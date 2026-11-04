Son Ye Jin chia sẻ về khoảng thời gian sau sinh con đầu lòng

Ngày 3/11, lễ in dấu tay người chiến thắng Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh đã được tổ chức tại rạp CGV I'Park Mall ở Yongsan, Seoul. Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám thắng giải Rồng Xanh năm ngoái gồm Hyun Bin, Son Ye Jin, Lee Sung Min, Park Ji Hyun, Ahn Bo Hyun và Kim Do Yeon. Lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 47 sẽ diễn ra vào ngày 25/11 tại Hội trường KBS ở Yeouido.

Hyun Bin giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc với vai diễn Ahn Jung-geun trong bộ phim "Harbin". Trong tác phẩm, anh đã khắc họa sâu sắc niềm tin và những đấu tranh nội tâm của nhân vật lịch sử này.

Vợ chồng Hyun Bin - Son Ye Jin. Ảnh: Kbizoom

Nhớ lại quá trình quay phim, Hyun Bin chia sẻ: “Tôi nhớ mình từng cảm thấy khá choáng ngợp và áp lực khi hóa thân vào nhân vật này. Đặc biệt, cảnh nhân vật đối diện với những giây phút cuối cùng trên bục hành quyết được chúng tôi quay cuối cùng. Sau khi bộ phim đóng máy, tôi mất khá nhiều thời gian để trở lại trạng thái bình thường”.

Lắng nghe bên cạnh chồng, Son Ye Jin được hỏi về tình trạng của Hyun Bin trong thời gian quay "Harbin". Cô cho biết: “Khi đó, anh ấy đã giảm cân rất nhiều”. Tuy nhiên, nữ diễn viên bật cười nói thêm: “Nhưng thực ra, đó là khoảng thời gian không lâu sau khi tôi sinh con, nên chính tôi mới là người trải qua giai đoạn khó khăn hơn”.

Nữ diễn viên tiếp tục chia sẻ: “Vì anh ấy đảm nhận vai một nhân vật lịch sử quan trọng như vậy nên tôi cũng cảm nhận được anh ấy đã trải qua khoảng thời gian khó khăn. Nhìn lại, tôi nghĩ giai đoạn đó đã trở thành cơ hội để cả hai trưởng thành hơn, không chỉ với tư cách diễn viên mà còn trong vai trò làm cha mẹ”.

Vào tháng 11/2025, Hyun Bin và Son Ye Jin gây sốt khi trở thành cặp vợ chồng đầu tiên thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Giải thưởng Rồng Xanh trong cùng một năm. Hyun Bin giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Son Ye Jin giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Son Ye Jin và Hyun Bin bén duyên từ dự án đình đám "Hạ cánh nơi anh". Tới năm 2022, cặp đôi chính thức về chung một nhà sau gần một năm từ khi công khai mối quan hệ tình cảm. Cuối năm 2022, họ đón con trai đầu lòng.

Kể từ khi kết hôn và sinh con, Son Ye Jin tạm dừng hoạt động nghệ thuật, tập trung hoàn toàn vào việc làm mẹ. Nữ diễn viên cho biết cô không muốn rời xa hay bỏ qua giai đoạn phát triển của con nên từ chối khá nhiều lời mời làm việc.

Son Ye Jin là một trong những nữ diễn viên hàng đầu Hàn Quốc. Cô bắt đầu sự nghiệp từ đầu những năm 2000 và nhanh chóng vươn lên hàng ngôi sao qua loạt phim đình đám như "The Classic" (2003), "A Moment to Remember" (2004), "April Snow" (2005). Trên màn ảnh nhỏ, Son Ye Jin cũng ghi dấu ấn với "Summer Scent" (2003), "Personal Taste" (2010) và đặc biệt là "Crash Landing on You" (2019), bộ phim giúp cô trở thành hiện tượng toàn châu Á.

Hyun Bin là một diễn viên hạng A của làng giải trí Hàn Quốc, chạm ngõ màn ảnh năm 2003. Anh góp mặt trong loạt tác phẩm "My lovely Sam Soon", "Crash Landing on You", "Secret Garden", "Confidential Assignment"... Hơn 20 năm qua, Hyun Bin luôn nằm trong danh sách "mỹ nam", sở hữu lượng fan đông đảo nhờ ngoại hình điển trai và diễn xuất đa dạng.