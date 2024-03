Sơn Tùng bất ngờ bị "réo tên" trong chuyện hẹn hò ồn ào của Han So Hee

Được biết, ca khúc này chỉ mới được Sơn Tùng phát hành cách đây ít ngày. Không rõ mục đích phía sau song hành động này của "hung thần" Dispatch đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Dispatch đăng tải bộ ảnh hẹn hò của Han So Hee - Ryu Jun Yeol và đính kèm nền nhạc của Sơn Tùng.

Không biết Dispatch vô tình tìm được ca khúc này hay do trang săn tin am hiểu nhạc Việt, nhưng việc nhạc của Sơn Tùng xuất hiện giữa drama tình ái của Han So Hee - Ryu Jun Yeol khiến đông đảo fan Việt cảm thấy "Thật thú vị". Tình cảnh của cặp Kbiz này hoàn trùng khớp với lời ca khúc của Sơn Tùng.

Chưa kể, Dispatch còn nhắn nhủ đến Han So Hee - Ryu Jun Yeol "Khi về Seoul, Hàn Quốc sẽ nhìn thấy 2 bạn bên nhau chứ không phải với điện thoại" hoàn toàn khớp với ý nghĩa câu hát "Chẳng ai biết trước tương lai sau này. Tình yêu đâu biết mai này có vẹn nguyên, còn nguyên như lời ta đã hứa trước đây?" của Sơn Tùng.

Trong loạt hình ảnh này, Han So Hee liên tục nhìn điện thoại và không có quá nhiều tương tác thân mật với bạn trai Ryu Jun Yeol. Không những vậy, cặp đôi còn giữ một khoảng cách nhất định, nhà trai chỉ lặng lẽ nhìn bạn gái trong im lặng.

Xoay quanh câu chuyện hẹn hò lắm ồn ào này, Han So Hee phải hứng chịu sự chỉ trích mạnh mẽ đến từ công chúng. Nữ diễn viên cũng bị "bay màu" hơn 100.000 người theo dõi trên trang Instagram và phải khoá tài khoản về chế độ riêng tư.

Chiều ngày 17.3, Ryu Jun Yeol đã một mình bay về Hàn Quốc. Trong khi Han So Hee xoá tất cả bài đăng trên Blogs, trong đó có cả bài đăng công khai hẹn hò với Ryu Jun Yeol. Đồng thời, nữ diễn viên chuyển tài khoản Instagram cá nhân sang chế độ riêng tư.