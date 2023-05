Taylor Swift xinh đẹp đến phòng thu sau ồn ào hẹn hò Thủ lĩnh 1975

Cánh săn ảnh bắt gặp Taylor Swift đang đến phòng thu ở New York mới đây. Nữ ca sĩ diện trang phục trắng đen trẻ trung xuống phố. "Công chúa nhạc đồng quê" trang điểm tươi tắn, vui vẻ bước xuống từ siêu xe. Dù giản dị nhưng Taylor Swift vẫn rất xinh đẹp, cuốn hút. Đây là lần đầu tiên Taylor Swift xuất hiện kể từ sau ồn ào hẹn hò Thủ lĩnh The 1975.

Theo nguồn tin trên The Sun, Taylor Swift đang hẹn hò với Matty, thủ lĩnh của The 1975. Cả hai được cho là "đang yêu điên cuồng" và đã sẵn sàng công khai chuyện tình cảm tại buổi hòa nhạc của nữ ca sĩ ở Nashville, Tennessee vào ngày 5/5 vừa qua. Được biết, Taylor Swift cũng đã tình cờ gặp mẹ của Matty khi cặp đôi gặp nhau vào hồi tháng 1 - thời điểm người đẹp đang đứng ở hậu trường buổi hòa nhạc của The 1975 tại The O2 ở London.

Đề cập đến chuyện chia tay của Taylor Swift và Joe Alwyn được tung ra vào tháng trước, theo nguồn tin trên The Sun, không có sự giao thoa nào trong mối quan hệ giữa Taylor và hai chàng trai người Anh. "Taylor và Joe thực sự đã chia tay vào tháng 2, vì vậy hoàn toàn không có sự giao nhau nào ở đây, Taylor không bắt cá 2 tay" - một nguồn tin thân cận chia sẻ.

PageSix tiết lộ Taylor Swift và Matty Healy có mối quan hệ chớp nhoáng vào năm 2014 sau khi giọng ca Mastermind được phát hiện chơi nhạc trong một buổi diễn cùng nhóm của Healy. Cả hai sau đó vẫn là bạn bè trong nhiều năm. Tháng 11/2022, rocker người Anh tiết lộ rằng anh đã hợp tác với Taylor trong album mới nhất của nữ ca sĩ - Midnights.

Matty Healy đã chia tay FKA Twigs hồi tháng 6.2022 sau khoảng 3 năm hẹn hò. Ít lâu sau, giọng ca Somebody Else vướng tin hẹn hò người mẫu Charlotte Briar d'Alessio./.