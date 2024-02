Robert Wun - Ngôi sao đột phá mới của giới thời trang cao cấp

Nhà thiết kế thời trang Robert Wun chia sẻ về thành công gần đây của anh ấy ở Paris: "Tôi luôn cảm thấy hơi choáng ngợp khi nghe tiếng vỗ tay của đám đông… một cảm giác siêu thực mà tôi đoán là mình sẽ không bao giờ quen được".

Một thiết kế tinh tế tại buổi trình diễn Haute Couture Xuân 2024 của Robert Wun.

Sau buổi biểu diễn của Robert Wun, thương hiệu của anh đã có thêm 50.000 người theo dõi trên Instagram, đẩy con số này lên gần nửa triệu. Điều này là minh chứng cho quan điểm kỳ tích chỉ xuất hiện một lần duy nhất. Người chiến thắng Andam Prix Spécial sinh ra ở Hồng Kông, có trụ sở tại London, đã nổi lên như một thế lực mới đầy sáng tạo trong giới thời trang cao cấp.

Chỉ với hai buổi trình diễn thời trang cao cấp ở Paris, Robert Wun có lẽ đã trở thành kẻ thách thức độc lập gay cấn nhất của thời trang cao cấp ở tuổi 32.

Robert Wun hiện đang cư trú tại quận Dalston sôi động của Đông London. Wun đã sớm khám phá ra phong cách thời trang của mình. Cựu sinh viên Trường Cao đẳng Thời trang Luân Đôn nói rằng sống ở một trong những thành phố đa văn hóa lớn trên thế giới liên tục truyền cảm hứng cho anh. Dalson – nơi đặt xưởng may và trụ sở thời trang của Wun, là nơi hội tụ của các nền văn hóa, ngôn ngữ, tầng lớp. Đây có thể được coi là nơi có nền tảng vững chắc của thế giới thời trang cao cấp tinh hoa và biến hóa liên tục.

Thiết kế độc đáo

Khả năng kết hợp độ chính xác của kiến ​​trúc với sự vui tươi uyển chuyển của Wun đã khiến anh được những người nổi tiếng tạo ra xu hướng như Lady Gaga, Bjork, Cardi B và Lizzo cũng như các nhà tạo mẫu yêu mến. Tất cả đều đang tìm kiếm những tác phẩm tuyên bố vượt qua nghệ thuật và thời trang. Nhưng thời trang của Wun không phải là thứ có giá trị gây sốc.

"Đối với tôi, điều này không phải cái gì đó sắc sảo, gây tranh cãi hay đáng sợ. Đối với tôi, đó là điều rất tự nhiên và khiến tôi phấn khích", Wun nói.

Chiếc váy cưới Bleting Love của Robert Wun được trình diễn tại Tuần lễ thời trang cao cấp Paris Xuân 2024.

Bộ sưu tập Xuân/Hè 2024 của Wun nổi tiếng nhờ những kiểu dáng tiên phong và các chi tiết siêu thực – nổi bật với chiếc váy “Bleeding Love” hiện đang lan truyền mạnh mẽ, thách thức các chuẩn mực trang phục cô dâu truyền thống với những vệt máu pha lê đỏ.

Theo truyền thống, váy cưới màu trắng là một tấm vải để tôn vinh sự trong trắng trong trinh tiết của cô dâu. "Thành thật mà nói, nó khá lỗi thời", Wun châm biếm, đồng thời anh nói "Dành hàng giờ liền để thêu thùa gần như là ôm lấy nỗi đau đi kèm với tình yêu. Yêu là điều đương nhiên nhưng chấp nhận nỗi đau không phải là điều dễ dàng".

Một sản phẩm nổi bật khác là áo mưa và ô được đính pha lê, mô phỏng những hạt mưa một cách ấn tượng. Sau đó, có một quần thể mảnh thủy tinh lấy cảm hứng từ nhân vật Trinity của The Matrix trong một cảnh chiến đấu, khi cô rơi khỏi một tòa nhà chọc trời, làm vỡ kính và cửa sổ trong chuyển động chậm xung quanh.

Sự hợp tác với các nhà thiết kế người Anh gốc Hồng Kông khác như thợ may Awon Golding và thợ kim hoàn Annabel Chan đã tạo ra những tác phẩm siêu thực đầy mê hoặc. Những viên đá quý của Chan tạo ảo giác về những hạt mưa trên áo khoác, hay chiếc mũ vành trắng nổi bật do Golding làm kiểu úp mở, để lộ một thứ giống. Theo Wun, việc ghi lại những khoảng khắc, những khung cảnh rất quan trọng.

Con người và địa điểm

London sẽ luôn là quê hương, nhưng Paris là nơi Wun cảm thấy được đánh giá cao nhất với tư cách là một nhà thiết kế đúng nghĩa, thể hiện sức mạnh thể chế của thời trang và hoạt động kinh doanh thời trang quốc tế nghiêm túc.

Một tác phẩm được tạo nên bởi hợp tác của Wun và các nhà sáng tạo Hồng Kông khác.

Wun nói: "Nếu bạn chỉ sống vì thời trang và nghĩ rằng mình không thể làm gì khác. Theo tôi, bạn đang đi đến nửa đường thua cuộc. Bạn cần phải hỏi: Bạn là người như thế nào? Sở thích của bạn là gì? Bạn yêu thích điều gì? Bạn cảm thấy thế nào về tình trạng hiện tại của thế giới? Và khi bạn đã hiểu được điều đó, có nghĩa là với tư cách một con người, bạn đã hoàn thiện trước khi trở thành một nhà thiết kế. Và khi đó những gì bạn nói với tư cách là một nhà thiết kế sẽ có sức ảnh hưởng hơn, tác động mạnh mẽ hơn và vững chắc hơn".

Nhà thiết kế thời trang cao cấp Robert Wun.

Mặc dù đã gắn bó với nhãn hiệu của mình được một thập kỷ nhưng Wun đã thực sự tỏa sáng kể từ khi chuyển trọng tâm sang thời trang cao cấp vào năm 2020, sau 8 năm kinh doanh quần áo may sẵn. Việc đưa ra tầm nhìn thoát khỏi áp lực thương mại của quần áo may sẵn đã được giải phóng. Wun giờ đây đã tìm được ngôi nhà của mình, tận hưởng sự tự do thực sự không thể thay thế trong thời trang cao cấp.

Nhưng khách hàng của Wun là ai? Đó là những người chọn những thiết kế thay vì những bộ váy cổ điển đang thống trị thời trang cao cấp? Wun cũng tiết lộ rằng nhiều người là nhà sưu tập, chủ yếu đến từ Trung Đông, Trung Quốc và Mỹ và một số đến từ Châu Âu. "Chúng tôi có một khách hàng, tôi sẽ không nêu tên, một trong những nhà sưu tập thời trang cao cấp lớn nhất trên toàn thế giới. Vì vậy tôi cảm thấy may mắn", Wun nói.

Họ không đến đây để mua những chiếc váy cocktail sang trọng cho một bữa tiệc hay vũ hội, họ có thể đến những nhà thiết kế khác để làm điều đó. Thông thường, họ tìm kiếm những tác phẩm độc đáo không phải vì tiện ích thuần túy mà vì tầm nhìn, câu chuyện và sự tinh tế mà tác phẩm đó mang lại.

Wun nói: "Tôi có cảm giác như khi họ muốn mua thứ gì đó từ chúng tôi, họ thực sự muốn có một món đồ Robert Wun trong tủ quần áo xinh đẹp của mình để khoe với bạn bè và kể câu chuyện đằng sau bộ trang phục đó".