Sau cần sa, tài tử Yoo Ah In dương tính với cocaine

Tối 1/3, truyền thông Hàn Quốc đưa tin rằng ngoài cần sa và propofol, mẫu tóc của Yoo Ah In cũng cho kết quả dương tính với cocaine và ketamine.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin Yoo Ah In dương tính với 4 loại ma tuý.

Cảnh sát hiện đang trong quá trình kiểm tra hồ sơ kê toa ketamine để tìm hiểu xem nam diễn viên có sử dụng loại thuốc này thường xuyên hay không và có kế hoạch triệu tập Yoo Ah In trở lại để thẩm vấn với tư cách là nghi phạm vào đầu tuần tới.

Trước đó, vào ngày 5/2, Yoo Ah In bị bắt giữ tại sân bay Quốc tế Incheon, ngay sau khi từ Mỹ trở về Hàn Quốc. Nam diễn viên đã trải qua quá trình xét nghiệm nước tiểu và xét nghiệm tóc. Ngay sau đó, Cơ quan Pháp y Quốc gia đã gửi kết quả xét nghiệm tóc của Yoo Ah In đến đơn vị điều tra ma túy của Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul và kết quả cho thấy anh dương tính với propofol và cần sa.

Ngoài việc điều tra Yoo Ah In, cảnh sát cũng tiến hành khám xét nhiều phòng khám, bệnh viện ở Seoul đã cho Yoo Ah In sử dụng trái phép các loại thuốc cấm và tịch thu hồ sơ bệnh án.

Đây là lần đầu tiên ở Hàn Quốc có một nam diễn viên dương tính với 4 loại ma tuý cùng lúc. So với các ngôi sao khác của Hàn Quốc cũng bị điều tra vì sử dụng chất cấm, trường hợp của Yoo Ah In nghiêm trọng hơn do số lượng, tần suất và hình thức sử dụng.

Yoo Ah In đối mặt với nguy cơ đánh mất sự nghiệp vì bê bối sử dụng nhiều loại ma tuý.

Là ngôi sao hạng A ở Hàn Quốc, bê bối sử dụng chất cấm của Yoo Ah In là tâm điểm chú ý của công chúng. Dù có tài năng thiên bẩm và gặt hái được nhiều thành công rực rỡ nhưng nam diễn viên sinh năm 1986 có nguy cơ đánh mất sự nghiệp. Truyền thông Hàn Quốc nhận định, anh có thể bị liệt vào danh sách cấm của các đài truyền hình, khó trở lại showbiz sau scandal này.

Hiện tại, những dự án có có sự góp mặt của Yoo Ah In đã phải tạm hoãn vô thời hạn, chờ đợi kết quả điều tra từ cảnh sát. Các thương hiệu ký hợp đồng quảng cáo với Yoo Ah In cũng xóa tất cả hình ảnh của nam diễn viên./.