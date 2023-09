Song Hye-kyo ở tuổi 42: Thành công và giàu sang ít ai sánh kịp

Nữ diễn viên Hàn Quốc Song Hye-kyo không chỉ được biết đến với vai diễn Moon Dong-eun báo thù trong loạt phim truyền hình Netflix The Glory phần 2, mà ngay kể cả khi cô làm người mẫu, đại diện hình ảnh thương hiệu cũng đã tạo dựng được lượng người hâm mộ thông qua nhiều hợp đồng quảng cáo và phong cách thời trang có gu.

Sự nghiệp thành công như vậy đã góp phần làm tăng đáng kể giá trị tài sản ròng của người được mệnh danh là “quốc bảo nhan sắc” màn ảnh Hàn Quốc.

Ngay từ khi ra mắt màn ảnh nhỏ vào năm 1996, Song Hye-kyo đã xây dựng nên nhiều nhân vật đáng nhớ với những vai diễn hoàn hảo trên màn ảnh, từ đó góp phần tạo nên làn sóng Hàn Quốc trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, Song cũng được đưa tin nổi bật trên truyền thông vì những lý do khác. Vụ ly hôn đình đám với nam diễn viên Hàn Quốc Song Jong-ki đã đặt dấu chấm hết cho mối tình đầy sóng gió của họ vào năm 2019.

Mặc dù vậy, sự duyên dáng, đĩnh đạc, phong cách và năng lực diễn xuất của cô vẫn tiếp tục giúp cô được xếp hạng cao ngút ngàn trong số những ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc.

Với những vai chính nổi bật trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc thành công như Full House (2004), Encounter (2018-2019) và Hậu duệ mặt trời (2016), The Glory (2023) Song Hye-kyo đã tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu mà không phải ngôi sao nữ nào cũng có thể có được.

Sở hữu khối tài sản kếch xù, tăng lên theo từng năm

Năm 2021, một bài báo của South China Morning Post đề cập đến tài sản ước tính của cô vào thời điểm đó là khoảng 31 triệu USD. Nhưng theo Celebrity Net Worth, giá trị tài sản ròng của Song Hye-kyo ước tính khoảng 20 triệu USD (tính đến tháng 4/2023) và với thành công vang dội của phim The Glory phần 2, giá trị tài sản ròng của cô dự kiến ​​​​sẽ tăng lên nhiều hơn nữa.

Là một diễn viên có thực lực nổi bật, Song Hye-kyo là cái tên hàng đầu trong danh sách nữ diễn viên Hàn Quốc được trả lương cao nhất cùng với các diễn viên có tiếng như Lee Young-ae, Jun Ji-hyun, Hyun Bin và Kim Tae-hee.

Cô kiếm được phần lớn tài sản của mình từ các bộ phim truyền hình Hàn Quốc, theo sau là hàng loạt hợp đồng quảng cáo của các thương hiệu xa xỉ cũng như thu nhập từ công việc người mẫu, đại diện thương hiệu.

Là một cái tên có ảnh hưởng trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, Song chiếm vị trí thứ 7 trong danh sách 40 Người nổi tiếng quyền lực của Forbes Hàn Quốc năm 2017 và chiếm vị trí thứ 6 vào năm sau. Tuy nhiên, vào năm 2022, cô đã lùi xuống đứng thứ 29 trong danh sách này.

Theo báo cáo, mức lương hàng năm ước tính của cô vào năm 2023 dự kiến ​​là hơn 3 triệu USD.

14 tuổi đã chạm tay tới thành công, sự nghiệp phát triển đột phá

The Glory phần 2 của Song Hye-kyo được phát sóng vào ngày 10/3/2023 và với xếp hạng IMDb là 8.1, bộ phim đã sớm thu hút sự chú ý của khán giả toàn cầu.

Trong phim, nữ diễn viên vào vai Moon Dong-eun độc ác, người nhẫn tâm đáp trả những kẻ bắt nạt cô ở trường trung học. Trong mùa đầu tiên, Song được cho là đã kiếm được hơn 200 triệu won (hơn 151.745 USD) mỗi tập.

Hành trình của Song bắt đầu từ năm 1996 khi cô giành chiến thắng trong cuộc thi Người mẫu thông minh SunKyung năm 14 tuổi và xuất hiện trong vai trò người mẫu cho một thương hiệu đồng phục học sinh. Điều này đã giúp cô có được công việc diễn xuất đầu tiên với một vai nhỏ trong bộ phim truyền hình dài tập Mối tình đầu cùng năm.

Bước đột phá lớn của cô đến vào năm 2000, với bộ phim truyền hình đình đám KBS "Trái tim mùa thu". Cô đóng vai Choi Eun-seo, nhân viên lễ tân qua điện thoại và nhân vật này đóng vai trò là chất xúc tác để quảng bá làn sóng Hàn Quốc trên toàn cầu.

Sự nổi tiếng của Song tiếp tục tăng cao với All In (2003), và cô trở thành một trong những gương mặt được yêu thích nhất ở Hàn Quốc.

Năm sau, cô đóng vai chính trong Full House với vai Han Jo-eun đối diện với Lee Yeong-Jae (Jung Ji-hoon, hay được biết đến với cái tên Bi Rain).

Sau Full House, cô nghỉ ngơi một thời gian và trở lại màn ảnh với My Girl and I (2005) và Hwang Jin Yi (2007), cả hai đều giúp cô thoát khỏi khuôn mẫu đóng vai thiếu nữ gặp nạn.

Trong những năm qua, cô đã khẳng định mình là nữ diễn viên hàng đầu châu Á và thống trị thể loại lãng mạn với những tựa phim như The World That They Live In (2008), còn được gọi là Worlds Inside, và Love for Sale là chương cuối cùng trong Camellia (2010).

Nữ diễn viên ngôi sao cũng đã đóng những vai xuất sắc ở các thể loại khác.

Năm 2013, Song xuất hiện với vai phụ trong The Grandmaster. Bộ phim là lời tri ân của đạo diễn nổi tiếng Vương Gia Vệ tới võ sư của Lý Tiểu Long.

Sau đó, cô xuất hiện trong That Winter, The Wind Blows (2013), phiên bản làm lại đình đám của bộ phim truyền hình Nhật Bản Ai Nante Irane Yo, Natsu (I Don't Need Love, Summer). Màn trình diễn xuất sắc đến nỗi cô đã nhận được giải Daesang - giải thưởng truyền hình lớn nhất Hàn Quốc - tại Lễ trao giải Ngôi sao APAN lần thứ 2.

Năm 2016, một trong những bộ phim đình đám nhất của ngành phim truyền hình Hàn Quốc, Hậu duệ mặt trời, được phát hành và Song Hye-kyo đã trở thành một siêu sao. Bộ phim còn có sự tham gia của Song Jong-ki, người mà sau này cô kết hôn. Cả hai được mệnh danh là cặp đôi Song-Song và cùng nhau nhận giải Daesang trong cùng năm.

Năm 2021, Song đóng vai chính trong Now, We Are Breaking Up, một bộ phim truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng về ngành thời trang. Trong phim, cô vào vai Ha Young Eun, quản lý thực tế của một nhóm thiết kế thời trang, trong khi Jang Ki Yong vào vai Yoon Jae Kook, một nhiếp ảnh gia giỏi và là người yêu của cô.

Mặc dù bộ phim đánh dấu sự trở lại trường quay của cô sau hai năm kể từ Encounter, nhưng cô đã kiếm được 200 triệu won (khoảng 151.745 USD) cho mỗi tập vào thời điểm đó. Điều này tạo ra tổng cộng hơn 2,75 triệu USD với 16 tập phim.

Một số vai diễn xuất sắc khác của cô trong các phim như My Brilliant Life (2014), The Queens (2015) và Make Yourself At Home (2008).

Là đại sứ cho nhiều thương hiệu cao cấp

Song Hye-kyo đã tạo được dấu ấn trong ngành thời trang cao cấp thông qua nhiều thương hiệu xa xỉ.

Vào năm 2021, cô trở thành đại sứ thương hiệu Hàn Quốc đầu tiên của hãng thời trang Ý Fendi và người ta thấy cô diện những món đồ cổ điển, bao gồm túi xách Fendi, túi xách Fendi ISeeU, váy ngắn, áo sơ mi và áo khoác của hãng này.

Trước đó, nữ diễn viên đã trở thành đại sứ thương hiệu châu Á-Thái Bình Dương của hãng trang sức xa xỉ Chaumet vào năm 2018. Kể từ đó, cô đã diện những món đồ tuyệt đẹp của nhãn hiệu này tại một số sự kiện tầm cỡ và đã xuất hiện tại các sự kiện của Chaumet.

Sở hữu nhiều bất động sản, đồng hồ xa xỉ

Song Hye-kyo dường như có sở thích sở hữu những bất động sản xa hoa và cô không ngại chi vài triệu USD từ tài sản ròng của mình vào nguồn đầu tư này.

Theo báo cáo của The Times of India (TOI), diễn viên tỷ phú nổi tiếng này đã mua một bất động sản trị giá 19,5 tỷ won (khoảng 17,5 triệu USD) vào năm 2021.

Theo báo cáo, tòa nhà Song mua là bất động sản đã 7 năm tuổi, được xây dựng vào năm 2014, với 3 tầng nổi và tầng hầm, cả nội thất và ngoại thất đều được hoàn thiện tuyệt vời. Nó nằm gần ngọn đồi ở Hannam-dong, quận Yongsan, Seoul, Hàn Quốc.

Cô cũng được biết là có bất động sản ở khu Samseong sang trọng của Gangnam, được bán vào năm 2020 theo TOI. Theo thông tin công bố, 2 trong số đó trị giá 7,2 triệu USD và 2,5 triệu USD.

Cũng theo tin từ TOI, Song cũng sở hữu một căn hộ tuyệt đẹp ở New York có giá khoảng 1,8 triệu USD. Các phương tiện truyền thông khác tiết lộ, Song Hye-kyo sở hữu một căn hộ ở Central Park có giá 7,6 triệu USD và được bán vào năm 2018.