãi chậm trả.

Nhóm nữ Viviz. Nguồn: Uncore

Các thành viên nhóm Viviz đã thông báo cho Big Planet Made về ý định chấm dứt hợp đồng vào tháng 3 năm nay, sau khi công ty không thanh toán hàng trăm triệu won tiền thu nhập quý IV/2025 và đơn phương ngừng sản xuất album mới của nhóm. Do đó, các thành viên nhóm Viviz đã đệ đơn kiện vào tháng 4.

Trước đó, vào tháng 6/2026 trong một vụ việc khác, nhóm Viviz đã được tòa án ra phán quyết tạm đình chỉ hiệu lực hợp đồng độc quyền với công ty quản lý. Sau đó, bộ ba này đã ký hợp đồng độc quyền mới với công ty giải trí Uncore vào tháng 10/2026.

Một số nghệ sĩ Hàn Quốc khác được quản lý bởi Big Planet Made, nổi bật như The Boyz, Lee Seung-gi, Lee Mu-jin, các thành viên EXO Chen, Baekhyun, Xiumin và Kim Dae-ho, cũng đã thông báo với công ty về ý định chấm dứt hợp đồng độc quyền của họ, cùng với lý do chưa được thanh toán tiền lương.