Quỳnh Lương: “Tôi không dễ bị áp lực trước dư luận”

Đồng cảm với nhân vật nhưng không thích bị gọi là mẹ đơn thân

PV: Cơ duyên nào đưa Quỳnh Lương đến với vai Huyền trong “Không ngại cưới, chỉ cần một lý do”? Quỳnh Lương đã chuẩn bị những gì cho bộ phim này?

Quỳnh Lương: Nói về cơ duyên chính, cả ekip trong phim “Không ngại cưới, chỉ cần một lý do” trước đó từng làm việc cùng nhau, nên mọi người đã cho Quỳnh thử vai trong phim như những diễn viên khác. Còn điều may mắn hơn, chắc do tính cách của Quỳnh có phần giống nhân vật Huyền trong phim nhất so với những người cùng thử vai, nên Quỳnh đã có cơ hội nhận vai diễn.

Tham gia bộ phim, Quỳnh chuẩn bị cho mình một sức khỏe thật tốt, một tài chính ổn định và điều quan trọng nhất là chuẩn bị về mặt tâm lý nhân vật để hoàn thành vai diễn thật trọn vẹn.

PV: Trong phim “Không ngại cưới, chỉ cần một lý do”, Quỳnh Lương vào vai một bà mẹ đơn thân, mạnh mẽ và gai góc. Được biết ngoài đời, Quỳnh Lương cũng đang nuôi con một mình. Chắc hẳn Quỳnh Lương sẽ có một sự đồng cảm sâu sắc với nhân vật?

Quỳnh Lương: Mình nghĩ mình có sự đồng cảm với nhân vật ở một phần nào đó. Quỳnh thiếu vai trò của một người đàn ông trong công cuộc nuôi con chứ không đơn độc.

Trong phim “Không ngại cưới, chỉ cần một lý do”, Quỳnh Lương là một bà mẹ đơn thân, mạnh mẽ và gai góc.

PV: Nhân vật mà Quỳnh Lương thủ vai trong những bộ phim gần đây có phải hơi bị “một màu”, khi tạo hình na ná nhau? Quỳnh có sợ rằng mình sẽ bị đóng đinh với hình tượng mẹ đơn thân từ phim ra ngoài đời thực?

Quỳnh Lương: Quỳnh có chia sẻ khá nhiều về việc mình không thích bị gọi là mẹ đơn thân, Quỳnh đơn giản chỉ là một người mẹ. Đây cũng là bộ phim đầu tiên Quỳnh vào vai mẹ đơn thân. Với Quỳnh thì thời điểm này mang tính chất học hỏi nhiều hơn nên mỗi cơ hội được tham gia diễn xuất đều là một may mắn để mình được trau dồi, học tập.

Na ná nhau ở đây là mỗi nhân vật đều có một phần tính cách của Quỳnh. Đó là cá tính riêng mạnh mẽ. Còn nếu cảm nhận kĩ, khán giả sẽ cảm thấy màu sắc riêng biệt khá rõ của mỗi nhân vật.

PV: Đóng cặp cùng “trai hư màn ảnh” Trọng Lân đem đến cho Quỳnh Lương những trải nghiệm gì?

Quỳnh Lương: Mình nghĩ đó là một trải nghiệm khá thú vị và vui vẻ. Trước đó mình đã biết qua một vài vai diễn của anh Trọng Lân, nhưng mình hiểu đó là nhân vật trên phim chứ không phải con người thật của bất kỳ ai.

Người phụ nữ mạnh mẽ từ trong phim đến đời thực

PV: Trên phim, khán giả luôn thấy một Quỳnh Lương mạnh mẽ, quyết đoán. Vậy còn Quỳnh Lương ở ngoài đời thì sao?

Quỳnh Lương: Quỳnh của ngoài đời y chang trên phim, cũng rất mạnh mẽ.

PV: Về chuyên môn diễn xuất, điều khó khăn nhất trong thời điểm này mà Quỳnh Lương đang gặp phải là gì?

Quỳnh Lương: Chắc chắn là thoại rồi. Quỳnh vẫn đang gặp vấn đề thoại nhanh, cái này do tật của mình. Còn về chuyên môn diễn xuất, đạo diễn vẫn đang hỗ trợ và dạy bảo Quỳnh tiếp thu. Còn vấn đề thoại nhanh, chắc chắn vẫn cần sự rèn luyện kỹ lưỡng từ phía bản thân.

Quỳnh Lương cho biết, không chỉ trên phim mà ở ngoài đời, cô cũng là người mạnh mẽ, quyết đoán.

PV: Bên cạnh diễn xuất, Quỳnh Lương còn được biết tới với vai trò mẫu ảnh, kinh doanh thời trang. Chị làm thế nào để cân bằng được công việc, lo cho gia đình và con trai?

Quỳnh Lương: Việc đóng phim đôi khi chiếm rất nhiều thời gian trong một ngày nên để làm nhiều việc cùng một lúc quả thực rất khó. Việc kinh doanh hiện tại của Quỳnh có quản lý giúp đỡ. Nên mình sẽ ưu tiên đi quay phim trước. Còn lại sau đó có thời gian, mình mới làm những công việc khác.

PV: Giữa áp lực từ những phản hồi của khách hàng trong công việc kinh doanh với áp lực mà khán giả dành cho nghề diễn, chị sợ điều gì hơn?

Quỳnh Lương: Mình không sợ điều gì vì ở thời điểm hiện tại, mình cảm thấy đó là những điều rất hiển nhiên. Mình phải chấp nhận bản thân mình không hoàn hảo bởi 9 người 10 ý, có người dễ tính họ vui vẻ, người khó tính họ lại khắt khe hơn. Quỳnh thì thuộc kiểu người tích cực, cứ ưu tiên vui vẻ trước còn song song vẫn cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày.

PV: Quỳnh Lương tìm thấy sự bình yên nơi đâu trước áp lực của dư luận?

Quỳnh Lương: Mình không phải người dễ bị áp lực dư luận đâu, mình luôn hiểu bản thân mình đúng sai thế nào. Đôi khi mình cũng bị người khác hiểu lầm, nhưng mình là người rõ nhất mình đã làm gì nên mình cho qua.

PV: Thời gian tới, Quỳnh Lương muốn hướng mình đến hình ảnh nào hay muốn thử sức ở dạng vai nào?

Quỳnh Lương: Mình muốn tham gia diễn xuất và trải nghiệm đủ mọi dạng vai. Vì Quỳnh là người mới, còn rất nhiều thứ mình chưa được trải nghiệm.

PV: Nếu Quỳnh Lương bước vào một mối quan hệ tình cảm mới, gia đình và con trai chị sẽ có phản ứng như thế nào?

Quỳnh Lương: Hiện tại gia đình Quỳnh vẫn luôn ủng hộ chuyện tình cảm của Quỳnh. Quỳnh không phải người thích trải nghiệm tình yêu, xưa giờ cũng không yêu nhiều nên mỗi khi mình công khai và nghiêm túc, gia đình mình sẽ không có ý kiến gì. Một phần mình là trụ cột, cũng là người nắm kinh tế trong gia đình nên các quyết định đều xuất phát từ cá nhân mình.

Mình là người nói được, làm được, dám làm, dám chịu trách nhiệm nên luôn được mọi người trong gia đình tin tưởng.

Nữ diễn viên tâm sự, cô không dễ bị áp lực trước dư luận.

PV: Một mình vượt qua không ít "sóng gió", ở thời điểm hiện tại, Quỳnh Lương không chỉ có nhan sắc mà còn có một sự nghiệp nghệ thuật phát triển vững vàng. Vậy chị còn có những mong muốn gì? Chị đã hài lòng với cuộc sống hiện tại chưa?

Quỳnh Lương: Nếu để nói hài lòng có thể phần nào đó, nhưng Quỳnh cũng là người luôn thích cảm giác chinh phục các cột mốc mới trong cuộc sống. Mỗi khi đạt được một điều gì đó, mình sẽ không dừng lại mà cố gắng đạt được nhiều hơn nữa. Cứ như vậy, bản thân mình vẫn đang hoạt động, cố gắng hết sức từng ngày. Và điều mà Quỳnh mong muốn nhất là ngày mai luôn tốt hơn ngày hôm nay!

PV: Cảm ơn Quỳnh Lương đã chia sẻ!