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Phùng Khánh Linh và những vai diễn ấn tượng trên phim giờ vàng

Thứ Bảy, 09:00, 07/11/2026
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VOV.VN - Nữ diễn viên Phùng Khánh Linh ghi dấu ấn trên phim giờ vàng với những vai diễn đa dạng, lối diễn xuất tự nhiên và khả năng biến hóa qua từng nhân vật.

Nữ diễn viên Phùng Khánh Linh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình nhờ lối diễn tự nhiên, giàu năng lượng và khả năng hóa thân vào những nhân vật có cá tính mạnh. Từ cô bạn thân đanh đá trong "Về nhà đi con" đến nàng dâu gây tranh cãi trong "Hoa sữa về trong gió", nữ diễn viên nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý trên sóng giờ vàng.

Phùng Khánh Linh sinh năm 1982, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, hiện công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Bên cạnh sân khấu, nữ diễn viên còn tham gia nhiều dự án truyền hình, để lại dấu ấn qua những vai diễn có màu sắc riêng.

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Diễn viên Phùng Khánh Linh. Ảnh: FBNV

Trước khi được đông đảo khán giả biết đến qua những bộ phim truyền hình ăn khách, Phùng Khánh Linh từng góp mặt trong các tác phẩm như "Phía trước là bầu trời", "Chuyện trầu cau", "Những tầng cao nghiệt ngã", "Sắc màu phái đẹp"... Cô cũng là gương mặt quen thuộc của chương trình "Gặp nhau cuối tuần".

Điểm nổi bật của Khánh Linh là cô thường đảm nhận những vai phụ, thậm chí chỉ xuất hiện trong một số phân đoạn, nhưng vẫn tạo điểm nhấn. Nữ diễn viên sở hữu lối diễn giàu năng lượng, cách thoại tự nhiên và biểu cảm linh hoạt. Đặc biệt, những nhân vật đanh đá, thẳng thắn, có phần chua ngoa dường như trở thành thế mạnh của cô.

Nhắc đến Khánh Linh, khán giả khó có thể bỏ qua vai Linh trong bộ phim "Về nhà đi con" phát sóng năm 2019. Dù không thuộc tuyến nhân vật chính, Linh vẫn trở thành một trong những nhân vật phụ được yêu thích nhất của tác phẩm.

Trong phim, Linh là bạn thân của Thư (Bảo Thanh). Cô có tính cách thẳng thắn, mạnh mẽ, đôi khi đanh đá và không ngại lên tiếng khi chứng kiến bạn mình bị đối xử bất công. Phân đoạn đáng nhớ nhất của nhân vật này là màn đối chất với Nhã (Quỳnh Nga) – người phụ nữ chen vào mối quan hệ giữa Vũ (Quốc Trường) và Thư. Không chỉ dùng những lời lẽ sắc bén để bảo vệ bạn, Linh còn có hành động quyết liệt khiến màn đánh ghen trở thành một trong những cảnh phim được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

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Khánh Linh vào vai Linh trong "Về nhà đi con" (Ảnh: VTV)

Sau thành công của "Về nhà đi con", Khánh Linh tiếp tục góp mặt trong "Hương vị tình thân", bộ phim truyền hình thu hút sự quan tâm lớn của khán giả. Cô đảm nhận vai Liễu - người có nhiều toan tính, mưu mô và thường tìm cách tác động đến chuyện tình cảm của người khác vì lợi ích riêng.

Năm 2023, Khánh Linh góp mặt trong "Chúng ta của 8 năm sau". Trong phim, cô vào vai chị dâu của Lâm (Quốc Anh). Nhân vật gây chú ý khi mang sổ đỏ căn nhà của bố mẹ chồng đi thế chấp.

Năm 2024, Khánh Linh gây chú ý với vai con dâu của ông Tùng (NSND Tiến Đạt) trong bộ phim "Hoa sữa về trong gió". Nhân vật của cô là một người phụ nữ có tính cách ghê gớm, nóng nảy và thường xuyên can thiệp vào chuyện riêng của người khác. Trong một phân đoạn, cô con dâu tìm đến nhà bà Trúc (NSƯT Thanh Quý), buông lời xúc phạm và vu khống bà có quan hệ tình cảm với bố chồng mình. Thái độ xấc xược cùng những lời thoại gay gắt khiến nhân vật nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. 

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Phùng Khánh Linh với vai cô con dâu ghê gớm trong "Hoa sữa về trong gió" (Ảnh: VTV)

Khánh Linh vào vai bà Phúc trong bộ phim "Phía bên kia thành phố" năm 2026. Bà Phúc là mẹ của Cương (Võ Hoài Vũ), một cậu học trò ngổ ngáo, ham chơi, lười học. Là người phụ nữ phải vất vả mưu sinh, bà Phúc nóng tính, đôi khi thiếu kiên nhẫn và thường dùng đòn roi, những lời trách mắng để dạy con. 

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Phùng Khánh Linh vào vai bà Phúc trong phim "Phía bên kia thành phố" (Ảnh: VTV)

Hiện tại, Khánh Linh góp mặt trong bộ phim "Xóm nhỏ" đang phát sóng trên VTV. Trong phim, nữ diễn viên đảm nhận vai Lan, nhân vật mang đến màu sắc hài hước, vui nhộn cho câu chuyện về cuộc sống của những người lao động tại một khu trọ ở thành phố.

Mai Trang/VOV.VN
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