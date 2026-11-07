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Seo Ye Ji trở lại với phim kinh dị sau 6 năm vắng bóng

Thứ Bảy, 06:00, 07/11/2026
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VOV.VN - Nữ diễn viên Seo Ye Ji chuẩn bị tái xuất màn ảnh rộng sau 6 năm vắng bóng với bộ phim kinh dị cổ trang Geumwoldo. Những hình ảnh đời thường mới đây của cô cũng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Seo Ye Ji đang chuẩn bị trở lại màn ảnh rộng sau khoảng 6 năm vắng bóng. Theo công ty quản lý B.Wave Entertainment, nữ diễn viên đã được xác nhận tham gia bộ phim điện ảnh sắp tới mang tên Geumwoldo, đảm nhận vai Kim Ji Hoo.

Lấy cảm hứng từ những ghi chép lịch sử về các vụ ăn thịt người trong bộ Biên niên sử triều đại Joseon, Geumwoldo lấy bối cảnh một hòn đảo hẻo lánh ở Hàn Quốc, nơi tồn tại một cộng đồng khép kín và nhiều bí ẩn. Đáng chú ý, tác phẩm được giới thiệu với ý tưởng mới lạ, kết hợp yếu tố kinh dị theo phong cách ma cà rồng Hàn Quốc. Phim do đạo diễn Baek Dong Hoon thực hiện, người từng đứng sau bộ phim Le Grand Chef 2: Kimchi Battle.

seo ye ji tro lai voi phim kinh di sau 6 nam vang bong hinh anh 1

Sự góp mặt của Seo Ye Ji khiến dự án nhận được nhiều chú ý, bởi đây là lần đầu tiên cô trở lại màn ảnh rộng kể từ bộ phim Recalled, ra mắt năm 2021.

Sinh năm 1990, Seo Ye Ji bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2013 với Potato Star 2013QR3 của đài tvN. Cô dần khẳng định tên tuổi qua nhiều bộ phim truyền hình như Save Me, Lawless Lawyer và đặc biệt là Điên thì có sao (It's Okay to Not Be Okay).

Tuy nhiên, năm 2021, nữ diễn viên vướng vào hàng loạt tranh cãi sau khi chuyện tình cảm trong quá khứ với nam diễn viên Kim Jung Hyun. Cô bị cáo buộc có hành vi thao túng tâm lý bạn trai, bắt nạt học đường, khai man trình độ học vấn và đối xử không đúng mực với nhân viên. Những ồn ào này khiến sự nghiệp của nữ diễn viên bị ảnh hưởng đáng kể và cô phải tạm ngừng hoạt động một thời gian. Năm 2022, Seo Ye Ji trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Eve của đài tvN. Từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, cô tiếp tục xuất hiện trên sân khấu kịch với vở The Hymn of Death.

seo ye ji tro lai voi phim kinh di sau 6 nam vang bong hinh anh 2

Bên cạnh thông tin tái xuất điện ảnh, những hình ảnh đời thường mới đây của Seo Ye Ji cũng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Ngày 3/11, nữ diễn viên chia sẻ bức ảnh nhận được một giỏ hoa làm quà tặng. Trong ảnh, cô ôm giỏ hoa trước ngực, tạo dáng trái tim bằng ngón tay và nở nụ cười tươi tắn. Hình ảnh mang đến cho người hâm mộ cái nhìn gần gũi về cuộc sống thường ngày của nữ diễn viên.

Trước đó, cũng chia sẻ một số hình ảnh trong buổi chụp hình quảng cáo cho thương hiệu. Đáng chú ý, cô đăng tải bức ảnh chiếc khăn mà mình yêu thích từ lâu, kèm dòng chú thích: "Tôi sẽ tiếp tục yêu bạn". Những chia sẻ giản dị này phần nào cho thấy cuộc sống đời thường của cô sau thời gian trở lại với các hoạt động nghệ thuật.

Một bức ảnh khác được chụp tại quán cà phê cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Trong trang phục thoải mái, Seo Ye Ji tết tóc, đội ngược mũ lưỡi trai và kết hợp cùng cặp kính gọng dày. Gương mặt nhỏ nhắn cùng những đường nét nổi bật tiếp tục là điểm gây chú ý trong loạt ảnh mới.

Sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh rộng và trải qua không ít biến cố trong sự nghiệp, sự trở lại của Seo Ye Ji với Geumwoldo đang nhận được sự quan tâm từ khán giả. Đây được xem là dự án điện ảnh đáng chú ý tiếp theo của nữ diễn viên.

Phương Cúc/VOV.VN
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