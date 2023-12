Spotify tiết lộ danh sách nghệ sĩ và bài hát được phát trực tuyến nhiều nhất năm 2023

Theo ghi nhận của Spotify, năm 2023 đã xác định sự quay trở lại của các ngôi sao nhạc pop nữ lớn, cùng sự đa dạng về âm thanh đứng đầu bảng xếp hạng”. Danh sách này cho thấy hơn 574 triệu người trên thế giới đã nghe nhạc như thế nào suốt năm qua.

Nghệ sĩ được phát trực tuyến nhiều nhất trên toàn cầu

Giống như Apple Music, Spotify đã xác nhận Taylor Swift là nghệ sĩ hàng đầu toàn cầu năm 2023.

“Các bản phát hành lại được mô phỏng lại, các chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới phá kỷ lục và vòng tay tình bạn đầy màu sắc cùng người hâm mộ ở khắp mọi nơi sẽ vui mừng khi thấy Taylor Swift là nghệ sĩ hàng đầu của năm nay, với hơn 26,1 tỷ lượt phát trực tuyến trên toàn cầu kể từ ngày 1/1.”

Top 10 nghệ sĩ được xem nhiều nhất năm 2023, theo xếp hạng của Spotify

Đứng đầu danh sách không thể không nhắc đến Taylor Swift. Ca sĩ “Midnights” đã chấm dứt triều đại ba năm của Bad Bunny với tư cách là ngôi sao được phát trực tuyến nhiều nhất trên nền tảng âm nhạc.

Bad Bunny ngậm ngùi xếp hạng thứ 2. Theo Sulinna Ong, trưởng ban biên tập toàn cầu của Spotify, kết quả của Bad Bunny và Taylor Swift là khá xa nhau. Bà nói: "Bad Bunny đã có một năm tuyệt vời và vẫn đang dẫn đầu rất nhiều trong cuộc trò chuyện về văn hóa. Tôi nghĩ điều quan trọng trong năm nay và điều tôi thích nhìn thấy là sự thống trị của các nữ nghệ sĩ, không chỉ trong âm nhạc mà còn thực sự trong cuộc trò chuyện về văn hóa, như với bộ phim 'Barbie'. Đó là giai điệu của năm 2023.”

Những gương mặt nghệ sĩ trong top 10 là The Weeknd, Drake, Peso Pluma, Feid, Travis Scott, SZA, Karol G và cuối cùng là Lana Del Rey.

Những bài hát toàn cầu năm 2023

Bài hát hay nhất của năm 2023 không thuộc về ngôi sao nhạc đồng quê Morgan Wallen mà là của Miley Cyrus với ca khúc phá kỷ lục "Flowers". Hiện tại, "Flowers" có hơn 1,6 tỷ lượt phát trực tuyến trên toàn cầu.

Ở vị trí thứ hai và thứ ba là "Kill Bill" của SZA và "As It Was" của Harry Styles. Vị trí thứ tư và thứ năm thuộc về Jung Kook với “ Seven (feat. Latto) ,” và Eslabon Armado và Peso Pluma với "Ella Baila Sola".

Top 10 bài hát hàng đầu năm 2023

Những album toàn cầu hàng đầu năm 2023

Spotify nói rằng người nghe nên nhìn về quá khứ trong việc lựa chọn album, vì một số album trong top 5 năm nay đã được phát hành trước năm 2023.

Album phát trực tuyến nhiều nhất trong hai năm liên tiếp là Un Verano Sin Ti của Bad Bunny, với hơn 4,5 tỷ lượt phát trực tuyến trên toàn cầu. Tiếp theo là album Midnights của Taylor Swift. SZA chiếm vị trí thứ ba với SOS. Và ở vị trí thứ tư và thứ năm là Starboy của The Weeknd và MAÑANA SERÁ BONITO của Karol G.

Top 10 album hàng đầu 2023

Các podcast toàn cầu hàng đầu năm 2023

Spotify là nền tảng podcast âm thanh được sử dụng nhiều nhất tại nhiều thị trường thế giới và cũng là nhà xuất bản podcast số một tại Mỹ, theo dữ liệu gần đây nhất của Edison Research.

Top 25 podcasts hàng đầu năm 2023

Đây là lần thứ tư liên tiếp, The Joe Rogan Experience được vinh danh là podcast hàng đầu của năm trên toàn cầu . Ở vị trí thứ hai trong năm thứ hai là Call Her Daddy, và ở vị trí thứ ba là Huberman Lab, tiếp theo là bất cứ thứ gì đi kèm với Emma Chamberlain và On có mục đích với Jay Shetty. 8/25 podcast hàng đầu trong danh sách này do Spotify sở hữu và cấp phép, 9/25 podcast hàng đầu ở Mỹ cũng vậy.

Trong năm 2023, những podcast này cũng như nhiều podcast khác đã nêu bật những khoảnh khắc lớn trong lòng văn hóa đại chúng, từ âm nhạc, phim ảnh và công nghệ.

Mùa xuân và mùa hè tràn ngập các phương tiện truyền thông do phụ nữ và phụ nữ quyền lực cung cấp. Sự kết hợp giữa Renaissance Tour của Beyonce, Taylor Swift với The Eras Tour và sự thành công của bộ phim Barbie đã dẫn đến bùng nổ câu chuyện văn hóa trên nhiều thể loại podcast mang giá trị cả về kinh tế và giải trí.

Năm 2023 cũng là năm thế giới từ mê hoặc đến thất vọng hoặc đôi khi sợ hãi trước sự phát triển nhanh như vũ bão của AI. Qua đó, podcast mang lại những luận điểm trọng yếu cùng nhiều sắc thái về xu hướng công nghệ đang phát triển.

Các xu hướng toàn cầu đã định hình năm 2023

Nền tảng Spotify cũng nêu bật một số xu hướng toàn cầu đã định hình trong năm, bao gồm cả tác động to lớn mà Eurovision tạo ra (với 'Tattoo' của người chiến thắng Loreen và 'Cha Cha Cha' của á quân Käärijä đều lọt vào top 10 bảng xếp hạng theo ngày toàn cầu một ngày sau đêm chung kết).

Gen Z tiếp tục đón đầu xu hướng những thể loại không xác định hoặc kết hợp đa thể loại. Thế hệ trẻ này cũng nắm bắt tâm trạng, tìm kiếm danh sách phát và bài hát mô tả đúng nhất tâm trạng hoặc khoảnh khắc họ đang trải qua.

Năm nay cũng đánh dấu sự nhiệt tình của người Colombia đối với âm nhạc Mexico tăng vọt. Colombia nổi lên là quốc gia tiêu thụ âm nhạc Mexico lớn thứ năm vào năm 2023, cho thấy mức tiêu thụ của nước này tăng 85% trong năm.

Mức tiêu thụ nhạc cụ cổ điển Ấn Độ tiếp tục tăng trên Spotify ở Ấn Độ và trên toàn thế giới. Trong 24 tháng qua, mức tiêu thụ nhạc cổ điển của Ấn Độ đã tăng gần 500% trên Spotify. Hơn 45% người nghe nhạc cổ điển Ấn Độ trên Spotify dưới 25 tuổi.

Afrobeats là một trong những thể loại phát triển nhanh nhất trên Spotify, tăng 550% kể từ năm 2017 với lượng khán giả mới nổi lên ở Mexico và Ấn Độ. Vào năm 2023, “Calm Down” của Rema trở thành ca khúc đầu tiên do nghệ sĩ Afrobeats dẫn dắt đạt một tỷ lượt phát trực tuyến trên Spotify.

Mandopop, với các nghệ sĩ hàng đầu như Jay Chou, JJ Lin và Eason Chan, đã nhận được hơn 500 triệu lượt phát trực tuyến hàng tháng trên toàn cầu, tăng gần 45% trong năm qua.