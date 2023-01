Selena Gomez hẹn hò với DJ Drew Taggart

Theo nguồn tin trên Us Weekly mới đây, Selena Gomez và Drew Taggart đang hẹn hò với nhau. Hai người bên nhau vui vẻ và “Selena khó có thể rời tay khỏi anh ấy”. Họ giữ mối quan hệ một cách đời thường, giản dị nhưng không che giấu tình cảm với những người xung quanh. Hơn nữa, thời gian qua, cả hai cũng xuất hiện liên tục bên nhau tại nhiều địa điểm vui chơi công cộng như rạp chiếu phim hay sân bowling.

Selena Gomez và Drew Taggart

Drew Taggart được biết đến với vai trò là DJ, nhà sản xuất âm nhạc và thành viên nhóm EDM-pop The Chainsmokers. Họ từng đoạt giải Grammy Bản thu Dance xuất sắc với ca khúc "Don't Let Me Down" do ca sĩ Daya thể hiện. Nhóm cũng giành hai giải American Music Awards, 7 giải Billboard Music Awards và 9 lần chiến thắng iHeartRadio Music Awards. Năm 2019, The Chainsmokers là những DJ có thu nhập cao nhất thế giới, theo thống kê của tạp chí Forbes.

Nam DJ được cho là từng có mối quan hệ tình cảm với con gái út của Steve Jobs - Eve Jobs. Thế nhưng, sau đó một thời gian, hai người đã chia tay trong hòa bình và vẫn tiếp tục làm bạn, hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống.

Trong khi đó, Selena Gomez lại khá kín tiếng về các mối quan hệ sau khi công khai chia tay Justin Bieber vào tháng 3/2018. Kể từ đó, cô liên tục vướng tin đồn tình cảm với Zedd, Niall Horan và Charlie Puth. Nữ diễn viên cũng bị đồn yêu Chris Evans và nhà sản xuất phim người Italia Andrea Iervolino trong năm 2022. Tuy nhiên, đến nay, người đẹp chưa một lần lên tiếng phản hồi trước những ồn ào này./.