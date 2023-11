Tân binh Vpop gây bất ngờ với MV quay bằng điện thoại

Tường Duy được biết đến từ chương trình sống còn Vote For Five, nhận được nhiều lời khen từ các Mentor Đông Nhi, Trúc Nhân, Isaac về khả năng trình diễn. Tuy nhiên, ngay trước thềm chung kết, Tường Duy bất ngờ rút lui vì lý do sức khỏe. Sau gần một năm ngừng hoạt động để tập trung điều trị, rèn luyện sức khỏe và nghiêm túc trau dồi kỹ năng thanh nhạc, trình diễn, Tường Duy giữ đúng lời hứa trở lại Vpop để chào sân với EP “Love: iu”, mở đường bằng MV "Dạy anh cách iu em".

EP “Love: iu” gồm 3 ca khúc xoay quanh lăng kính tình yêu của một chàng trai, đi từ bước đầu chập chững sa vào lưới tình đến những cảm xúc sâu sắc hơn, trưởng thành hơn thông qua hành trình học cách yêu thương một người. Ca khúc mở màn "Dạy anh cách iu em" xoay quanh những dòng tâm sự của một chàng trai mong bạn gái hãy dạy mình cách yêu cô ấy.

Ca từ tươi sáng, trẻ trung, hứa hẹn sẽ chạm đến trái tim của những người trẻ. Dù giai điệu vui tươi, rộn ràng nhưng ca khúc do Tường Duy thể hiện cũng không kém phần tha thiết và chân tình, đưa ra góc nhìn sâu sắc và thú vị về tình yêu. Tường Duy tiếp tục theo đuổi hình tượng nghệ sĩ trẻ có tinh thần cầu thị, ham học, không chỉ ở ngoài đời mà còn thông qua những bài học “tình iu” tích cực mà anh chàng đem đến bằng âm nhạc.

Điểm đặc biệt, làm nên sự độc đáo của MV "Dạy anh cách iu em" chính là ê-kíp quyết định quay hình 100% bằng điện thoại thông minh. Đồng thời, MV còn được dựng bằng ứng dụng chỉnh sửa video vô cùng phổ biến, đã trở thành một “phong cách sống” của người trẻ hiện đại - Capcut. Tường Duy và ê-kíp của mình cũng muốn truyền tải tinh thần không ngừng học hỏi, cập nhật những điều mới để đưa đến cho khán giả một “món ăn tinh thần” thú vị theo cách riêng.

Chỉ bằng chiếc điện thoại thông minh - vật dụng quen thuộc với nhiều người trong cuộc sống, ê-kíp nghiên cứu những góc máy lạ, đưa vào MV "Dạy anh cách iu em" nhiều khung hình mới mẻ tại chính địa điểm thân thuộc với giới trẻ Sài Gòn như Đầm Sen, chung cư Tôn Thất Tùng. Qua những hình ảnh thú vị, MV "Dạy anh cách iu em" gửi gắm một bài học ý nghĩa và tích cực về tình yêu: Trong một thế giới mà người ta thi nhau cảnh báo về tình yêu, như cách Gen Z vẫn nói “redflag everywhere”, thì tình yêu lại chính là giải pháp cho mọi vấn đề. Chỉ cần yêu, học cách yêu và sống để yêu là chúng ta có thể tìm ra cách để yêu một người, cũng như yêu chính bản thân mình.