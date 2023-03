Sofia bật khóc trên sân khấu vì Đạt G và “Anh ơi ở lại"

"Taste of The Soul" mùa 2 ghi dấu Ngày Quốc tế Phụ Nữ thật đáng nhớ bằng đêm nhạc “Hát cho người tôi yêu" đêm 08/03. Đạt G và Sofia đã chinh phục khán giả bằng loạt ca khúc trữ tình, sâu lắng, dẫn lối người nghe vào mạch cảm xúc dạt dào của người nghệ sĩ.

Ca sĩ Sofia.

Cú hích âm nhạc đầu tiên của đêm diễn đến từ ca khúc “Cả Một Trời Thương Nhớ” của Sofia. Diện lên bộ trang phục bắt mắt, Sofia thu hút mọi ánh nhìn bằng nguồn năng lượng dồi dào do cô lan tỏa trên sân khấu, vừa gây được ấn tượng bởi quãng giọng khỏe, nội lực khi thể hiện bài hát này. Tiết lộ Hồ Ngọc Hà là thần tượng của mình, nữ ca sĩ tiếp tục thể hiện ca khúc “Cô đơn trên sofa" bằng tiếng hát gợi cảm nhưng không kém phần sâu lắng.

Nhắc đến chủ đề muôn thuở “Yêu đơn phương”, Sofia có đôi lời tâm tư: "Bản thân em đây chắc cũng không biết kể bao nhiêu cho đủ, nhưng mà em cũng cảm thấy rất là may mắn vì đôi khi những điều buồn đó cũng sẽ cho em rất là nhiều hành trang và kinh nghiệm. Kinh nghiệm bị bồ đá chẳng hạn, để có thể hát tình hơn". Gói ghém cảm xúc từ những câu chuyện tình đơn phương đã được Sofia dành trọn trong bài hát “Điều buồn nhất" của Kai Đinh. Nữ ca sĩ như mở ra cuộc đối thoại giữa cô và khán giả, của những câu hỏi về mối tình dang dở chưa có lời hồi đáp.

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của đêm diễn là lúc Sofia rơi nước mắt trên sân khấu khi có màn song ca cùng Đạt G trong ca khúc “Anh ơi ở lại". Ở những giây cuối của bài hát, nữ ca sĩ không giấu nổi sự xúc động nghẹn nghào đến rơi nước mắt và phải quay mặt lại trước khán giả. Đạt G tinh ý vỗ về đàn em. Sofia cũng dành rất nhiều lời khen cho sáng tác tuyệt vời này của Đạt G, cô thán phục: "Vì nó quá tuyệt vời nên có thể lay động lòng người đến như thế".

Sofia rơi nước mắt trên sân khấu khi có màn song ca cùng Đạt G trong ca khúc “Anh ơi ở lại"

Tại Taste of The Soul, Đạt G có dịp thổ lộ về quãng thời gian khó khăn bên gia đình suốt năm tháng tuổi thơ. Sống trong gia đình lao động chân tay, anh từng trải qua những ngày làm công việc sửa xe lam cùng ba mình, “Em rất thích cái tiếng đó, hồi nhỏ đi làm sửa xe phụ ba nên em rất là vui. Cho đến về sau thì xe lam không còn được hoạt động nhiều nữa, thì ba cũng phải chuyển công việc khác. Đó là những năm tháng rất khó khăn với ba mà ngày trước em cũng không hiểu lý do. Em chưa đặt mình vào vị trí của ba, không nghĩ ba cố gắng vì em như vậy”.

Sau những năm tháng ấy, anh dần nhận hiểu được giá trị của những thất bại khả dĩ ắt sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình và trước biến cố lớn gần đây, anh tâm sự về khoảnh khắc khó khăn của bản thân khi trở về với gia đình, được mẹ chăm chút cho bữa ăn thật ấm áp.

Chính mạch cảm xúc đó đã được Đạt G dẫn nối đến bài hát “Gánh hàng rong". Màn trình diễn “Gánh hàng rong” do vậy không hề vơi bớt đi tình cảm sâu nặng đến từ giai điệu, ca từ mà còn có cảm xúc đong đầy của Đạt G đã góp phần làm cho sân khấu trở nên sống động hơn bao giờ hết, về ý nghĩa tình thân gia đình luôn đáng trân trọng.

Đạt G ngày càng trưởng thành trong suy nghĩ, về cuộc sống hiện tại hay từ những hoài niệm về quá khứ.

Có thể thấy một Đạt G ngày càng trưởng thành trong suy nghĩ, về cuộc sống hiện tại hay từ những hoài niệm về quá khứ, và điều đó cũng phần nào ảnh hưởng đến tư duy làm nhạc của anh với quyết định sẽ rẽ sang một lối đi mới trong sự nghiệp. Cụ thể hơn, khi nhận lời mời của chương trình, anh khá lo ngại trước chất lượng giọng hát và kinh nghiệm trình diễn trên một sân khấu live của bản thân. Nhưng từ những ý nghĩ tiêu cực ấy, nam ca sĩ đã may mắn tìm được cách trấn tĩnh mình lại, cho bản thân thêm cơ hội để khám phá ra được một phiên bản mới của Đạt G theo phong cách khác hẳn.

Quả thật, những bản hit anh hát trước đó của những ca sĩ, nhạc sĩ khác đã được thể hiện rất tròn trịa, biết cách tiết chế và thả trôi cảm xúc đúng lúc theo một cách rất riêng chỉ Đạt G mới có được, bao gồm “Người tôi yêu", “Đêm chơ vơ”, “Đừng ai nhắc về cô ấy", “Nấc thang lên thiên đàng".

Kết lại show diễn “Hát cho người tôi yêu", nam ca sĩ không quên xoa dịu khán giả sau chuỗi tình ca buồn bã, lắng đọng với ca khúc “Lạc nhau có phải muôn đời" và gửi gắm một thông điệp ấm áp qua bài hát: “Hãy tìm về sự bình yên cho mỗi ngày trôi qua của cuộc đời”./.